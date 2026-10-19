Τρακτέρ έγραψε χρόνο-ρεκόρ στην πίστα της Formula 1

Ένα τρακτέρ Valtra T236 κατάφερε να ολοκληρώσει έναν γύρο στην αυστριακή πίστα Red Bull Ring, σημειώνοντας χρόνο-ρεκόρ. Το αγροτικό μηχάνημα, με ισχύ 245 ίππων, σταμάτησε το χρονόμετρο στα 3 λεπτά και 36,4 δευτερόλεπτα, επιτυγχάνοντας μέγιστη ταχύτητα 87 χιλιομέτρων ανά ώρα. Η φινλανδική εταιρεία Valtra, κατασκευαστής γεωργικών μηχανημάτων, βρίσκεται πίσω από αυτό το πρωτοφανές εγχείρημα.

Η πρωτοφανής επίδοση στην πίστα

Η επίδοση του τρακτέρ Valtra T236 στην πίστα της Formula 1, Red Bull Ring, αποτελεί ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Το χρονόμετρο κατέγραψε 3 λεπτά και 36,4 δευτερόλεπτα, ή αλλιώς 216,4 δευτερόλεπτα, για την κάλυψη της διαδρομής. Η πίστα έχει μήκος περίπου 4,35 χιλιόμετρα και φιλοξενεί συνήθως αγώνες μονοθεσίων της Formula 1, μοτοσυκλετών MotoGP και αγωνιστικών αυτοκινήτων GT3.

Κατά τη διάρκεια του γύρου, το Valtra T236 έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα 87 χιλιομέτρων ανά ώρα. Η ταχύτητα αυτή ξεπέρασε κατά πολύ το όριο των 56 χιλιομέτρων ανά ώρα που ισχύει για την ταχύτερη εγκεκριμένη για δημόσιους δρόμους έκδοση της σειράς του τρακτέρ.

Το μηχάνημα πίσω από το ρεκόρ

Το τρακτέρ που έγραψε ιστορία στην αυστριακή πίστα είναι το Valtra T236, ένα μοντέλο που ανήκει στην έκτη γενιά της σειράς T της Valtra. Κάτω από το καπό του βρίσκεται ένας εξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας AGCO Power CORE75, χωρητικότητας 7,5 λίτρων.

Ο κινητήρας αυτός αποδίδει ισχύ 245 ίππων και μέγιστη ροπή έως 1.183 Nm. Το T236 αποτελεί την ισχυρότερη έκδοση της νέας σειράς T, η οποία περιλαμβάνει μοντέλα με ισχύ που κυμαίνεται από 170 έως 245 ίππους.

Ειδικές ρυθμίσεις και επιβεβαίωση

Η προσπάθεια του τρακτέρ καταγράφηκε σε βίντεο από τη Valtra και τη Nokian Tyres. Στο υλικό που δημοσιεύτηκε, φαίνεται και η ένδειξη του μετρητή ταχύτητας, η οποία επιβεβαιώνει την επίδοση στην ευθεία της πίστας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μέγιστη ταχύτητα επιβεβαιώθηκε ανεξάρτητα από τη Red Bull Racing.

Η κατασκευάστρια εταιρεία διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο T236 προετοιμάστηκε ειδικά για τη δοκιμή. Οι ρυθμίσεις του ήταν προσαρμοσμένες στην κίνηση με υψηλή ταχύτητα σε κλειστή, ασφαλτοστρωμένη διαδρομή. Η μέγιστη ταχύτητα των περίπου 87 χιλιομέτρων ανά ώρα επιτεύχθηκε στην κύρια ευθεία της Red Bull Ring, όπου το τρακτέρ είχε τη δυνατότητα να επιταχύνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Διαθεσιμότητα και όρια χρήσης

Οι παραγγελίες για τη νέα γενιά της σειράς T της Valtra άνοιξαν την 1η Οκτωβρίου. Οι πρώτες παραδόσεις των τρακτέρ αναμένονται να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2026. Ωστόσο, η εντυπωσιακή επίδοση στην πίστα δεν σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ενός Valtra T236 μπορούν να κινηθούν με τέτοιες ταχύτητες στο οδικό δίκτυο.

Η επίδοση αυτή προέκυψε υπό ελεγχόμενες συνθήκες και με ειδικές ρυθμίσεις που έγιναν αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη δοκιμή. Δεν αφορά μια έκδοση που προορίζεται για καθημερινή χρήση σε δημόσιους δρόμους, όπου η ταχύτερη εγκεκριμένη έκδοση της σειράς φτάνει έως τα 56 χιλιόμετρα ανά ώρα, ανάλογα με το μοντέλο και την πιστοποίηση που ισχύει σε κάθε αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki