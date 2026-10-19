«You Can See Everything»: Ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων στις ΗΠΑ για το ντοκιμαντέρ της Ελίζαμπεθ Χολμς

Οι κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής υποδέχτηκαν πλήθος νέων κυκλοφοριών το Σαββατοκύριακο που πέρασε, μεταξύ των οποίων μια μεταφορά βιντεοπαιχνιδιού, ένα θρίλερ επιβίωσης και μια διασκευή έργου της Τζέιν Όστεν. Παρόλα αυτά, το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything», με θέμα την ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς, κατάφερε να τραβήξει το ενδιαφέρον των θεατών στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων. Η ταινία «έσπασε» τα ταμεία, παρά τον περιορισμένο αριθμό αιθουσών προβολής.

Η εντυπωσιακή πορεία του «You Can See Everything»

Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας σχεδόν τριών ωρών, σημείωσε εισπράξεις της τάξης των 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς η ταινία προβλήθηκε σε μόλις 855 κινηματογραφικές αίθουσες.

Σύμφωνα με στοιχεία της A24, καταγράφηκαν περισσότερες από 2.000 sold-out προβολές μέσα στο Σαββατοκύριακο, γεγονός που υπογραμμίζει το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού. Επιπλέον, πάνω από το 70% των θεατών που παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ ήταν κάτω των 35 ετών.

Ιστορικά ρεκόρ και συγκρίσεις στο box office

Η επιτυχία του «You Can See Everything» το καθιστά το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας με διανομή σε λιγότερες από 1.000 αίθουσες στις ΗΠΑ, μετά την κυκλοφορία του «Borat» το 2006. Αυτό το επίτευγμα αναδεικνύει τη δυναμική του ντοκιμαντέρ στην αγορά.

Παράλληλα, η ταινία κατέγραψε την υψηλότερη εισπρακτική επίδοση για μη μουσικό ντοκιμαντέρ μετά το «Fahrenheit 9/11» του Μάικλ Μουρ, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2004. Τα στοιχεία αυτά τοποθετούν το φιλμ σε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των ντοκιμαντέρ.

Το θέμα και οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην Ελίζαμπεθ Χολμς, την ιδρύτρια της Theranos, και γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα. Τη σκηνοθετική υπογραφή φέρουν οι Νέιθαν Φίλντερ και Λανς Όπενχαϊμ, οι οποίοι ανέλαβαν το εγχείρημα.

Ο Νέιθαν Φίλντερ έζησε για πάνω από έναν μήνα δίπλα στην ιδρύτρια της Theranos και την οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατέγραψε τις τελευταίες ημέρες ελευθερίας της Χολμς, πριν εκείνη περάσει το κατώφλι της ομοσπονδιακής φυλακής.

Η κυριαρχία του «Street Fighter» και άλλες νέες κυκλοφορίες

Στην κορυφή του box office βρέθηκε το «Street Fighter» της Paramount, το οποίο συγκέντρωσε 31 εκατομμύρια δολάρια από 3.575 αμερικανικές αίθουσες. Παγκοσμίως, η ταινία έφτασε τα 51 εκατομμύρια δολάρια, με τα 20 εκατομμύρια να προέρχονται από τις διεθνείς προβολές.

Οι νέες κυκλοφορίες του Σαββατοκύριακου περιλάμβαναν επίσης ένα θρίλερ επιβίωσης, το «Whalefall» των Disney και 20th Century, καθώς και μια φρέσκια διασκευή έργου της Τζέιν Όστεν. Το ενδιαφέρον των θεατών μοιράστηκε ανάμεσα σε αυτές τις παραγωγές.

Η πορεία του «Whalefall» και η επιτυχία του «Other Mommy»

Οι πρεμιέρες των «Street Fighter» και «You Can See Everything» φαίνεται πως συνέβαλαν στη σχετική αποτυχία του «Whalefall». Το θρίλερ επιβίωσης, με προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια δολάρια και πρωταγωνιστές τους Όστιν Έιμπραμς και Τζος Μπρόλιν, απέφερε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά, και 9,5 εκατομμύρια διεθνώς.

Παρότι το «Whalefall» απέσπασε καλύτερες κριτικές από το «Street Fighter», περιορίστηκε στην τέταρτη θέση του box office. Πίσω του βρέθηκε η ταινία τρόμου «Other Mommy» με τη Τζέσικα Τσαστέιν, μια κυκλοφορία της Universal Pictures, η οποία πρόσθεσε άλλα 8,4 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της. Το σύνολο των εισπράξεών της στις ΗΠΑ ανήλθε στα 44,9 εκατομμύρια δολάρια και παγκοσμίως στα 78,7 εκατομμύρια δολάρια, έναντι προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki