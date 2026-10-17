Αλλαγή προγράμματος στο Μπρόντγουεϊ: ακυρώνεται το «The Full Monty», έρχονται οι «Ρινόκεροι»

Η θεατρική σεζόν της Νέας Υόρκης γνωρίζει μια σημαντική ανατροπή, καθώς η Roundabout Theater Company, ένας από τους τέσσερις μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με θέατρα στο Μπρόντγουεϊ, προχώρησε σε αλλαγές στο πρόγραμμά της. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 την αναβολή της αναβίωσης του μιούζικαλ «The Full Monty». Τη θέση του θα πάρει ένα κλασικό έργο του παραλόγου, οι «Ρινόκεροι» του Ευγένιου Ιονέσκο, μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα της σεζόν και τις ισορροπίες στο θεατρικό γίγνεσθαι της Νέας Υόρκης.

Η αιτία της αλλαγής και η νέα πρεμιέρα

Η Roundabout Theater Company επικαλέστηκε τη «διαθεσιμότητα του καστ» ως τον κύριο λόγο για την απόφαση να αλλάξει το πρόγραμμα, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σε μεταγενέστερη ημερομηνία σχετικά με τον επαναπρογραμματισμό του «The Full Monty» στα θέατρα του Μπρόντγουεϊ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανέβει στο μέλλον.

Η πρεμιέρα του «The Full Monty» είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου, και επρόκειτο να αποτελέσει την τελευταία πρεμιέρα της τρέχουσας σεζόν του Μπρόντγουεϊ. Τώρα, την ίδια αυτή ημερομηνία, το θέατρο Todd Haimes θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα των «Ρινόκερων», οι οποίοι θα αντικαταστήσουν το ακυρωθέν μιούζικαλ. Η παράσταση του Ιονέσκο θα έχει περιορισμένη διάρκεια, με το τέλος της να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουνίου.

Οι «Ρινόκεροι» και το καστ

Σύμφωνα με τους New York Times, ενώ το «The Full Monty» θα παρουσίαζε γυμνούς άνδρες, οι «Ρινόκεροι» θα έχουν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, παρουσιάζοντας άνδρες και γυναίκες ως ρινόκερους. Το έργο του Ιονέσκο θα περιλαμβάνει ένα αναγνωρισμένο καστ, με τους John Turturro, Tony Shalhoub και Tatiana Maslany να πρωταγωνιστούν, προσδίδοντας κύρος στην παραγωγή.

Το θεατρικό έργο του 1959 διαδραματίζεται σε μια γαλλική πόλη, όπου οι κάτοικοι μεταμορφώνονται σταδιακά σε ρινόκερους. Εξερευνά τους κινδύνους της συμμόρφωσης και συχνά ερμηνεύεται ως σχόλιο για τον φασισμό και την απώλεια της ατομικότητας, καθιστώντας το επίκαιρο διαχρονικά.

Η ιστορία του έργου και η σκηνοθεσία

Οι «Ρινόκεροι» ανέβηκαν για πρώτη φορά στο Μπρόντγουεϊ το 1961, με πρωταγωνιστές τότε τους Ζέρο Μόστελ και Έλι Γουάλακ, αφήνοντας το δικό τους στίγμα στην ιστορία του θεάτρου. Η τρέχουσα παραγωγή, πριν φτάσει στο Μπρόντγουεϊ, έκανε την αρχική της πρεμιέρα στο American Repertory Theater στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης.

Στο American Repertory Theater, όπου παρουσιάστηκε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, πρωταγωνιστούσαν οι Paul Giamatti, John Turturro και Tatiana Maslany, συγκεντρώνοντας θετικές εντυπώσεις. Τη σκηνοθεσία της παραγωγής έχει αναλάβει η Νταϊάν Πάουλους, η οποία είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του American Repertory Theater, ενός θεατρικού οργανισμού που συνδέεται με το φημισμένο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Η στροφή του Μπρόντγουεϊ προς τα θεατρικά έργα

Η αλλαγή αυτή στο πρόγραμμα της Roundabout Theater Company εντείνει, σύμφωνα με τους New York Times, μια πρόσφατη τάση στο Μπρόντγουεϊ προς τα θεατρικά έργα. Καθώς η παραγωγή μιούζικαλ έχει γίνει ολοένα και πιο δαπανηρή, οι παραγωγοί και οι διοργανωτές στρέφονται προς θεατρικά έργα μικρής διάρκειας, αναζητώντας πιο βιώσιμες λύσεις.

Τέτοιες παραστάσεις, συχνά με τη συμμετοχή διάσημων ηθοποιών στο καστ, θεωρούνται λιγότερο δαπανηρές στην παραγωγή και έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποφέρουν κέρδος. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στους θεατρικούς οργανισμούς να διατηρούν την οικονομική τους βιωσιμότητα, προσφέροντας παράλληλα ποιοτικές παραγωγές στο κοινό του Μπρόντγουεϊ.

Με πληροφορίες από: Newsit