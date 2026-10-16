Η κατάθεση της κόρης των γιατρών για την πλασμαφαίρεση στο Κολωνάκι

Η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κατέθεσε στον αρμόδιο ανακριτή. Η νεαρή κοπέλα περιέγραψε λεπτομερώς τις εμπειρίες της από δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης, στις οποίες υποβλήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η κατάθεσή της, την οποία φέρνει στο φως της δημοσιότητας το iEidiseis, αναδεικνύει την ταραχή της κατά τη διάρκεια της θεραπείας, την οποία χαρακτηρίζει ως παράνομη.

Η εμπειρία της 19χρονης με την πλασμαφαίρεση

Η νεαρή κοπέλα περιγράφει την ταραχή της όταν η μητέρα της την υπέβαλε στην παράνομη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, μέσα στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι. Όπως εξήγησε στην κατάθεσή της, πριν από την έναρξη της θεραπείας της χορηγήθηκε μία ουσία. Η μητέρα της είχε αναφέρει πως αυτή η ουσία είναι παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούν οι γιατροί κατά τη διάρκεια μιας κολονοσκόπησης.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, ακόμα και όταν η 19χρονη ζήτησε από τη μητέρα της να μη συνεχίσει τη θεραπεία, εκείνη φέρεται να της συνέστησε να χαλαρώσει. Η μεγαλύτερη πηγή ταραχής για τη νεαρή κοπέλα ήταν όταν, κατά τη διάρκεια της φλεβοκέντησης, οι φλέβες της έσπασαν τρεις φορές, γεγονός που την αναστάτωσε ιδιαίτερα.

Διαφωνίες μεταξύ των γονέων για τις επεμβατικές θεραπείες

Παράλληλα, η κόρη των γιατρών ανέφερε στον ανακριτή ότι ο πατέρας της είχε εκφράσει διαφωνίες σε σχέση με τις επεμβατικές θεραπείες που εφάρμοζε η μητέρα της. Σημείωσε ότι οι γονείς της είχαν συζητήσεις για τον χωρισμό των ιατρείων τους, με τις διαφωνίες για τη συστέγαση να υφίστανται από το 2022.

Η μητέρα της, σύμφωνα με την κατάθεση, πίστευε ακράδαντα ότι με τις πράξεις της βοηθούσε τον κόσμο να αποτοξινώσει τον οργανισμό του. Μάλιστα, ο πατέρας της είχε ήδη δρομολογήσει την πρόσληψη αναισθησιολόγου. Η μητέρα της ήθελε να κάνει πλασμαφαίρεση και στην ίδια την κόρη, η οποία αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, με την πεποίθηση ότι έτσι θα απομακρυνθούν οι τοξίνες. Το γεγονός ότι θα της έκανε πλασμαφαίρεση είχε ανακοινωθεί και στον πατέρα της, πριν πραγματοποιηθεί η θεραπεία.

Η πρώτη συνεδρία στις 26 Αυγούστου

Η πρώτη θεραπεία στην 19χρονη πραγματοποιήθηκε συγκεκριμένα στις 26 Αυγούστου. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, της τοποθετήθηκε αναισθητική κρέμα για την προετοιμασία της. Η συνολική διάρκεια της θεραπείας έφτασε τις δυόμισι ώρες.

Από αυτές τις δυόμισι ώρες, η νεαρή κοπέλα δήλωσε ότι κοιμόταν για δύο ώρες. Μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας πλασμαφαίρεσης, η κόρη των γιατρών ανέφερε ότι παρατήρησε πρήξιμο στο πρόσωπό της.

Η δεύτερη συνεδρία και οι δυσκολίες της φλεβοκέντησης

Η δεύτερη συνεδρία πλασμαφαίρεσης πραγματοποιήθηκε τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 30 Αυγούστου, καθώς υπήρχε ένα κενό στο πρόγραμμά τους. Πριν ξεκινήσει η θεραπεία, η 19χρονη ανέφερε ότι είχε τρέξει αρκετά χιλιόμετρα. Η συνεδρία ξεκίνησε το βράδυ, στις 9 ακριβώς.

Το πιο δύσκολο κομμάτι της δεύτερης διαδικασίας, όπως περιέγραψε η ίδια, ήταν η φλεβοκέντηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι φλέβες της έσπασαν τρεις φορές. Η 19χρονη ένιωσε μεγάλη ταραχή και ζήτησε από τη μητέρα της να μη συνεχίσει τη θεραπεία. Την ίδια στιγμή, ρώτησε τη μητέρα της τι ουσία της είχε βάλει στον ορό, με τη μητέρα της να της απαντά να χαλαρώσει.

Το τέλος της θεραπείας και οι απορίες για την ουσία

Η δεύτερη θεραπεία ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, στις 12 ακριβώς. Όταν η κόρη ρώτησε ξανά τη μητέρα της για την ουσία που της είχε χορηγηθεί, έλαβε την απάντηση ότι επρόκειτο για την ουσία που χρησιμοποιείται στην κολονοσκόπηση.

Η 19χρονη δήλωσε στην κατάθεσή της ότι δεν αντιλήφθηκε να προστίθεται κάποια ουσία στον ορό κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επιπλέον, τόνισε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα της γινόταν κάτι που δεν ήταν εντός του ιατρικού πλαισίου, εκφράζοντας έτσι την άγνοιά της για την φύση της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis