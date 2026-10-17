«Η καλή αδελφή» και «Θυσία»: Αδελφικές σχέσεις στο ευρωπαϊκό σινεμά

Δύο από τις νέες ταινίες που προβάλλονται αυτή την εβδομάδα, παρόλο που διαφέρουν σημαντικά στις αισθητικές τους επιλογές, συνδέονται θεματολογικά μέσα από την εξερεύνηση των αδελφικών σχέσεων. Η Γερμανίδα σκηνοθέτις Σάρα Μιρό Φίσερ προσεγγίζει το θέμα μέσω ηθικών διλημμάτων και μιας πιο κλασικής αφήγησης, ενώ ο Ρομέν Γαβράς, γιος του Κώστα Γαβρά, επιλέγει έναν πιο ριψοκίνδυνο κινηματογραφικό δρόμο.

«Η καλή αδελφή»: Ένα ηθικό δίλημμα στο επίκεντρο

Η ταινία «Η καλή αδελφή» αποτελεί την πρώτη σκηνοθετική απόπειρα της Γερμανίδας Σάρα Μιρό Φίσερ, η οποία παρουσιάζει ένα μεστό και συγκροτημένο έργο. Στο επίκεντρο του σεναρίου βρίσκεται ένα σοβαρό ηθικό δίλημμα, το οποίο περιστρέφεται γύρω από την ιδιαίτερη σχέση της πρωταγωνίστριας, Ρόουζ, με τον αγαπημένο της αδελφό, Σαμ.

Η βασική πλοκή θέτει το ερώτημα της ενοχής του Σαμ, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Η Ρόουζ, την οποία υποδύεται με επιτυχία η Λόρα Μπάλτερ, καλείται να διαχειριστεί αυτή την κατηγορία και να αποφασίσει πώς θα αντιδράσει στη συνειδητοποίηση της αλήθειας. Η σκηνοθέτις εξερευνά την πορεία της Ρόουζ καθώς αναζητά απαντήσεις σε ένα περίπλοκο ζήτημα.

Η στενή σχέση της Ρόουζ με τον Σαμ

Η Ρόουζ διατηρεί μια εξαιρετικά στενή σχέση με τον αδελφό της, Σαμ, η οποία περιγράφεται ως οριακά ερωτική. Αυτή η δυνατή σύνδεση δοκιμάζεται όταν η αστυνομία ειδοποιεί για την κατηγορία βιασμού εις βάρος του Σαμ. Η Ρόουζ, η οποία έχει ξεσπιτωθεί και συγκατοικεί με τον αδελφό της, βρίσκεται αντιμέτωπη με την αμφιβολία.

Παρόλο που κοιμάται στο διπλανό δωμάτιο κατά τη διάρκεια του περιστατικού, γεγονός που την καθιστά εν μέρει παρούσα, η αμφιβολία εγκαθίσταται μέσα της. Με ψύχραιμο και ήρεμο τρόπο, η Ρόουζ ξεκινά την αναζήτηση των απαντήσεων. Η διαδρομή της αυτή την οδηγεί σε ένα δεύτερο δίλημμα: το τι θα πράξει όταν τελικά λάβει τις απαντήσεις που ζητά.

Γυναικείες παρουσίες και η κυριαρχία του ανδρικού φύλου

Η σκηνοθέτις Σάρα Μιρό Φίσερ οδηγεί την πρωταγωνίστριά της σε μια διαδρομή ανάμεσα σε διάφορες γυναίκες, οι οποίες γίνονται αντικείμενο επικοινωνίας ή παρατήρησης. Το φιλμ χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών θηλυκών υπάρξεων, διαφορετικών χρωμάτων και σεξουαλικών προσανατολισμών, οι οποίες έχουν βιώσει την κυριαρχία του ανδρικού φύλου με ποικίλους τρόπους.

Ο Σαμ, ο μοναδικός άνδρας της ταινίας, συμπυκνώνει στο πρόσωπό του ολόκληρο τον ανδρικό κόσμο, με όλες τις συναισθηματικές ή σεξουαλικές αντιδράσεις. Απέναντί του, οι γυναικείες παρουσίες μοιάζουν να συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους για να τον αντιμετωπίσουν. Η αδελφή του, αρχικά, αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε υπόνοια ενοχής του, αντιμετωπίζοντάς τον σαν ένα είδος τοτέμ, μια «θεοποίηση» του αδελφού και του άνδρα.

Η ταινία εξερευνά την ιδέα ότι ο κόσμος, καταγωγικά, αποδέχεται την κυριαρχία του αρσενικού, καθιστώντας δύσκολη την αμφισβήτησή της. Η σκηνοθέτις υποδηλώνει ότι αυτή η αμφισβήτηση απαιτεί σημαντική δουλειά και βαθιά ανασκαφή, ακόμη και σε εσωτερικό επίπεδο.

Η «Θυσία» του Ρομέν Γαβρά

Στον αντίποδα της κλασικής αφήγησης της Φίσερ, βρίσκεται η ταινία «Θυσία» του Ρομέν Γαβρά. Ο γιος του γνωστού σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, επιλέγει να ρισκάρει πολλά με τις κινηματογραφικές του επιλογές, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό οπτικά αποτέλεσμα.

Ωστόσο, παρά τις φιλόδοξες προθέσεις του, ο Ρομέν Γαβράς φαίνεται να δυσκολεύεται στο να συνδυάσει αρμονικά όλα τα στοιχεία των σχεδίων του. Η ταινία του, αν και τολμηρή, παρουσιάζει προκλήσεις ως προς την συνολική της σύνθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki