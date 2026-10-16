Η Chery παρουσίασε το ηλεκτρικό Chery Q και το ανανεωμένο Tiggo 4 στο Παρίσι

Η Chery παρουσίασε τις τελευταίες της καινοτομίες στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, με επίκεντρο το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Chery Q. Η πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του μοντέλου προσέλκυσε το ενδιαφέρον, ενώ δίπλα του βρέθηκε και η νέα, ισχυρότερη έκδοση του Chery Tiggo 4.

Η εταιρεία, η οποία έχει εδραιώσει την παρουσία της σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων οχημάτων, παρουσιάζοντας παράλληλα πραγματικές ιστορίες οικογενειών που έχουν επιλέξει τα μοντέλα της.

Το ντεμπούτο του ηλεκτρικού Chery Q

Το Chery Q, το οποίο έκανε την πανευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα της Chery. Ο σχεδιασμός του απευθύνεται τόσο σε οικογένειες όσο και σε νεανικό κοινό, συνδυάζοντας μια σύγχρονη και κομψή εξωτερική εμφάνιση με ένα ευρύχωρο εσωτερικό.

Το μοντέλο προσφέρει ευκολία στη χρήση και διαθέτει μεγάλες δυνατότητες «έξυπνης» αλληλεπίδρασης μεταξύ οδηγού και οχήματος. Με μήκος 4,19 μέτρα, το Chery Q μπορεί να κινηθεί με ευκολία εντός του αστικού ιστού, ενώ το μεταξόνιο των 2,70 μέτρων εξασφαλίζει άνεση για όλους τους επιβάτες. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν κατάλληλο τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για οικογενειακά ταξίδια. Το Chery Q αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η νέα, ισχυρότερη έκδοση του Chery Tiggo 4

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η Chery αποκάλυψε και τη νέα, ισχυρότερη έκδοση του Chery Tiggo 4, το οποίο φέρει την ονομασία Chery Tiggo 4 1.5T HEV. Το συγκεκριμένο μοντέλο τοποθετείται δίπλα στα ήδη δημοφιλή Chery Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9, διευρύνοντας την γκάμα των SUV της εταιρείας.

Το Chery Tiggo 4 1.5T HEV ενσωματώνει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.499 κυβικών εκατοστών, ο οποίος πλαισιώνεται από την προηγμένη και δοκιμασμένη υβριδική τεχνολογία της Chery. Το υβριδικό σύστημα αποδίδει συνολικά 224 ίππους, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και άμεση απόκριση, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα.

Η παρουσία της Chery στην Ευρώπη και οι ιστορίες χρηστών

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Chery παρουσίασε πραγματικές ιστορίες οικογενειών που έχουν επιλέξει τα οχήματά της σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές. Μεταξύ των χωρών που αναφέρθηκαν ήταν η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Πολωνία.

Οι ιστορίες αυτές ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το αυτοκίνητο στην καθημερινότητα των οικογενειών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλάμβαναν τα μεγάλα ταξίδια και τις επαγγελματικές μετακινήσεις ενός ζευγαριού φωτογράφων, οι οποίοι αναγνώρισαν τη συμβολή των συστημάτων υποβοήθησης στην ασφάλεια των μετακινήσεών τους. Επίσης, παρουσιάστηκε η προσπάθεια μιας οικογένειας με δύο παιδιά να διατηρεί ουσιαστικό χρόνο μαζί, παρά τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, με τη βοήθεια των οχημάτων της Chery.

Δέσμευση στην ασφάλεια: Το Global Safety Challenge

Η Chery έχει εδραιώσει την παρουσία της σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του κοινού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μακροπρόθεσμης και προσανατολισμένης στην ασφάλεια ανάπτυξής της στην Ευρώπη αποτελεί το Global Safety Challenge.

Η συγκεκριμένη δοκιμασία διοργανώθηκε πρόσφατα από τη Chery στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας. Στο πλαίσιο αυτής της δοκιμής, η μπαταρία ενός Chery Tiggo 9 βυθίστηκε σε αλατούχο νερό για 24 ώρες. Σε συνδυασμό με τη δοκιμή αντοχής του κάτω μέρους του οχήματος, η δοκιμασία ανέδειξε την ανθεκτικότητα του μοντέλου σε απαιτητικές συνθήκες, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Chery για την ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων οχημάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki