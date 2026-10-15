Ημερίδα στην Αθήνα για τα 100 χρόνια του Martha Graham Dance Company και την αρχαία Ελλάδα

Μια σημαντική ημερίδα με θέμα τη Μάρθα Γκράχαμ, τον ελληνικό μύθο και τη σύγχρονη παράσταση διοργανώνεται στην Αθήνα. Η εκδήλωση τιμά τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Martha Graham Dance Company και εστιάζει στη βαθιά και πολύχρονη σχέση της διάσημης χορογράφου με την αρχαία ελληνική μυθολογία. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 17:30, στο Cotsen Hall, στην οδό Αναπήρων Πολέμου 9, στο Κολωνάκι.

Ο εορτασμός και οι διοργανωτές

Η εκδήλωση, με τίτλο «Martha Graham, Greek Myth, and Modern Performance: 100 Years of Graham & the Greeks», συνδιοργανώνεται από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, σε συνεργασία με το University of Virginia και το College Year in Athens. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο εορτασμό για την επέτειο των εκατό ετών από την ίδρυση του ιστορικού Martha Graham Dance Company.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, κλασικοί φιλόλογοι, αρχαιολόγοι, ιστορικοί του χορού, χορογράφοι και χορευτές θα συναντηθούν για ένα διεπιστημονικό απόγευμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, ζωντανό χορό και μια ανοιχτή συζήτηση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο έργο της Γκράχαμ και την επιρροή της αρχαίας Ελλάδας.

Η Μάρθα Γκράχαμ και η αρχή της έμπνευσης

Η Μάρθα Γκράχαμ αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο καθοριστικές μορφές του χορού του 20ού αιώνα. Ίδρυσε την ομάδα της το 1926, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας λαμπρής καριέρας. Ήδη από την πρώτη της παράσταση, που δόθηκε στις 18 Απριλίου 1926, η αρχαία Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο του καλλιτεχνικού της οράματος, αποτελώντας πηγή ανεξάντλητης έμπνευσης.

Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάστηκαν εκείνη την πρώτη βραδιά ήταν και το «Trois Gnossiennes», σε μουσική του Erik Satie. Το συγκεκριμένο έργο αντλούσε έμπνευση από τις Ταναγραίες κόρες, τις φαντασιακές μινωικές τελετουργίες, καθώς και τις μυκηναϊκές τοιχογραφίες, αποδεικνύοντας την πρώιμη και βαθιά σύνδεση της Γκράχαμ με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Διαχρονική προσέγγιση στον αρχαίο κόσμο

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Μάρθα Γκράχαμ αντλούσε συστηματικά και με συνέπεια υλικό από τον αρχαίο κόσμο. Η προσέγγισή της δεν περιοριζόταν σε επιφανειακά στοιχεία, αλλά εμβάθυνε στην ουσία της αρχαίας ελληνικής σκέψης και τέχνης.

Στη δεκαετία του 1930, χορογράφησε για παραστάσεις των «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου και της «Ηλέκτρας» του Σοφοκλή, αναδεικνύοντας την τραγικότητα και το δράμα των αρχαίων κειμένων. Παράλληλα, εμπνεύστηκε από τη διονυσιακή τελετουργία και το συλλογικό πνεύμα των αρχαίων χορικών, ενσωματώνοντας αυτά τα στοιχεία στις χορογραφίες της. Αργότερα, το ενδιαφέρον της στράφηκε και στη φιλοσοφική σκέψη, με αναφορές στον Εμπεδοκλή και τον Σωκράτη.

Μυθολογικές ηρωίδες και επικά έργα

Από τη δεκαετία του 1940 έως και τη δεκαετία του 1960, η Μάρθα Γκράχαμ δημιούργησε μια εντυπωσιακή σειρά έργων που επικεντρώνονταν σε τραγικές και μυθολογικές ηρωίδες. Μεταξύ αυτών των έργων συγκαταλέγονται χορογραφίες εμπνευσμένες από τη Μήδεια, την Αριάδνη, την Ιοκάστη, την Κλυταιμνήστρα, τη Φαίδρα, την Κίρκη και την Εκάβη, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την πολυπλοκότητα των γυναικείων μορφών της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας.

Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η χορογράφος έστρεψε την προσοχή της στα μεγάλα έπη, την «Ιλιάδα» και την «Οδύσσεια». Συνέθεσε χορογραφίες που εξερευνούσαν θέματα όπως η απώλεια της Ανδρομάχης και ο μύθος της Δήμητρας και της Περσεφόνης, συνεχίζοντας να αναζητά έμπνευση στις διαχρονικές ιστορίες και τα αρχέτυπα του αρχαίου κόσμου.

Η ημερίδα θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι, η τελετουργία, η φιλοσοφία και η τέχνη διαμόρφωσαν το καλλιτεχνικό όραμα της Γκράχαμ. Παράλληλα, θα αναλυθεί πώς η ίδια η χορογράφος, με τη μοναδική της προσέγγιση, επανερμήνευσε τον αρχαίο κόσμο, καθιστώντας τον προσβάσιμο και επίκαιρο για το σύγχρονο κοινό.

Το πρόγραμμα της ημερίδας

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες μετά τις αρχικές ομιλίες. Από τις 18:30 έως τις 19:30, θα πραγματοποιηθεί μια παρουσίαση και παράσταση με τίτλο «Martha Graham & Greek Myth», προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια ζωντανή εμπειρία της σύνδεσης του έργου της Γκράχαμ με τον ελληνικό μύθο.

Ακολούθως, από τις 19:30 έως τις 20:30, θα διεξαχθεί μια στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «100 Years of Graham & the Greeks». Τον συντονισμό της συζήτησης θα αναλάβει η Tyler Jo Smith, Καθηγήτρια Κλασικής Τέχνης και Αρχαιολογίας στο University of Virginia, προσφέροντας μια εις βάθος ανάλυση και συζήτηση γύρω από το θέμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki