Η PEUGEOT παρουσιάζει το όραμά της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Παρισιού 2026

Η PEUGEOT θα βρίσκεται στο Paris Expo Porte de Versailles από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στην 91η διοργάνωση του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού. Ως μία από τις πρωταγωνίστριες της έκθεσης, η μάρκα υποδέχεται τους επισκέπτες στο περίπτερό της, παρουσιάζοντας το όραμά της για το παρόν και το μέλλον της αυτοκίνησης. Η παρουσία της PEUGEOT εστιάζει στην οδηγική απόλαυση και τη γαλλική φινέτσα, ανεβάζοντας τα σε νέα επίπεδα.

Νέα αρχιτεκτονική περιπτέρου

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, η PEUGEOT αποκαλύπτει μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική για το περίπτερό της. Αυτή η σχεδιαστική πρόταση έχει δημιουργηθεί με στόχο να αναδεικνύει την οδηγική απόλαυση, τη γαλλική φινέζα και το όραμα της μάρκας για το μέλλον.

Η εντυπωσιακή, άμεσα αναγνωρίσιμη και απόλυτα καθηλωτική αρχιτεκτονική φιλοδοξεί να αποτελέσει τη χαρακτηριστική υπογραφή της PEUGEOT σε όλες τις σημαντικότερες εκδηλώσεις αυτοκινήτου. Εκφράζει τη σαφή φιλοδοξία της εταιρείας να προσφέρει στους επισκέπτες μια ξεχωριστή εμπειρία, η οποία θα ξυπνά συναισθήματα, θα κεντρίζει το ενδιαφέρον και θα τους φέρνει πιο κοντά στα μοντέλα, τις καινοτομίες και το όραμα της PEUGEOT για το μέλλον.

Οι τρεις κόσμοι της PEUGEOT

Το νέο περίπτερο της PEUGEOT βρίσκεται στην Αίθουσα 4 και καταλαμβάνει έκταση σχεδόν 1.300 τετραγωνικών μέτρων. Ο χώρος είναι οργανωμένος ώστε να παρουσιάζει τρεις διαφορετικούς κόσμους της μάρκας, κάτω από μια ενιαία μαύρη υπερκατασκευή που οριοθετεί τον χώρο και του προσδίδει ισχυρή οπτική ταυτότητα, στρέφοντας την προσοχή στα εκθέματα.

Στο κεντρικό σημείο του περιπτέρου, τα concept cars εκφράζουν το όραμα της PEUGEOT για το μέλλον της αυτοκίνησης. Δίπλα σε αυτά, η σπορ οδηγική απόλαυση γιορτάζεται με την παρουσία του νέου E-208 GTi, του εμβληματικού 205 GTI, καθώς και του PEUGEOT 9X8, το οποίο συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA. Τέλος, ευρύχωροι διάδρομοι, μέσω μιας φωτεινής διαδρομής, καθοδηγούν τους επισκέπτες σε ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της PEUGEOT.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

Κάθε ημέρα, το περίπτερο της PEUGEOT θα φιλοξενεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Αυτό το πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από τις αξίες και τα ενδιαφέροντα που συνδέονται διαχρονικά με τη μάρκα, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν από κοντά τον κόσμο της PEUGEOT.

Η γαλλική δεξιοτεχνία στο προσκήνιο

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη γαλλική δεξιοτεχνία. Η κεντρική σκηνή του περιπτέρου θα μετατραπεί σε ένα διαδραστικό δημιουργικό εργαστήριο. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, θα αναδειχθεί η συνεργασία της PEUGEOT με τους Meilleurs Ouvriers de France και τους Meilleurs Apprentis de France, προβάλλοντας την τεχνογνωσία και την ποιότητα της γαλλικής κατασκευής.

Τριάντα χρόνια συνεργασίας με τη Stade Toulousain

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η PEUGEOT και η Stade Toulousain θα γιορτάσουν 30 χρόνια συνεργασίας τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημένας, η οποία είναι αφιερωμένη στην κοινή τους ιστορία, στελέχη του συλλόγου και παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν το κοινό. Θα μοιράσουν επίσης αυτόγραφα στους παρευρισκόμενους, τιμώντας την μακροχρόνια σχέση τους.

Αντανακλαστικά και επιδόσεις με την PEUGEOT Sport

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η ημέρα θα είναι αφιερωμένη στα αντανακλαστικά και τις επιδόσεις, σε συνεργασία με την PEUGEOT Sport. Οι επισκέπτες του περιπτέρου θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά τους συμμετέχοντας σε προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις είναι εμπνευσμένες από την εκπαίδευση που λαμβάνουν οι επαγγελματίες οδηγοί αγώνων, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki