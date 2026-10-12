Μια 89χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Δευτέρας στο σπίτι της στο Μενίδι, όπου διέμενε με τον 62χρονο γιο της. Η ηλικιωμένη έφερε αμυχές και μώλωπες, ενώ στον χώρο διαπιστώθηκαν σημάδια πάλης. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο γιος της, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο εντοπισμός της 89χρονης στο Μενίδι

Η τραγική είδηση ήρθε στο φως λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η 89χρονη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην οικία της στο Μενίδι. Το σπίτι αυτό αποτελούσε την κατοικία της ηλικιωμένης, στην οποία διέμενε μαζί με τον 62χρονο γιο της.

Οι αρχές κλήθηκαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας. Η παρουσία της αστυνομίας ακολούθησε ένα τηλεφώνημα, το οποίο κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της τάξης για να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της 89χρονης.

Τα ευρήματα και οι πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις

Κατά την εξέταση της σορού της 89χρονης, διαπιστώθηκαν εμφανείς αμυχές και μώλωπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με τα σημάδια πάλης που βρέθηκαν εντός του σπιτιού, οδήγησαν τις αρχές σε περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών του θανάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή που κλήθηκε στο σημείο, ο θάνατος της ηλικιωμένης ενδέχεται να οφείλεται σε ασφυξία. Ο χρόνος θανάτου προσδιορίστηκε από τον ιατροδικαστή ως το απόγευμα της Κυριακής, δηλαδή αρκετές ώρες πριν τον εντοπισμό της σορού της.

Οι ενδείξεις αυτές αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την πορεία της έρευνας, καθώς υποδεικνύουν ότι ο θάνατος δεν ήταν φυσικός και πιθανόν προήλθε από βίαιο τρόπο. Η λεπτομερής ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες.

Το τηλεφώνημα που κινητοποίησε τις αρχές

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της 89χρονης στο Μενίδι έπειτα από τηλεφώνημα που δέχτηκε. Ο άνθρωπος που ενημέρωσε τις αρχές ήταν ο 69χρονος ανιψιός της θανούσας, ο οποίος ανέφερε ότι άκουγε φωνές να προέρχονται από την οικία.

Το τηλεφώνημα του ανιψιού ήταν καθοριστικό για την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε. Η μαρτυρία του ανιψιού, σχετικά με τις φωνές, προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές.

Η προσαγωγή του 62χρονου γιου και η εξέλιξη της έρευνας

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου της 89χρονης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου της γυναίκας. Ο γιος διέμενε μαζί με την μητέρα του στο σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρή.

Η προσαγωγή του 62χρονου έγινε για να δώσει κατάθεση και να διευκρινίσει τυχόν στοιχεία που αφορούν το περιστατικό. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να προσδιορίσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της ηλικιωμένης.

Με πληροφορίες από: Enikos