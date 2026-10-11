Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, επικρατώντας με 99-83 για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην άδεια Sunel Arena, λόγω τιμωρίας, με τους Πειραιώτες να διπλασιάζουν τις νίκες τους στο πρωτάθλημα.

Παρά το τελικό σκορ, η νίκη χαρακτηρίστηκε αγχωτική για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς ο Κολοσσός πάλεψε μέχρι το φινάλε, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη μεγάλη του εμφάνιση. Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε μια δοκιμασία για τον Ολυμπιακό, λίγο πριν από τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague στην Ισπανία.

Η εξέλιξη του πρώτου δεκαλέπτου

Το πρώτο καλάθι του αγώνα σημειώθηκε από τον Φουρνιέ του Ολυμπιακού με τρίποντο, με τον Μπάρνετ του Κολοσσού να απαντάει με τον ίδιο τρόπο, διαμορφώνοντας το σκορ σε 3-3 στο 09:25. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα έξι πόντων με τρίποντα των Νετζήπογλου και Βεζένκοβ.

Ωστόσο, ο Κολοσσός αντέδρασε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 9-9 στο 06:55 με δύο εύστοχες προσπάθειες από τα 6.75μ. Οι Πειραιώτες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα σερί έξι διαδοχικών πόντων, φτάνοντας το σκορ στο 15-9 στο 05:25. Προς το τέλος του δεκαλέπτου, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 20-19 στο 02:56, χάρη σε δίποντο του Κρούζερ και τρίποντο του Τσιακμά, με τον Ολυμπιακό να κλείνει την περίοδο προηγούμενος με 27-22.

Διψήφια διαφορά στο ημίχρονο με buzzer beater Μοντέρο

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Μοντέρο σημείωσε τους πρώτους πόντους για τον Ολυμπιακό. Ο Κολοσσός απάντησε με τρίποντο του Κρούζερ και δίποντο του Μπάρνετ, μειώνοντας σε 29-27 στο 09:05. Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμα, φτάνοντας στο 39-31 στο 06:12, ενώ ο Πάπας του Κολοσσού πέτυχε δύο διαδοχικά τρίποντα.

Η διαφορά έγινε για πρώτη φορά διψήφια στο 02:58, όταν μετά από δίποντο του Χολ και τρίποντο του Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 46-35. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 54-41, χάρη σε ένα buzzer beater τρίποντο του Γιαν Μοντέρο.

Αντεπίθεση του Κολοσσού στο τρίτο δεκάλεπτο

Οι Φουρνιέ και Βεζένκοβ σημείωσαν τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου για τον Ολυμπιακό, με τον Καμπερίδη του Κολοσσού να απαντά με τρίποντο, διαμορφώνοντας το 58-44 στο 08:19. Ο Χάρις με βολές σκόραρε για το 62-49, ενώ οι Νετζήπογλου και Βεζένκοβ με δίποντα ανέβασαν το σκορ στο 66-49 στο 05:45.

Ο Κολοσσός κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 11 πόντους (70-59) με δίποντο του Καράμπελα. Ο Φουρνιέ απάντησε με τρίποντο για το 73-59 στο 02:50. Οι Ροδίτες έκαναν μια αντεπίθεση, μειώνοντας στους επτά με επιμέρους σκορ 8-1, ωστόσο ένα τρίποντο του Μοντέρο στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου διατήρησε τον Ολυμπιακό μπροστά με 77-67.

Το φινάλε της αναμέτρησης και η επικράτηση του Ολυμπιακού

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ο Γουίλις του Κολοσσού σκόραρε με τρίποντο. Οι Χολ και Μοντέρο απάντησαν με μία βολή ο καθένας, διαμορφώνοντας το σκορ σε 79-70 στο 08:21. Ο Κολοσσός συνέχισε να πιέζει, μειώνοντας στους έξι πόντους (85-79) στο 04:20, μετά από δίποντο του Μάνιον και βολή του Άπσον.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε αποφασιστικά. Με ένα επιμέρους σκορ 11-2, το οποίο ξεκίνησε από τον Μοντέρο στο 02:56 και ολοκληρώθηκε από τον Εντζάι στο 01:21, οι «ερυθρόλευκοι» εκτόξευσαν τη διαφορά στο 96-80, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη. Ο Γιαν Μοντέρο αναδείχθηκε ο κορυφαίος της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 30 πόντους, έχοντας 4/6 βολές, 4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 λάθος σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta