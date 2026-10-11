Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου, θετικό ντεμπούτο για τον Τζορτζ Πάπας

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στη φετινή GBL, επικρατώντας του Κολοσσού Ρόδου με σκορ 99-83. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη SUNEL Arena, όπου οι ερυθρόλευκοι έδειξαν την ανωτερότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτής της αναμέτρησης, ο Τζορτζ Πάπας, ο οποίος επέστρεψε στους Πειραιώτες, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του για τη φετινή σεζόν. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έδειξε από την πρώτη του εμφάνιση ότι μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην ομάδα.

Η επικράτηση του Ολυμπιακού και το 2/2 στην GBL

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα, κατάφεραν να επιβληθούν του Κολοσσού Ρόδου με τελικό σκορ 99-83. Ο αγώνας έλαβε χώρα στην έδρα τους, τη SUNEL Arena, όπου οι φίλαθλοι παρακολούθησαν την ομάδα να συνεχίζει το νικηφόρο σερί της.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έκανε το απόλυτο 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής Basket League (GBL). Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει την παρουσία της ομάδας στο πρωτάθλημα και επιβεβαιώνει την καλή της κατάσταση στις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Το ντεμπούτο του Τζορτζ Πάπας με τους ερυθρόλευκους

Ο Τζορτζ Πάπας, ο οποίος επέστρεψε στο δυναμικό του Ολυμπιακού, φόρεσε ξανά τη φανέλα των ερυθρόλευκων και αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν. Η εμφάνισή του στο παρκέ της SUNEL Arena αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και την ομάδα.

Ο 28χρονος γκαρντ είχε ενεργό συμμετοχή στον αγώνα, αγωνιζόμενος για 13 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, κατάφερε να σκοράρει έξι πόντους, προσφέροντας λύσεις στην επίθεση της ομάδας του.

Η αποτελεσματικότητα του Πάπας από την περιφέρεια

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εμφάνισης του Τζορτζ Πάπας ήταν η ευστοχία του από την περιφέρεια. Σημείωσε δύο τρίποντα σε σύνολο τριών προσπαθειών, με ποσοστό 2/3. Αυτό το στατιστικό δείχνει την ευχέρειά του στο μακρινό σουτ, έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.

Πέρα από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Πάπας συνέβαλε και στη δημιουργία, μοιράζοντας μία ασίστ στους συμπαίκτες του. Η συνδυαστική του παρουσία σε σκοράρισμα και πάσα υπογραμμίζει την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι σε διάφορους τομείς.

Η προηγούμενη πορεία του Ελληνοαμερικανού γκαρντ

Ο Τζορτζ Πάπας, ως Ελληνοαμερικανός γκαρντ, έχει μια αξιόλογη πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα πριν την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Προέρχεται από δύο γεμάτες σεζόν, κατά τις οποίες αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες της GBL.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος αθλητής φόρεσε τις φανέλες του Περιστερίου, του Πανιωνίου και του Αμαρουσίου. Η εμπειρία του από αυτές τις ομάδες και η παρουσία του στο ελληνικό μπάσκετ τον καθιστούν έναν γνώριμο και έμπειρο παίκτη για το πρωτάθλημα.

Οι προοπτικές του Πάπας στο ροτέισον των Πειραιωτών

Η δεύτερη θητεία του Τζορτζ Πάπας στους Πρωταθλητές Ευρώπης ξεκίνησε με το «δεξί», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η πρώτη του εμφάνιση άφησε θετικές εντυπώσεις, δείχνοντας ότι μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις της ομάδας.

Με βάση τα πεπραγμένα του στο ντεμπούτο του, φάνηκε πως ο Τζορτζ Πάπας μπορεί να αποτελέσει ένα ενεργό και σημαντικό κομμάτι του φετινού ροτέισον του Ολυμπιακού. Η συμβολή του αναμένεται να είναι πολύτιμη για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ερυθρολεύκων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta