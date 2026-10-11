25χρονος με κάταγμα κρανίου μετά από καβγά με 29χρονη τρανς – Τον χτύπησε με τούβλο στο κεφάλι

Σε βαριά κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης ένας 25χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια βίαιου περιστατικού. Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη δυτική Θεσσαλονίκη, στην οδό Γιαννιτσών, και οδήγησε στη σύλληψη ενός 29χρονου τρανς ατόμου.

Το περιστατικό στην οδό Γιαννιτσών

Το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 22:00, ο 25χρονος, υπήκοος της Σιέρα Λεόνε, πλησίασε το τρανς άτομο, το οποίο εκδιδόταν στην περιοχή. Οι δύο τους φέρεται να συμφώνησαν να συνευρεθούν έναντι χρηματικής αμοιβής, με την αρχική συμφωνία να προβλέπει αποκλειστικά στοματική σεξουαλική επαφή.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνεύρεσης, ο νεαρός φέρεται να ζήτησε να προχωρήσουν σε ολοκληρωμένη ερωτική επαφή, πέραν όσων είχαν αρχικά συμφωνηθεί. Το 29χρονο άτομο δεν συναίνεσε στο αίτημά του, με αποτέλεσμα η διαφωνία να εξελιχθεί σε έντονο καβγά.

Ο σοβαρός τραυματισμός και η άμεση επέμβαση

Στη διάρκεια του διαπληκτισμού, το τρανς άτομο φέρεται να πήρε ένα τούβλο και να χτύπησε με αυτό τον 25χρονο στο κεφάλι. Το χτύπημα προκάλεσε κάταγμα κρανίου, με αποτέλεσμα ο τραυματισμός του νεαρού να είναι ιδιαίτερα σοβαρός.

Άνθρωπος που είδε το περιστατικό ειδοποίησε άμεσα την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί της Ομάδας Ζ έφτασαν γρήγορα στην οδό Γιαννιτσών, ενώ στο σημείο μετέβη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον τραυματία και τον διακόμισαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για νοσηλεία, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται βαριά.

Σύλληψη και δικογραφία

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του τρανς ατόμου, ηλικίας 29 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων–Μενεμένης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Το άτομο που συνελήφθη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr