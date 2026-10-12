«Δαγκάνα»: Ένα κόμικ που σατιρίζει την κοινωνική πραγματικότητα

Το κόμικ «Δαγκάνα. Εσύ θα ξεχωρίσεις!» του Πανάγου, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Jemma Press, προσέφερε άφθονο γέλιο στον αναγνώστη του Gazzetta. Η νέα αυτή κυκλοφορία χαρακτηρίζεται από την καυστική της σάτιρα και την αμεσότητα των ιστοριών της, αποτυπώνοντας με χιούμορ πτυχές της κοινωνικής πραγματικότητας. Μέσα από 124 στριπ, ο δημιουργός καταφέρνει να ψυχαγωγήσει και να προβληματίσει ταυτόχρονα.

Η νέα κυκλοφορία από τις εκδόσεις Jemma Press

Το Gazzetta είχε την ευκαιρία να διαβάσει το κόμικ «Δαγκάνα. Εσύ θα ξεχωρίσεις!», μια δημιουργία του Πανάγου, το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Jemma Press. Η ανάγνωση προκάλεσε άφθονο γέλιο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, με τον αναγνώστη να γελάει με την ψυχή του. Η δουλειά του Πανάγου κατάφερε να προσφέρει την αβίαστη διασκέδαση που αναζητούν οι λάτρεις των κόμικς.

Η ευδιαθεσία που προκλήθηκε δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα πανέξυπνων, καλά δουλεμένων και ουσιαστικών λόγων-διαλόγων. Το σενάριο και η δράση που δημιούργησε ο καλλιτέχνης αποτελούν τη βάση και το αφοπλιστικό μέσο, που ωθούν τον αναγνώστη να διαβάσει τη «Δαγκάνα» με λαχτάρα.

Μια ιστορία από την καθημερινότητα

Η ιστορία του κόμικ, η οποία παρουσιάζεται ως προϊόν μυθοπλασίας, ξεκινά με την ανατολή του ήλιου. Τα πουλάκια αράζουν στα κλαδιά των καμένων δέντρων, ενώ οι πιτσιρικάδες από το απέναντι Airbnb μόλις έχουν επιστρέψει από πάρτι. Ο πρωταγωνιστής, ένας γονιός, σκέφτεται πόσο ωραία είναι οι διακοπές και ανυπομονεί να κοιμηθεί μέχρι το μεσημέρι.

Ωστόσο, το ροχαλητό του διακόπτεται από τα μικρά βήματα της επτάχρονης κόρης του. Η μικρή καστανή πριγκίπισσα, γεμάτη ενέργεια, εισβάλλει στο δωμάτιο των γονιών της με μια τσιρίδα που σπάει το φράγμα του ήχου. Η επιθυμία της είναι να πάνε με τον μπαμπά της να πιάσουν το κουκλάκι χελώνα από το μηχάνημα, τη γνωστή «Δαγκάνα».

Η μικρή επαναλαμβάνει τη λέξη «Ξύπνα» τόσο πολύ που γίνεται ένα μπιτ επίδοξου ράπερ. Ο μπαμπάς σηκώνεται, η μαμά φτιάχνει καφέδες, και η μικρή πριγκίπισσα, με μια νέα τσιρίδα που διώχνει τα πουλιά και ξυπνά τους πιτσιρικάδες, αναφωνεί τον ενθουσιασμό της για την επίσκεψη στη «Δαγκάνα».

Η «Δαγκάνα» ως μέσο σάτιρας

Το κόμικ του Πανάγου αποτελεί μια παράσταση και ένα «show» που ξεχωρίζει. Οι αναγνώστες της γενιάς του Gazzetta διάβαζαν τα κόμικς με σκοπό να περάσουν καλά και να γελάσουν αβίαστα, κάτι που επιτυγχάνεται πλήρως με τη «Δαγκάνα». Η ευδιαθεσία προέρχεται από τους πανέξυπνους, καλά δουλεμένους και ουσιαστικούς λόγους-διαλόγους που συνθέτουν την ιστορία.

Το σενάριο και η δράση που δημιούργησε ο Πανάγος λειτουργούν ως η βάση και το αφοπλιστικό μέσο για να διαβάσει ο αναγνώστης το έργο με λαχτάρα. Η όλη φάση έχει να κάνει με το μηχάνημα που περιέχει πολλά κουκλάκια και μια δαγκάνα, ένα οικείο στοιχείο από την παιδική ηλικία πολλών.

Κοινωνική πραγματικότητα μέσα από 124 στριπ

Μέσα σε 124 στριπ, ο Πανάγος προσφέρει την πιο καυστική σάτιρα της κοινωνικής πραγματικότητας. Η αμεσότητα της κάθε μικρής ιστορίας είναι εντυπωσιακή, καθώς ο αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίσει στοιχεία της καθημερινότητάς του. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ύφος, η συμπεριφορά και η αποτύπωση της συλλογικής αντίληψης για τα όσα ζούμε, όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από τους ήρωες της «Δαγκάνας».

Όλα τα ανθρώπινα στοιχεία μεγεθύνονται κατάλληλα και παρουσιάζονται με τη σωστή δόση υπερβολής, όπως απαιτεί η σάτιρα. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι αυτά που διαβάζει είναι σαν να τα άκουγε από έναν φίλο που θέλει να του πει μόνο την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια, όπως και το χιούμορ και η σάτιρα, είναι πάντα λυτρωτική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta