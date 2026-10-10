Η έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA 2026 ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο

Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ φτάνει στο τέλος της, με τις πύλες της να κλείνουν οριστικά το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η έκθεση, που έχει ήδη προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, επιβεβαίωσε το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για την αυτοκίνηση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, προσφέροντας την τελευταία ευκαιρία για να δει κανείς από κοντά δεκάδες νέα μοντέλα και περισσότερες από 40 πρεμιέρες.

Οι τελευταίες ημέρες της διοργάνωσης

Το Σάββατο 10 και η Κυριακή 11 Οκτωβρίου σηματοδοτούν τις δύο τελευταίες ημέρες λειτουργίας της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν τη διοργάνωση έχουν αυτή την τελευταία ευκαιρία να το πράξουν.

Οι πύλες του Metropolitan Expo θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 10:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, επιτρέποντας στο κοινό να απολαύσει πλήρως την εμπειρία της έκθεσης πριν την αυλαία της φετινής διοργάνωσης.

Ρεκόρ συμμετοχών και πλήθος μοντέλων

Στα Hall 3 και Hall 4 του Metropolitan Expo φιλοξενούνται συνολικά 52 μάρκες αυτοκινήτων, ένας αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν δεκάδες νέα μοντέλα και να ανακαλύψουν πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζει μία ευρεία γκάμα οχημάτων, από ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα μέχρι SUV, αυτοκίνητα πόλης, οχήματα υψηλών επιδόσεων και επαγγελματικά αυτοκίνητα. Καλύπτεται έτσι σχεδόν κάθε κατηγορία της σύγχρονης αγοράς αυτοκινήτου, προσφέροντας ποικιλία επιλογών στο κοινό.

Πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, οι οποίες κατέχουν ξεχωριστή θέση στην AUTO ATHINA 2026. Πολλά από τα νέα μοντέλα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό ή και στο ευρωπαϊκό κοινό, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Επιπλέον, νέες μάρκες αυτοκινήτων συστήνονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν τα αυτοκίνητα από κοντά, να καθίσουν στο τιμόνι τους, να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και να συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους των εταιρειών για κάθε απορία.

Μοναδική εμπειρία για τους λάτρεις του αυτοκινήτου

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ αποτελεί μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, τόσο για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο όσο και για εκείνους που σκέφτονται την επόμενη αγορά τους. Η συγκέντρωση τόσων νέων μοντέλων στον ίδιο χώρο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία.

Η έκθεση, αναγνωρισμένη ως η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον για την αυτοκίνηση και προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα των τάσεων και των καινοτομιών του κλάδου. Είναι μια ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο του αυτοκινήτου.

Πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων και τις ώρες λειτουργίας

Η επίσημη διάθεση των εισιτηρίων για την AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω συγκεκριμένων σημείων πώλησης. Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήριά του από το More.com, τα φυσικά καταστήματα Public, καθώς και από τα ταμεία της Έκθεσης που βρίσκονται στο Metropolitan Expo.

Για την ασφαλή αγορά των εισιτηρίων, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να επιλέγουν μόνο αυτά τα επίσημα σημεία πώλησης. Οι ώρες λειτουργίας για το τελευταίο Σαββατοκύριακο είναι από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ τις καθημερινές η έκθεση λειτουργούσε από τις 14:00 έως τις 21:00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta