Θρίλερ με τον «ταμία» του Ιμάμογλου στην Ελλάδα: Η Τουρκία ζητά την έκδοσή του

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο επιχειρηματίας Μουράτ Γκιουλιμπραΐμογλου, τον οποίο χαρακτηρίζουν «ταμία» του Εκρέμ Ιμάμογλου, συνελήφθη στην Ελλάδα και ζητείται η έκδοσή του. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει εκτεταμένη δημοσιότητα στην Τουρκία, καθώς ο Γκιουλιμπραΐμογλου φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών οικονομικών κατηγοριών. Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία διαψεύδει τη σύλληψη, δηλώνοντας ότι δεν εκκρεμεί ερυθρά αγγελία σε βάρος του.

Τα δημοσιεύματα στην Τουρκία και η σύνδεση με τον Ιμάμογλου

Ο Μουράτ Γκιουλιμπραΐμογλου βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής επικαιρότητας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως το TRT Haber, η Sabah και η Yeni Şafak, μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό και τη φερόμενη σύλληψή του σε ελληνικό έδαφος. Τα ίδια μέσα τον χαρακτηρίζουν «ταμία» του Εκρέμ Ιμάμογλου, του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, και τον συνδέουν με μια μεγάλη έρευνα για διαφθορά στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Τουρκία, με την εφημερίδα Yeni Şafak να κυκλοφορεί μάλιστα με πρωτοσέλιδο τίτλο «Συνελήφθη ο ταμίας». Οι τουρκικές αρχές, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες για την έκδοσή του στην Τουρκία.

Η θέση των ελληνικών αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία διαψεύδει ότι ο Μουράτ Γκιουλιμπραΐμογλου συνελήφθη στην Ελλάδα. Η διάψευση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι δεν εκκρεμεί ερυθρά αγγελία σε βάρος του επιχειρηματία, κάτι που θα δικαιολογούσε άμεση σύλληψη.

Παρά τη διάψευση της σύλληψης, επιβεβαιώνεται ότι η Τουρκία έχει ζητήσει την έκδοση του Γκιουλιμπραΐμογλου. Ο λόγος είναι ότι ο επιχειρηματίας υπέβαλε αίτημα για χορήγηση ασύλου στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γεγονός που ενεργοποίησε τις διαδικασίες από την πλευρά της Άγκυρας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει στην Τουρκία

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TRT Haber, ο Μουράτ Γκιουλιμπραΐμογλου περιλαμβάνεται στους καταζητούμενους της υπόθεσης που αφορά τον Δήμο Κωνσταντινούπολης. Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι σοβαρές και περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος δημόσιων φορέων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές, όπως αναφέρει το TRT Haber, έχουν ζητήσει την επιβολή ποινής κάθειρξης που κυμαίνεται από 19 έτη και 6 μήνες έως 51 έτη. Στο κατηγορητήριο γίνεται επίσης αναφορά σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την περιοχή εξόρυξης Τζεμπετζί στην Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αρχές αποδίδουν στον επιχειρηματία εμπλοκή σε υπόθεση φερόμενης οικονομικής ζημίας ύψους 180 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών.

Οι νομικές διαδικασίες για την έκδοση

Σύμφωνα με τη Sabah, το αρμόδιο 33ο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε να ζητήσει από τις ελληνικές δικαστικές αρχές την έκδοση του Μουράτ Γκιουλιμπραΐμογλου. Για την κίνηση αυτών των διαδικασιών, ενεργοποιήθηκαν τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Εξωτερικών της Τουρκίας.

Επιπλέον, ζητήθηκε η προσωρινή κράτησή του για διάστημα 40 ημερών. Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης, η οποία διέπει τις διαδικασίες παράδοσης καταζητούμενων μεταξύ των χωρών που την έχουν υπογράψει.

Αντικρουόμενες πληροφορίες και η στάση της αντιπολίτευσης

Παρά τα εκτεταμένα δημοσιεύματα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης περί σύλληψης, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επίσημη επιβεβαίωση από τις ελληνικές αρχές για το γεγονός αυτό. Η τουρκική ιστοσελίδα OdaTV, η οποία πρόσκειται στους κεμαλιστές της αντιπολίτευσης, επισημαίνει ότι η πληροφορία περί σύλληψης δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον δικηγόρο του Μουράτ Γκιουλιμπραΐμογλου.

Το ίδιο μέσο σημειώνει επίσης ότι ο επιχειρηματίας είχε αναχωρήσει από την Τουρκία νωρίτερα, χωρίς να διευκρινίζονται οι ακριβείς συνθήκες ή ο χρόνος της αναχώρησής του. Τα δημοσιεύματα του TRT αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε στις 2 Οκτωβρίου και συνελήφθη στην Ελλάδα, με τις διαδικασίες έκδοσης να έχουν κινηθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis