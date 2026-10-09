Η απόλυση εργαζομένου λόγω αεροφοβίας και η δικαστική απόφαση για αποζημίωση

Μια δικαστική διαμάχη στην Ιταλία κατέληξε σε απόφαση που υποχρεώνει εταιρεία να καταβάλει σημαντικό ποσό σε εργαζόμενο που απολύθηκε λόγω της αεροφοβίας του. Το Εφετείο της Μπολόνια έκρινε την απόλυση δυσανάλογη, καθώς η επιχείρηση είχε αποδεχθεί για πολλά χρόνια τον περιορισμό του υπαλλήλου να μην συμμετέχει σε αποστολές που απαιτούσαν αεροπορικά ταξίδια. Η υπόθεση αφορά τον Τζουζέπε Καπολουόνγκο, ο οποίος είχε γνωστοποιήσει τον φόβο του για τις πτήσεις στην εταιρεία του πολλά χρόνια πριν.

Η αρχή της υπόθεσης και η συμφωνία

Ο Τζουζέπε Καπολουόνγκο, εργαζόμενος σε ιταλική εταιρεία από το 2002, βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης όταν το 2011 προέκυψε το ενδεχόμενο να σταλεί για επαγγελματικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Καπολουόνγκο είχε ήδη ενημερώσει την εταιρεία για την αεροφοβία του, προσκομίζοντας μάλιστα σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.

Με την παρέμβαση εκπροσώπου του συνδικάτου Fiom, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία: ο εργαζόμενος θα εξαιρούνταν από αποστολές που απαιτούσαν αεροπορικά ταξίδια. Αυτή η ρύθμιση τέθηκε σε εφαρμογή και τηρήθηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, διαμορφώνοντας μια μακροχρόνια πρακτική.

Μια δεκαετία εφαρμογής του περιορισμού

Για περισσότερα από δώδεκα χρόνια, η συμφωνία του 2011 εφαρμόστηκε πιστά στην πράξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο εργαζόμενος δεν χρειάστηκε να πραγματοποιήσει κανένα ταξίδι που να περιλάμβανε αεροπορικές μετακινήσεις. Ως αποτέλεσμα, ο Τζουζέπε Καπολουόνγκο θεωρούσε εύλογα ότι η εταιρεία είχε αποδεχθεί πλήρως τον συγκεκριμένο περιορισμό στο πλαίσιο της εργασίας του.

Η αλλαγή στάσης της εταιρείας και η απόλυση

Η κατάσταση άλλαξε όταν η επιχείρηση ζήτησε από τον εργαζόμενο να εκδώσει διαβατήριο, ώστε να είναι διαθέσιμος για ενδεχόμενες αποστολές στο εξωτερικό. Ο κ. Καπολουόνγκο, επικαλούμενος τον φόβο του για τις πτήσεις, αρνήθηκε αρχικά να προχωρήσει στην έκδοση του ταξιδιωτικού εγγράφου. Η εταιρεία αντιμετώπισε την άρνηση ως πειθαρχικό ζήτημα και τελικά προχώρησε στην απόλυση του Τζουζέπε Καπολουόνγκο, οδηγώντας την υπόθεση στα δικαστήρια.

Η δικαστική διαδρομή και η ανατροπή της απόφασης

Η υπόθεση οδηγήθηκε αρχικά σε κατώτερο δικαστήριο, το οποίο είχε κρίνει νόμιμη την απόλυση του εργαζομένου. Ωστόσο, αυτή η απόφαση ανατράπηκε όταν η υπόθεση έφτασε στο Εφετείο της Μπολόνια. Οι δικαστές του Εφετείου εξέτασαν τις ειδικές συνθήκες της υπόθεσης και, κυρίως, τη μακροχρόνια πρακτική που είχε διαμορφωθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Το κρίσιμο στοιχείο ήταν ότι ο εργοδότης είχε αποδεχθεί επί περισσότερα από δώδεκα χρόνια πως ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν θα αναλάμβανε αποστολές που απαιτούσαν αεροπορικές μετακινήσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το δικαστήριο έκρινε ότι ο εργαζόμενος μπορούσε εύλογα να θεωρεί ότι η αρχική συμφωνία εξακολουθούσε να ισχύει.

Η απόφαση του Εφετείου και η αποζημίωση

Το Εφετείο της Μπολόνια έκρινε ότι η απόλυση του Τζουζέπε Καπολουόνγκο ήταν δυσανάλογη σε σχέση με τη συμπεριφορά του. Με την απόφασή του, το δικαστήριο υποχρέωσε την εταιρεία να του καταβάλει το ποσό των 52.349,20 ευρώ. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε 20 μηνιαίους μισθούς, ενώ προβλέπονται επιπλέον ποσά για την προειδοποίηση απόλυσης, τους τόκους και τις αναπροσαρμογές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta