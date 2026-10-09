Η σιγκέλλωση εξαπλώνεται σεξουαλικά και γίνεται «σχεδόν αθεράπευτη»

Η σιγκέλλωση, μια λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια του γένους Shigella, παρουσιάζει αυξανόμενη εξάπλωση μέσω της σεξουαλικής επαφής. Παράλληλα, τα βακτήρια αναπτύσσουν αντοχή στα αντιβιοτικά, γεγονός που καθιστά τη θεραπεία της νόσου ολοένα και πιο δύσκολη. Οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν τους λόγους αυτής της ταχείας εξάπλωσης και της αυξανόμενης ανθεκτικότητας στις διαθέσιμες θεραπείες.

Η εξάπλωση της σιγκέλλωσης και τα συμπτώματα

Κάθε χρόνο, σχεδόν 500.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ μολύνονται από τα βακτήρια Shigella. Η λοίμωξη εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως διάρροια, η οποία μπορεί να περιέχει αίμα ή βλέννα, κοιλιακό πόνο, κράμπες, πυρετό και εμετό. Η σιγκέλλωση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για τη ζωή, καθώς η σοβαρή διάρροια μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση και απώλεια σωματικών υγρών, ακόμα και αίματος. Στις πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνονται επίσης το σηπτικό σοκ, νευρολογικά προβλήματα, εσωτερική αιμορραγία και άλλες λοιμώξεις.

Η μετάδοση του βακτηρίου συμβαίνει όταν μολυσμένα κόπρανα εισέλθουν στο στόμα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ανεπαρκούς πλυσίματος των χεριών ή από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων και νερού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκεί μια εξαιρετικά μικρή ποσότητα, μόλις 10 βακτήρια, για να προκαλέσει τη λοίμωξη. Ομάδες υψηλού κινδύνου αποτελούν τα παιδιά κάτω των πέντε ετών, καθώς η μετάδοση μπορεί να γίνει εύκολα σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία. Αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν επίσης όσοι ταξιδεύουν σε περιοχές με χαμηλότερα επίπεδα υγιεινής, καθώς και οι άστεγοι.

Αυξημένος κίνδυνος σε συγκεκριμένες ομάδες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες ομάδες κρουσμάτων είναι οι ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι άνδρες, καθώς και άλλοι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η σιγκέλλωση είναι πλέον ενδημική σε αυτές τις κοινότητες.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο έδειξε ότι η σεξουαλική μετάδοση της λοίμωξης αυξανόταν από το 2015 έως το 2020 με ετήσιο ρυθμό κατά 15% ταχύτερο σε σύγκριση με τη μετάδοση μέσω ταξιδιών, τροφίμων ή εξάρσεων σε παιδικούς σταθμούς. Η γενετίστρια του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μπέικερ, μία από τις βασικές συγγραφείς της μελέτης, επισημαίνει ότι πολλοί άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες δεν γνωρίζουν τον αυξανόμενο κίνδυνο.

Η ανησυχητική αντοχή στα αντιβιοτικά

Την ίδια στιγμή που η λοίμωξη εξαπλώνεται, η θεραπεία της γίνεται δυσκολότερη. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), το ποσοστό των ανθεκτικών στα φάρμακα στελεχών αυξήθηκε σημαντικά, από 0% το 2011 σε 8,5% το 2023. Η Κέιτ Μπέικερ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Αυτή η νόσος από σχετικά αντιμετωπίσιμη με συνηθισμένα φάρμακα έχει γίνει σχεδόν αθεράπευτη μέσα στην τελευταία δεκαετία περίπου».

Μία πιθανή εξήγηση για την ανάπτυξη αυτής της αντοχής είναι η λεγόμενη «παράπλευρη επιλογή αντοχής». Αυτό συμβαίνει όταν χρησιμοποιείται ακατάλληλο αντιβιοτικό για ένα παθογόνο, με αποτέλεσμα το φάρμακο να μην καταφέρνει να εξαλείψει τη λοίμωξη και να μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη αντοχής.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr