Ζώδια: Οι προβλέψεις για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Η σημερινή Νέα Σελήνη τονίζει την ανάγκη για εξέλιξη και φέρνει νέα δυναμική στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Είναι κατάλληλη περίοδος για νέα ξεκινήματα, βελτίωση της επικοινωνίας και ουσιαστικότερες συνδέσεις. Ωστόσο, το τετράγωνο Αφροδίτης με τον Άρη μπορεί να προκαλέσει παρορμητικότητα, εντάσεις ή διαφωνίες, ιδιαίτερα σε οικονομικά και σε θέματα κοινών ευθυνών. Είναι σημαντικό να μην αντιδρά κανείς βιαστικά, να ξεχωρίσει τις πραγματικές ανάγκες από τις στιγμιαίες επιθυμίες και να βρει ισορροπία ανάμεσα στην ανεξαρτησία και τη συνεργασία.

Η σημερινή Νέα Σελήνη ανοίγει έναν νέο κύκλο στην εργασία, την καθημερινότητα και τα θέματα υγείας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξει κανείς συνήθειες, να οργανώσει καλύτερα το πρόγραμμά του και να φροντίσει περισσότερο τον εαυτό του. Μην προσπαθήσει, ωστόσο, να τα κάνει όλα ταυτόχρονα. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Άρη μπορεί να προκαλέσει εντάσεις, παρεξηγήσεις και ανταγωνισμό, ειδικά στις οικογενειακές σχέσεις και τις συνεργασίες. Καλό είναι να κρατήσει την ψυχραιμία του, να αποφύγει τις πιεστικές συζητήσεις και να αφήσει τις σημαντικές αποφάσεις για αργότερα.

Η σημερινή Νέα Σελήνη ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα, τον έρωτα, τη χαρά και την ανάγκη για αυθεντικότερη έκφραση. Η επόμενη περίοδος μπορεί να φέρει νέα ενδιαφέροντα, να ανανεώσει μια σχέση ή να ενισχύσει τη διάθεση για δημιουργική έκφραση. Ωστόσο, το τετράγωνο Αφροδίτης με τον Άρη ενισχύει την παρορμητικότητα και ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην επικοινωνία ή στις ερωτικές σχέσεις. Μην παίρνει κανείς τα πάντα προσωπικά. Μια προσωρινή ένταση μπορεί τελικά να αποκαλύψει τι χρειάζεται πραγματικά να αλλάξει.

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Κριός

Η σημερινή Νέα Σελήνη τονίζει την ανάγκη σου για εξέλιξη και φέρνει νέα δυναμική στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Είναι κατάλληλη περίοδος για νέα ξεκινήματα, βελτίωση της επικοινωνίας και ουσιαστικότερες συνδέσεις. Ωστόσο, το τετράγωνο Αφροδίτης με τον Άρη μπορεί να προκαλέσει παρορμητικότητα, εντάσεις ή διαφωνίες, ιδιαίτερα σε οικονομικά και σε θέματα κοινών ευθυνών. Μην αντιδράς βιαστικά. Ξεχώρισε τις πραγματικές σου ανάγκες από τις στιγμιαίες επιθυμίες και βρες ισορροπία ανάμεσα στην ανεξαρτησία και τη συνεργασία.



Ταύρος

Η σημερινή Νέα Σελήνη ανοίγει έναν νέο κύκλο στην εργασία, την καθημερινότητα και τα θέματα υγείας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις συνήθειες, να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου και να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου. Μην προσπαθήσεις, ωστόσο, να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Άρη μπορεί να προκαλέσει εντάσεις, παρεξηγήσεις και ανταγωνισμό, ειδικά στις οικογενειακές σχέσεις και τις συνεργασίες. Κράτησε την ψυχραιμία σου, απόφυγε τις πιεστικές συζητήσεις και άφησε τις σημαντικές αποφάσεις για αργότερα.

Δίδυμοι

Η σημερινή Νέα Σελήνη ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα, τον έρωτα, τη χαρά και την ανάγκη σου για αυθεντικότερη έκφραση. Η επόμενη περίοδος μπορεί να φέρει νέα ενδιαφέροντα, να ανανεώσει μια σχέση ή να ενισχύσει τη διάθεσή σου για δημιουργική έκφραση. Ωστόσο, το τετράγωνο Αφροδίτης με τον Άρη ενισχύει την παρορμητικότητα και ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην επικοινωνία ή στις ερωτικές σου σχέσεις. Μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά. Μια προσωρινή ένταση μπορεί τελικά να σου αποκαλύψει τι χρειάζεται πραγματικά να αλλάξεις.

Καρκίνος

Η σημερινή Νέα Σελήνη φέρνει στο προσκήνιο το σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σου ασφάλεια. Μπορεί να θελήσεις να κάνεις μια νέα αρχή, να οργανώσεις καλύτερα τον χώρο σου ή να βελτιώσεις τις οικογενειακές σχέσεις. Παράλληλα, το τετράγωνο Αφροδίτης με τον Άρη μπορεί να φέρει ανυπομονησία, εντάσεις και ξαφνικές αντιδράσεις. Μην επιδιώκεις επίμονα κάτι μόνο από έντονη επιθυμία. Πρόσεξε ιδιαίτερα τα έξοδα και απόφυγε να αναμειγνύεις συναισθηματικά θέματα με πρακτικές αποφάσεις.



Λέων

Η σημερινή Νέα Σελήνη ενισχύει την ανάγκη σου για επικοινωνία, μάθηση, δημιουργία νέων συνδέσεων και έκφραση των ιδεών σου. Η περίοδος αυτή ευνοεί τη γραφή, την εκπαίδευση, τις συζητήσεις και την ανταλλαγή γνώσεων. Ωστόσο, το τετράγωνο της ανάδρομης Αφροδίτης με τον Άρη μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, διαφωνίες και παρορμητικότητα. Μην προσπαθήσεις σήμερα να επιβάλεις τις απόψεις σου. Παρατήρησε τι σε ενοχλεί πραγματικά και αξιοποίησε τις εντάσεις ως αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές.

Παρθένος

Η σημερινή Νέα Σελήνη σε ωθεί να ασχοληθείς πιο σοβαρά με τα οικονομικά σου και τη διαχείριση των πόρων σου. Μπορεί να αναθεωρήσεις ένα παλιό σχέδιο ή να αποφασίσεις να οργανώσεις καλύτερα τον προϋπολογισμό σου. Το τετράγωνο της ανάδρομης Αφροδίτης με τον Άρη μπορεί να φέρει ανταγωνισμό, πίεση ή ευαισθησία. Μην υψώσεις τείχη απέναντι στους άλλους, αλλά ούτε και να αγνοήσεις όσα σε ενοχλούν. Βρες μια ισορροπία ανάμεσα στην αυτοπροστασία και την ανοιχτή επικοινωνία.

Ζυγός

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου σηματοδοτεί ένα σημαντικό προσωπικό νέο ξεκίνημα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να επαναπροσδιορίσεις στόχους, ανάγκες και προτεραιότητες, χωρίς όμως να βιάζεσαι. Η ανάδρομη Αφροδίτη, κυβερνήτης σου, σε καλεί να εξετάσεις προσεκτικά τις επιλογές σου, ενώ το τετράγωνό της με τον Άρη μπορεί να προκαλέσει εντάσεις γύρω από χρήματα, αξίες και επαγγελματικά ζητήματα. Μην κυνηγάς επιφανειακές επιθυμίες. Μέσα από τις σημερινές τριβές, ίσως ανακαλύψεις τι πραγματικά χρειάζεσαι.

Σκορπιός

Η σημερινή Νέα Σελήνη σε προτρέπει να επιβραδύνεις, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να επικεντρωθείς στην εσωτερική σου ισορροπία. Είναι μια περίοδος κατάλληλη για ξεκούραση, περισυλλογή και συναισθηματική αποφόρτιση. Ωστόσο, το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Άρη ενδέχεται να σε κάνει πιο απότομο/η ή ανυπόμονο/η. Απόφυγε να παίρνεις αποφάσεις βασισμένος/η σε παρορμητικά συναισθήματα και μην πιέζεις τις καταστάσεις για άμεσα αποτελέσματα. Αντίθετα, παρατήρησε τις αντιδράσεις σου, γιατί μέσα από αυτές μπορείς να καταλάβεις τι χρειάζεται πραγματικά αλλαγή.

Τοξότης

Η σημερινή Νέα Σελήνη ανοίγει έναν νέο κύκλο στην κοινωνική σου ζωή, στις φιλίες και στους μακροπρόθεσμους στόχους σου. Μπορεί να θελήσεις να συμμετέχεις περισσότερο σε ομάδες, να διευρύνεις τον κύκλο σου ή να οργανώσεις ένα σημαντικό σχέδιο για το μέλλον. Το τετράγωνο της ανάδρομης Αφροδίτης με τον Άρη, όμως, αυξάνει την εσωτερική ένταση και την ανυπομονησία. Μην αφήσεις μικρές προκλήσεις να δημιουργήσουν μεγαλύτερες συγκρούσεις. Οι σημερινές αντιδράσεις μπορούν να σου αποκαλύψουν σημαντικές ανάγκες.

Αιγόκερως

Η σημερινή Νέα Σελήνη θέτει στο επίκεντρο την επαγγελματική σου πορεία, τις ευθύνες και τους μακροπρόθεσμους στόχους σου. Μπορεί να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι και να θέλεις να οργανώσεις καλύτερα το επόμενο βήμα. Ωστόσο, το τετράγωνο της ανάδρομης Αφροδίτης με τον Άρη απαιτεί προσοχή στην παρορμητικότητα. Μια ξαφνική επιθυμία δεν είναι απαραίτητα η σωστή λύση. Κράτησε τις προσδοκίες σου ρεαλιστικές και χρησιμοποίησε την ένταση ως κίνητρο για βελτίωση.

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη σήμερα σε ενθαρρύνει να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, να αποκτήσεις νέες γνώσεις και να βιώσεις καινούργιες εμπειρίες. Είναι πιθανό να αλλάξει η αντίληψή σου για τη ζωή, οδηγώντας σε μια νέα κατανόηση όσων θεωρούσες μέχρι τώρα δεδομένα. Το τετράγωνο Αφροδίτης με τον Άρη όμως φέρνει ένταση στις σχέσεις και προβλήματα συγχρονισμού. Απόφυγε τις βιαστικές αντιδράσεις. Παλιές διαφωνίες μπορεί να επανέλθουν, αλλά μπορούν παράλληλα να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις βαθύτερα τις ανάγκες σου.

Ιχθύες

Η σημερινή Νέα Σελήνη ανοίγει έναν νέο κύκλο εσωτερικής αναζήτησης, αυτογνωσίας και βαθύτερης κατανόησης των συναισθηματικών σου αναγκών. Πιθανώς να νιώσεις την ανάγκη να διευθετήσεις οικονομικές εκκρεμότητες, χρέη ή άλλα ζητήματα που σε εμποδίζουν να νιώσεις αληθινή ελευθερία. Το τετράγωνο Αφροδίτης με τον Άρη φέρνει αντιφάσεις και παρορμητικότητα. Πρόσεξε τι αποκαλύπτεις και σε ποιον. Ωστόσο, οι σημερινές εντάσεις μπορούν να αποδειχθούν διαφωτιστικές και να σε οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές.

Με πληροφορίες από: tlife.gr