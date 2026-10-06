Ο Κωνσταντίνος Βήτα δίνει νέο ήχο στο «Pink Narcissus» για μία βραδιά στο Floyd

Μια ξεχωριστή συνάντηση κινηματογράφου και ζωντανής μουσικής πρόκειται να φιλοξενήσει το Floyd Live Music Venue, στο πλαίσιο των 32ων Νυχτών Πρεμιέρας. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η αποκατεστημένη 4K εκδοχή της εμβληματικής ταινίας «Pink Narcissus» του James Bidgood θα προβληθεί, συνοδευόμενη από πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Κωνσταντίνου Βήτα, ειδικά για αυτή τη βραδιά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει την ταινία μέσα από μια νέα ακουστική διάσταση, σε μια μοναδική εμπειρία.

Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας και το Floyd

Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν στο προσκήνιο μια ιδιαίτερη εκδήλωση που συνδυάζει την έβδομη τέχνη με τη ζωντανή μουσική. Το Floyd Live Music Venue επιλέχθηκε ως ο χώρος που θα φιλοξενήσει αυτή τη συνάντηση, προσφέροντας ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανάδειξη του κινηματογραφικού έργου και της μουσικής δημιουργίας.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος των Νυχτών Πρεμιέρας, ενός θεσμού που παραδοσιακά παρουσιάζει ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Η επιλογή του «Pink Narcissus» με τη ζωντανή μουσική συνοδεία υπογραμμίζει τον πειραματικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα του φεστιβάλ.

Το «Pink Narcissus» του James Bidgood

Το «Pink Narcissus» του James Bidgood, μια ταινία του 1971, είναι ένα έργο που προσκαλεί τους θεατές να χαθούν στον κόσμο του. Περιγράφεται ως ένα κινηματογραφικό όνειρο γεμάτο χρώμα, φαντασία και επιθυμία. Η ταινία θα παρουσιαστεί στην πρόσφατα αποκατεστημένη 4K εκδοχή της, δίνοντας νέα πνοή στις οπτικές της λεπτομέρειες.

Γυρισμένο εξ ολοκλήρου στο διαμέρισμα του δημιουργού του, το «Pink Narcissus» αναδείχθηκε σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα του queer underground κινηματογράφου. Τα εντυπωσιακά σκηνικά, τα έντονα χρώματα και η camp αισθητική του διαμορφώνουν έναν κόσμο όπου η φαντασία μεταμορφώνει τον περιορισμένο χώρο σε σκηνικό ονείρου. Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την πρώτη κυκλοφορία της, η ταινία διατηρεί τη δύναμή της ως ύμνος στην επιθυμία και την ανδρική ομορφιά.

Η νέα μουσική διάσταση από τον Κωνσταντίνο Βήτα

Ο Κωνσταντίνος Βήτα αναλαμβάνει να δώσει μια νέα μουσική διάσταση στην προβολή του «Pink Narcissus». Συνέθεσε πρωτότυπη μουσική ειδικά για τη συγκεκριμένη βραδιά, η οποία θα συνοδεύσει ζωντανά την ταινία. Το ηχητικό τοπίο που χτίζει ο καλλιτέχνης πάνω στις ονειρικές εικόνες του έργου αποτελείται από ηλεκτρονικούς ήχους, αναλογικούς παλμούς και λυρικές μελωδίες.

Η μουσική του Βήτα δεν είναι απλώς μια συνοδεία, αλλά γίνεται μέρος της προβολής, ανοίγοντας έναν διάλογο με το ιδιαίτερο σύμπαν του Bidgood. Αυτή η σύνθεση θα παρουσιαστεί αποκλειστικά εκείνο το βράδυ, προσδίδοντας στη συνάντηση κινηματογράφου και ζωντανής μουσικής τον χαρακτήρα μιας μοναδικής εμπειρίας για όσους παραβρεθούν.

Μια μοναδική ακουστική εμπειρία

Η συνάντηση της αποκατεστημένης εικόνας του «Pink Narcissus» με τη ζωντανή μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα στο Floyd προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στο κοινό. Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ταινία για πρώτη φορά ή να την ανακαλύψουν ξανά, μέσα από μια εντελώς νέα ακουστική εμπειρία.

Η πρωτότυπη σύνθεση του Κωνσταντίνου Βήτα, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση, ενισχύει την ονειρική και φανταστική ατμόσφαιρα της ταινίας. Η ζωντανή παρουσία της μουσικής προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο αισθητικής απόλαυσης, καθιστώντας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου μια βραδιά που συνδυάζει την κινηματογραφική κληρονομιά με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta