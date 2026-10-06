Συνελήφθη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθησαν ως φερόμενα αρχηγικά μέλη εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Η ζημιά που προκλήθηκε στο δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Αττική

Η αποκάλυψη της απάτης και οι συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες ενέργειες σε περιοχές της Αττικής με στόχο την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. Η επιχείρηση αυτή αποσκοπούσε στην αποκάλυψη της μεθοδολογίας και των προσώπων που εμπλέκονταν στην απάτη.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά οκτώ συλλήψεις ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται, εκτός από τα αρχηγικά μέλη, λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι». Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, να προσδιοριστεί ο ακριβής ρόλος του κάθε συλληφθέντος και να αποτυπωθεί το σύνολο της δράσης της οργάνωσης.

Ο ρόλος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ και γνωστός παρουσιαστής, καθώς και η σύζυγός του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα δύο αυτά πρόσωπα φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Η εμπλοκή τους στην υπόθεση τους καθιστά κεντρικά πρόσωπα στην αποκάλυψη της απάτης που έπληξε τον e-ΕΦΚΑ και το δημόσιο.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να διαπιστώσουν τον βαθμό της συμμετοχής τους και τον τρόπο με τον οποίο καθοδηγούσαν τις ενέργειες του κυκλώματος. Η σύλληψη των φερόμενων αρχηγικών μελών αποτελεί σημαντικό βήμα στην εξάρθρωση της οργάνωσης και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της από το έτος 2021, εφαρμόζοντας μια συγκεκριμένη και οργανωμένη μεθοδολογία. Βασικός πυλώνας της απάτης ήταν η ίδρυση εταιρειών στο όνομα «αχυρανθρώπων». Αυτά τα πρόσωπα εμφανίζονταν τυπικά ως συνδεόμενα με τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να έχουν ουσιαστική διαχειριστική ή ιδιοκτησιακή σχέση.

Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνταν κανονικά, δημιουργώντας οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. Ωστότε, όταν έφτανε η στιγμή της καταβολής των υποχρεώσεων, η οργάνωση φέρεται να ακολουθούσε δύο τακτικές: είτε οι εταιρείες έκλειναν αιφνιδιαστικά, είτε άφηναν απλήρωτες τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, απέφευγαν την καταβολή των εισφορών, προκαλώντας σημαντική ζημιά στον ασφαλιστικό φορέα.

Το ύψος της ζημιάς για το δημόσιο

Το ποσό της ζημιάς που προκλήθηκε από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η συνολική ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τόσο τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές όσο και τη φοροδιαφυγή που φέρεται να διέπραττε το κύκλωμα.

Ειδικότερα, η ζημιά που υπέστη ο ασφαλιστικός φορέας, ο e-ΕΦΚΑ, εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η αποκάλυψη αυτού του μεγάλου οικονομικού πλήγματος για το δημόσιο αποτελεί κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης που ερευνάται από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki