Προσάραξη πλοίου μεταφοράς οχημάτων στη Σαλαμίνα

Πλοίο μεταφοράς οχημάτων, το οποίο φέρει το όνομα «Neptune Ethos», προσάραξε σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό της Σαλαμίνας. Το περιστατικό έλαβε χώρα, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, και έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει τρία ρυμουλκά και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ παράλληλα διεξάγεται υποθαλάσσιος έλεγχος.

Το περιστατικό και η τοποθεσία

Το πλοίο μεταφοράς οχημάτων, γνωστό με το όνομα «Neptune Ethos», προσάραξε σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στην περιοχή Καματερό της Σαλαμίνας. Η προσάραξη του σκάφους αναφέρθηκε από το Λιμενικό Σώμα, το οποίο έχει αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Το πλοίο βρέθηκε ακινητοποιημένο σε αυτή την τοποθεσία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Το «Neptune Ethos» είναι ένα πλοίο ειδικού τύπου, σχεδιασμένο για τη μεταφορά οχημάτων, και η προσάραξή του στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή έχει θέσει σε εγρήγορση τις λιμενικές αρχές. Η αμμώδης φύση του σημείου όπου προσάραξε το πλοίο αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών για την αντιμετώπιση

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε άμεση κινητοποίηση. Στο σημείο της προσάραξης έχουν σπεύσει τρία ρυμουλκά πλοία, τα οποία βρίσκονται σε ετοιμότητα να παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια για την αποκόλληση του «Neptune Ethos». Η παρουσία των ρυμουλκών είναι κρίσιμη για την ασφαλή μετακίνηση του πλοίου από την αμμώδη περιοχή.

Παράλληλα, ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, επιβλέποντας τις εξελίξεις και συντονίζοντας τις επιχειρησιακές ενέργειες. Η παρουσία του Λιμενικού είναι καθοριστική για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας και την αποτελεσματική διαχείριση του συμβάντος, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.

Υποθαλάσσιος έλεγχος και τα άτομα στο πλοίο

Για την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης και τυχόν ζημιών που μπορεί να έχουν προκληθεί στο πλοίο, ιδιώτης δύτης έχει μεταβεί στο σημείο. Ο δύτης πραγματοποιεί υποθαλάσσιο έλεγχο στο «Neptune Ethos», με στόχο να διαπιστώσει την έκταση τυχόν φθορών στο κύτος του πλοίου. Αυτός ο έλεγχος είναι απαραίτητος πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια αποκόλλησης.

Στο πλοίο «Neptune Ethos» επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα. Από αυτά, τα 27 είναι μέλη του πληρώματος, τα οποία βρίσκονταν στα καθήκοντά τους κατά τη στιγμή της προσάραξης. Τα υπόλοιπα εννέα άτομα αποτελούν μέλη ιδιωτικού συνεργείου, το οποίο βρισκόταν επί του πλοίου για συγκεκριμένους λόγους, χωρίς να διευκρινίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τον ρόλο τους.

Η κατάσταση των ζημιών και η υγεία των επιβαινόντων

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν η προσάραξη του «Neptune Ethos» έχει προκαλέσει κάποια συγκεκριμένη ζημιά στο πλοίο. Ο υποθαλάσσιος έλεγχος από τον ιδιώτη δύτη βρίσκεται σε εξέλιξη, και τα αποτελέσματα αναμένονται για την πλήρη εικόνα της κατάστασης του σκάφους. Η διαπίστωση τυχόν ζημιών είναι κρίσιμη για τα επόμενα βήματα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός μεταξύ των 36 ατόμων που επιβαίνουν στο πλοίο. Η ασφάλεια και η καλή υγεία του πληρώματος και των μελών του ιδιωτικού συνεργείου αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα για τις αρχές που διαχειρίζονται το περιστατικό.

Διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά το σύνολο της επιχείρησης, από την προσπάθεια αποκόλλησης έως τη διερεύνηση των αιτιών. Παράλληλα με τις ενέργειες για την αποκατάσταση της πλεύσης του πλοίου, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εξέτασης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η προσάραξη του πλοίου μεταφοράς οχημάτων.

Η διερεύνηση αυτή θα προσπαθήσει να εξακριβώσει όλα τα δεδομένα που οδήγησαν το «Neptune Ethos» να προσαράξει στην αμμώδη θαλάσσια περιοχή του Καματερού Σαλαμίνας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν στοιχεία και πληροφορίες για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit