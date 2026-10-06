Εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: Εμπλέκονται γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο και η σύζυγός του

Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αττική, οργανωμένη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ. Η επιχείρηση αποσκοπεί στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει οργανωμένη δράση με επίκεντρο την εισφοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή και την εξαπάτηση σε βάρος του e-ΕΦΚΑ. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες, καθώς και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται και πρόσωπα με αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.

Η μέθοδος της απάτης με εταιρείες «μαϊμούδες»

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε ξεκινήσει από το 2021. Η πρακτική που ακολουθούσαν φέρεται να ήταν η δημιουργία εταιρειών στις οποίες ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Αυτά τα πρόσωπα στην πραγματικότητα δεν είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες λειτουργούσαν κανονικά και ανέπτυσσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, όμως όταν έφτανε η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ, αυτές παρέμεναν απλήρωτες. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι εταιρείες είτε οδηγούνταν σε κλείσιμο είτε εγκαταλείπονταν τυπικά, με αποτέλεσμα οι οφειλές να παραμένουν προς το Δημόσιο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να επιχειρούσαν να απομακρύνουν τα ίχνη τους και να μεταφέρουν την ευθύνη στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως στα εταιρικά έγγραφα.

Οι εμπλεκόμενοι: Από την τηλεόραση στον πολιτικό χώρο

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκεται γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης. Ο ίδιος και η σύζυγός του εξετάζονται ως πρόσωπα με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση με την απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύζυγος του επιχειρηματία εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια εταιρείας, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο του προσώπου που θα αντιμετώπιζε τις συνέπειες σε περίπτωση ελέγχου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει ο ρόλος των λεγόμενων «αχυρανθρώπων» που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα. Επιπλέον, σημαντική διάσταση στην υπόθεση δίνει η σύνδεση ορισμένων από τις εταιρείες με πολιτικό χώρο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Η οικονομική ζημιά για το δημόσιο

Η ζημιά που προκλήθηκε στο δημόσιο από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ανέρχεται σε ένα ιλιγγιώδες ποσό. Συγκεκριμένα, η απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή υπολογίζεται ότι προκάλεσαν ζημιά ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποσαφήνιση του ρόλου όλων των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis