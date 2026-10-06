Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος 90χρονης στην Πέλλα με το τέχνασμα του «αστυνομικού»

Θύμα απάτης έπεσε μια 90χρονη γυναίκα στα Γιαννιτσά Πέλλας, από την οποία επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Η απάτη, η οποία τελέστηκε τον περασμένο Αύγουστο, εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία ταυτοποίησε έναν 61χρονο άνδρα για τη συμμετοχή του στην υπόθεση.

Το τέχνασμα του «αστυνομικού»

Οι δράστες φαίνεται πως έστησαν μια διπλή παγίδα για να εξαπατήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα. Αρχικά, ένα άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στην 90χρονη και την απείλησε, ζητώντας της χρήματα και κοσμήματα. Αυτή η πρώτη επικοινωνία είχε ως στόχο να δημιουργήσει φόβο και ανησυχία στην παθούσα.

Λίγη ώρα μετά την αρχική απειλητική κλήση, ένας άλλος συνεργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, παρουσιαζόμενος ως αστυνομικός. Ο υποτιθέμενος αστυνομικός την έπεισε ότι θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις Αρχές, προκειμένου να συλληφθούν οι υποτιθέμενοι δράστες της πρώτης κλήσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν την αγωνία της γυναίκας, προσφέροντας δήθεν βοήθεια.

Η παράδοση των χρημάτων και των κοσμημάτων

Υπό την καθοδήγηση του ατόμου που παρουσιαζόταν ως αστυνομικός, η 90χρονη τοποθέτησε τα μετρητά και τα πολύτιμα αντικείμενα σε ένα συγκεκριμένο σημείο που της είχε υποδειχθεί. Η γυναίκα, πιστεύοντας ότι συνεργάζεται με τις αρχές για την επίλυση του προβλήματος, ακολούθησε τις οδηγίες των δραστών.

Από το σημείο αυτό, τα χρήματα και τα κοσμήματα παραλήφθηκαν από τον 61χρονο άνδρα, ο οποίος είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην απάτη. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε χωρίς η ηλικιωμένη να αντιληφθεί ότι έπεφτε θύμα μιας καλά οργανωμένης απάτης.

Το ύψος της οικονομικής ζημίας

Η συνολική οικονομική ζημία που υπέστη η 90χρονη από αυτή την απάτη είναι σημαντική. Οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από την κατοχή της το χρηματικό ποσό των 19.400 ευρώ σε μετρητά.

Επιπλέον των μετρητών, η ηλικιωμένη παρέδωσε και κοσμήματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται στα 7.000 ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό ποσό που απέσπασαν οι δράστες από την 90χρονη ξεπερνά τις 26.000 ευρώ.

Η εξιχνίαση από την ΕΛ.ΑΣ. και η ταυτοποίηση

Η εξιχνίαση της απάτης ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στην ταυτοποίηση ενός 61χρονου άνδρα για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Η απάτη είχε τελεστεί τον περασμένο Αύγουστο, και οι αστυνομικές αρχές εργάστηκαν για τη διαλεύκανσή της.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας ανέλαβαν την έρευνα, η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση του 61χρονου. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αφορά την πρόοδο των ερευνών και την εμπλοκή του συγκεκριμένου ατόμου.

Η συνέχεια των ερευνών

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας συνεχίζει τις ενέργειές του με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών του 61χρονου άνδρα.

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής των δραστών και σε άλλες παρόμοιες απάτες, καθώς το τέχνασμα του «αστυνομικού» είναι γνωστό και έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki