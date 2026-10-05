Future Buildings Forum 2026: Σχεδιάζοντας σήμερα τα κτήρια του αύριο

Το πρώτο Future Buildings Forum 2026 πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, θέτοντας στο επίκεντρο τη συνολική προσέγγιση του κτηρίου ως ενός σύνθετου οικοσυστήματος. Η εκδήλωση, την οποία συνδιοργάνωσαν η Hisense και η Delphis, φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Piraeus Container Terminal (PCT) στο Πέραμα. Επαγγελματίες από διάφορους κλάδους που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των κτηρίων συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τις σύγχρονες προκλήσεις και τις μελλοντικές τάσεις.

Το κτήριο ως οικοσύστημα και πεδίο συνεργειών

Στο επίκεντρο του πρώτου Future Buildings Forum 2026 βρέθηκε το κτήριο, όχι απλώς ως κατασκευή, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα και πεδίο συνεργειών. Η συζήτηση κάλυψε όλο τον κύκλο ζωής ενός κτηρίου, ξεκινώντας από τον αρχικό σχεδιασμό και την κατασκευή του, μέχρι και την τελική του χρήση από ιδιώτες ή επαγγελματίες.

Οι συμμετέχοντες, που προέρχονταν από διαφορετικούς κλάδους με άμεση σχέση με τον κατασκευαστικό τομέα, ανέλυσαν πώς παράγοντες όπως η τεχνολογία, η ενεργειακή απόδοση, τα κόστη και η εμπειρία των χρηστών επηρεάζουν ολιστικά τον κύκλο ζωής κάθε κτηρίου. Η προσέγγιση αυτή ανέδειξε την ανάγκη για μια πιο συνεκτική και ολοκληρωμένη θεώρηση του σύγχρονου δομημένου περιβάλλοντος.

Η συμβολική επιλογή των εγκαταστάσεων της PCT

Η επιλογή των εγκαταστάσεων της Piraeus Container Terminal (PCT) στο Πέραμα για τη φιλοξενία του Forum είχε ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς συνέδεσε τη συζήτηση για τις υποδομές του αύριο με έναν χώρο όπου ο μετασχηματισμός, η τεχνολογία και η βιωσιμότητα αποτελούν ήδη μέρος της καθημερινής επιχειρησιακής πραγματικότητας.

Αυτή η σύνδεση προσέφερε ένα πρακτικό υπόβαθρο στις θεωρητικές συζητήσεις, αναδεικνύοντας πώς οι σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των κτηρίων μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλης κλίμακας υποδομές. Η παρουσία του Forum σε έναν τέτοιο χώρο υπογράμμισε τη σημασία της καινοτομίας και της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις.

Κρίσιμες παράμετροι και προκλήσεις του κλάδου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Forum, αναδείχθηκαν διάφορες κρίσιμες παράμετροι και προκλήσεις που απασχολούν τον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο. Μία από τις βασικές διαπιστώσεις ήταν η σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών, η οποία πρέπει να ξεκινά ήδη από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού ενός κτηρίου.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, αναφέρθηκε εκτενώς η αύξηση του κόστους κατασκευής, ένα ζήτημα που επηρεάζει σημαντικά τον τομέα. Άλλες παράμετροι που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη, η οποία απαιτεί συνεχή προσαρμογή, καθώς και η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση σύγχρονων έργων.

Το όραμα του Τίμου Δασκαλόπουλου για το κτήριο του μέλλοντος

Ο Τίμος Δασκαλόπουλος, CEO της Hisense, άνοιξε την εκδήλωση τονίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπίζεται πλέον το σύγχρονο κτήριο ως ένα ενιαίο οικοσύστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρχιτεκτονική, τα μηχανολογικά συστήματα, η ενέργεια, οι αυτοματισμοί και οι νέες τεχνολογίες συνδέονται και επηρεάζουν το ένα το άλλο, δημιουργώντας ένα αλληλεξαρτώμενο σύνολο.

Ο κ. Δασκαλόπουλος ανέφερε ότι, μετά από χρόνια όπου ο κλάδος επικεντρώθηκε στους επιμέρους εξοπλισμούς, η πρόκληση πλέον εστιάζεται στη συνεργασία όλων των επιμέρους συστημάτων. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η συνολική απόδοση του κτηρίου σε βάθος χρόνου. Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Περνάμε από τη μηχανή στο σύστημα, από την παραγωγή ψύξης και θέρμανσης στη διαχείριση της ενέργειας και από τη βελτιστοποίηση του εξαρτήματος στη βελτιστοποίηση του κτηρίου».

Προβλέποντας το πώς θα είναι το κτήριο του μέλλοντος, ο CEO της Hisense ανέφερε ότι «θα παράγει και θα αποθηκεύει ενέργεια, θα αποφασίζει πότε και πώς θα τη χρησιμοποιεί, θα επικοινωνεί με το δίκτυο και θα προσαρμόζεται στις καιρικές συνθήκες, στην παρουσία των ανθρώπων και στην τιμή της ενέργειας». Αυτή η ολιστική προσέγγιση αναμένεται να καθορίσει τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό τομέα.

Διεθνείς εξελίξεις και οικονομικές επιπτώσεις

Ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης στο Forum επικεντρώθηκε στη σύνδεση των διεθνών εξελίξεων με την οικονομία. Ο Παναγιώτης Κακολύρης, Γενικός Διευθυντής της Socialdoo, συζήτησε με τον Άγγελο Συρίγο, Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτή Α΄ Αθηνών, τις επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων.

Η συζήτηση κάλυψε το ενεργειακό κόστος, το κόστος διαβίωσης των πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ της παγκόσμιας κατάστασης και της καθημερινότητας. Ο κ. Συρίγος αναφέρθηκε σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Με πληροφορίες από: Topontiki