Το σκληροτράχηλο INEOS Grenadier έφτασε στην Ελλάδα

Το INEOS Grenadier, το σκληροτράχηλο βρετανικό 4x4 της INEOS Automotive, βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα και ξεκινά άμεσα την εμπορική του πορεία. Το όχημα, που ξεχωρίζει για τον προσανατολισμό του σε δύσβατες διαδρομές, θα κάνει μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του στην Auto Athina 2026. Η διάθεσή του στην ελληνική αγορά θα γίνεται μέσω της GA Motors, μέλους του επίσημου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas.

Η άφιξη του Grenadier στην ελληνική αγορά

Το INEOS Grenadier έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής του πορείας στη χώρα. Η διάθεσή του θα πραγματοποιείται από την GA Motors, η οποία ανήκει στο επίσημο δίκτυο διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το βρετανικό 4x4 κατά τη διάρκεια της Auto Athina 2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Metropolitan Expo από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, όπου το Grenadier θα πραγματοποιήσει μία από τις πρώτες του δημόσιες εμφανίσεις.

Σχεδιασμός για απαιτητικές διαδρομές

Η παρουσία του Grenadier στην αγορά έρχεται σε μια περίοδο όπου πολλά SUV τείνουν να προσανατολίζονται περισσότερο στην ασφάλτινη χρήση. Το συγκεκριμένο μοντέλο, ωστόσο, σχεδιάστηκε με γνώμονα την πραγματική εργασία και τις δύσβατες διαδρομές, χωρίς να μιμείται απλώς έναν σκληροτράχηλο χαρακτήρα.

Η κατασκευή του βασίζεται σε πλαίσιο σκάλας, άκαμπτους άξονες και σύστημα μόνιμης τετρακίνησης. Τα μηχανικά του συστήματα έχουν επιλεγεί ειδικά για να ανταποκρίνονται σε απαιτητικές συνθήκες, προσφέροντας αντοχή και χρηστικότητα εκτός δρόμου.

Η φιλοσοφία της INEOS Automotive

Η INEOS Automotive αποτελεί μέρος του διεθνούς βιομηχανικού ομίλου INEOS, ο οποίος δραστηριοποιείται σε τομείς όπως τα χημικά, η ενέργεια, η διύλιση και η παραγωγή. Ο όμιλος απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους και διαθέτει 39 επιχειρηματικές μονάδες με 183 εγκαταστάσεις σε 29 χώρες.

Η ιδέα για τη δημιουργία του Grenadier γεννήθηκε το 2017 από τον Sir Jim Ratcliffe, ιδρυτή και πρόεδρο της INEOS. Ο στόχος ήταν η εξέλιξη ενός σύγχρονου 4x4 που θα ενσωμάτωνε την απλή, μηχανολογική λογική των κλασικών τετρακίνητων οχημάτων, χωρίς όμως να υστερεί σε σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογία. Η INEOS Automotive ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη οχημάτων που να χαρακτηρίζονται από αντοχή, αξιοπιστία και χρηστικότητα σε δύσκολες συνθήκες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες

Η παραγωγή του INEOS Grenadier γίνεται στο εργοστάσιο του Hambach της Γαλλίας, μια εγκατάσταση 210.000 τετραγωνικών μέτρων που αποκτήθηκε από την INEOS Automotive από τη Mercedes-Benz το 2021. Για την εξέλιξη του μοντέλου, περίπου 350 μηχανικοί από την INEOS Automotive, τη Magna Steyr και την AVL συνεργάστηκαν, δοκιμάζοντας πρωτότυπα σε 1,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα, σε 15 χώρες και ποικίλες κλιματικές συνθήκες.

Στην ελληνική αγορά, το Grenadier Station Wagon θα διατίθεται ως πενταθέσιο, με εξακύλινδρους σε σειρά, υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες BMW 3,0 λίτρων. Ο βενζινοκινητήρας B58 προσφέρει 286 ίππους και 450 Nm ροπής, ενώ ο πετρελαιοκινητήρας B57 αποδίδει 249 ίππους και 550 Nm. Και οι δύο κινητήρες συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων της ZF, μόνιμη τετρακίνηση και κιβώτιο μεταφοράς δύο σχέσεων. Το κεντρικό διαφορικό διαθέτει κλείδωμα τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή σχέση, ενώ προαιρετικά είναι διαθέσιμα εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά με 100% μηχανική εμπλοκή.

Η ανάρτηση του οχήματος περιλαμβάνει άκαμπτους άξονες Carraro, διάταξη πέντε συνδέσμων εμπρός και πίσω, ελατήρια της Eibach και φρένα της Brembo. Οι δυνατότητες του Grenadier εκτός δρόμου είναι εντυπωσιακές, με απόσταση από το έδαφος 264 χιλιοστά και δυνατότητα διάσχισης νερού έως 800 χιλιοστά. Οι γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής ανέρχονται σε 35,5, 28,2 και 36,2 μοίρες αντίστοιχα, ενώ οι διαστάσεις και η αρχιτεκτονική του έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν τη χρηστικότητα του οχήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta