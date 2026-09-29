Το νέο MG4 Urban κάνει πανελλαδική πρεμιέρα στην Auto Athina 2026

Η MG φέρνει στην Αθήνα το ολοκαίνουργιο MG4 Urban, το οποίο θα κάνει την επίσημη αποκάλυψή του στο ελληνικό κοινό την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00. Η πανελλαδική πρεμιέρα του νέου μοντέλου θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο της MG, κατά την Ημέρα Εγκαινίων και Τύπου της Έκθεσης «AUTO ATHINA 2026».

Η νέα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG

Το MG4 Urban αποτελεί μια νέα σημαντική προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG. Έχει σχεδιαστεί με σαφή προσανατολισμό προς τη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση, προσφέροντας λύσεις για τις ανάγκες του αστικού περιβάλλοντος.

Το νέο MG4 EV Urban βασίζεται στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα E3. Στην ευρωπαϊκή γκάμα, διατίθεται με δύο επιλογές μπαταριών LFP, χωρητικότητας 42,8 kWh και 53,9 kWh. Αυτές οι επιλογές προσφέρουν αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως και τα 416 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Επιδόσεις και δυνατότητες φόρτισης

Όσον αφορά τη φόρτιση, η μπαταρία των 53,9 kWh μπορεί να φορτιστεί από 10% έως 80% σε περίπου 28 λεπτά. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ισχύος συνεχούς ρεύματος (DC) έως 87 kW, καθιστώντας τη διαδικασία αρκετά γρήγορη για τις ανάγκες των οδηγών.

Το μοντέλο συνδυάζει μια compact φιλοσοφία με ιδιαίτερα γενναιόδωρους χώρους στο εσωτερικό του. Ο χώρος αποσκευών του MG4 Urban φτάνει έως τα 577 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να αγγίξει τα 1.364 λίτρα, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία.

Ψηφιακή εμπειρία και συστήματα υποβοήθησης

Η ψηφιακή εμπειρία βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της καμπίνας του MG4 Urban. Το εσωτερικό διαθέτει μια κεντρική οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας (HD) 12,8 ιντσών, η οποία συμπληρώνεται από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών.

Επιπλέον, το αυτοκίνητο προσφέρει ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας στους οδηγούς να ενσωματώνουν εύκολα τις λειτουργίες των smartphones τους. Το σύστημα MG Pilot Custom δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να διαμορφώνει τις προτιμώμενες ρυθμίσεις των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και να τις ανακαλεί εύκολα σε κάθε διαδρομή.

Η παρουσία της MG στην Auto Athina 2026

Η πανελλαδική πρεμιέρα του νέου MG4 Urban προσθέτει μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη στην ήδη δυναμική παρουσία της MG στην «AUTO ATHINA 2026». Το κοινό της έκθεσης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο μοντέλο.

Στο περίπτερο της MG, οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν στην πράξη τη διευρυμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων προτάσεων της μάρκας. Εκτός από το MG4 Urban, θα εκτεθούν και άλλα μοντέλα, όπως τα MG3 Hybrid+, MG ZS MAX Hybrid+, MG HS Hybrid+ και MGS5 EV.

Διάρκεια και ώρες λειτουργίας της έκθεσης

Η «AUTO ATHINA 2026» θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έχει οριστεί ως η Ημέρα Εγκαινίων και Τύπου, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του MG4 Urban.

Το νέο MG4 Urban κάνει την πρώτη του στάση στην Ελλάδα στην «AUTO ATHINA 2026», σηματοδοτώντας την έναρξη της παρουσίας του στην ελληνική αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki