Η ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με νέα κατάθεση και κρίσιμα στοιχεία

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Οι αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, αναζητώντας απαντήσεις σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν του μοιραίου περιστατικού. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το κρίσιμο ερώτημα εάν είχε χορηγηθεί ουσία μέθης ή καταστολής στον εκλιπόντα πριν από την ανακοπή.

Η συνέχιση της έρευνας και η νέα κατάθεση

Στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Η συγκεκριμένη υπάλληλος δεν είχε δώσει κατάθεση κατά το στάδιο της προανάκρισης, γεγονός που καθιστά την επικείμενη μαρτυρία της ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην πλήρη χαρτογράφηση των γεγονότων που έλαβαν χώρα εντός του ιατρείου.

Οι νέες καταθέσεις εργαζομένων προστίθενται στα στοιχεία που έχουν ήδη συλλεχθεί, με σκοπό να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης. Η ανακριτική διαδικασία επιδιώκει να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή ενέργειες που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το κεντρικό ερώτημα για τις ουσίες

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την ανακριτική έρευνα είναι εάν στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί κάποια ουσία που προκαλεί μέθη ή καταστολή, πριν την εκδήλωση της ανακοπής. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν μια τέτοια χορήγηση θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο στην εξέλιξη της υγείας του και τελικά στον θάνατό του.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι χορηγήθηκε οποιαδήποτε τέτοια ουσία στον ασθενή. Η άρνηση αυτή καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Η κατάθεση της 28χρονης υπαλλήλου και το μήνυμα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποκτήσει η κατάθεση μιας 28χρονης υπαλλήλου του ιατρείου, η οποία περιέγραψε στον ανακριτή όσα συνέβησαν τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Η μαρτυρία της θεωρείται κομβική, καθώς παρέχει μια άμεση εικόνα των γεγονότων όπως αυτά εκτυλίχθηκαν.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, μέσα στον πανικό που επικρατούσε και ενώ άκουγε να γίνεται λόγος για αδρεναλίνη, έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της. Το μήνυμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης».

Η σημασία του μηνύματος και οι τοξικολογικές εξετάσεις

Το συγκεκριμένο μήνυμα εξετάζεται πλέον ως ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις σχετικά με το τι γνώριζε το προσωπικό του ιατρείου για ενδεχόμενη χορήγηση ουσιών μέθης. Η πληροφορία αυτή έρχεται σε αντίθεση με την άρνηση της γιατρού ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι είχε δοθεί τέτοια ουσία.

Καθοριστικές για την πορεία της έρευνας θεωρούνται πλέον οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν ουσίες που συνδέονται με καταστολή ή μέθη, παρέχοντας έτσι επιστημονικά δεδομένα που θα συμβάλουν στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Νέα ερωτήματα μετά τη μεταφορά του ασθενούς

Νέα ερωτήματα προκαλούν και όσα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να συνέβησαν στο ιατρείο αμέσως μετά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη με το ΕΚΑΒ. Οι πληροφορίες αυτές εγείρουν προβληματισμούς σχετικά με τις ενέργειες που ακολούθησαν το περιστατικό της ανακοπής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός επέστρεψε στο ιατρείο, άλλαξε ρούχα και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε δεύτερη ασθενή. Η ασθενής αυτή, υπήκοος Ελβετίας, βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο προς διερεύνηση από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis