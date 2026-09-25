5Ο πολιτιστικό φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» στη Νάξο

Το 5ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Νάξο από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου του 2026. Πρόκειται για ένα τριήμερο πρόγραμμα που συνδέει τη γαστρονομία, την εκπαίδευση και τη μουσική, έχοντας ως επίκεντρο το ιστορικό κτήμα Κάμπονες. Η διοργάνωση αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία του πολιτιστικού φορέα «Πολυκρίτη».

Η πρωτοβουλία του «Πολυκρίτη» και το όραμά του

Ο πολιτιστικός φορέας «Πολυκρίτη», με επικεφαλής την πρόεδρό του, Μαρία Πολυκρέτη, αναπτύσσει από το 2022 μια δυναμική πολιτιστική δραστηριότητα με αφετηρία τη Νάξο. Το φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» αποτελεί κεντρικό μέρος αυτής της προσπάθειας.

Στον πυρήνα του οράματος του φορέα βρίσκεται η επιδίωξη η πολιτιστική κληρονομιά, η τοπική γνώση, η γαστρονομία, οι τέχνες και η δημιουργική παράδοση του νησιού να αποκτήσουν σύγχρονη έκφραση. Παράλληλα, επιδιώκεται η μετάδοση αυτών των στοιχείων στις επόμενες γενιές και η δημιουργία νέων συνδέσεων με ανθρώπους και ιδέες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Ο ρόλος της Μαρίας Πολυκρέτη και οι συνέργειες

Η προσωπική πρωτοβουλία και η ενεργή παρουσία της Μαρίας Πολυκρέτη έχουν καθοριστική θέση στην πορεία του πολιτιστικού φορέα. Μέσα από την «Πολυκρίτη», δημιουργούνται συνέργειες ανάμεσα σε διαφορετικά πεδία, ενώ προσκαλούνται σημαντικές προσωπικότητες να συναντήσουν τη Νάξο.

Ο φορέας επενδύει σε πρωτοβουλίες που φέρνουν σε κοινό χώρο τη σύγχρονη τέχνη, τη μουσική, τη γαστρονομία, την εκπαίδευση και τη μετάδοση της γνώσης. Κοινός άξονας όλων αυτών των δράσεων είναι η ανάδειξη της ταυτότητας του νησιού μέσα από το ίδιο το πολιτιστικό του κεφάλαιο και η δημιουργία μιας εξωστρεφούς πολιτιστικής παρουσίας με διάρκεια.

Άλλες δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα

Σημαντικοί σταθμοί της δραστηριότητας του φορέα «Πολυκρίτη» περιλαμβάνουν την έκθεση και συζήτηση με τίτλο «Rewoven: Η μνήμη υφαίνεται ξανά», η οποία παρουσιάστηκε τόσο στη Νάξο όσο και στην Αθήνα. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το Naxos Photo Lab, το Naxos News – Good News και το The Smart Table.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του φορέα εντάσσεται και το εργαστήριο υφαντικής Rewoven, καθώς και η πρόσφατη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Nurturing Mechanisms: Συνυφάνσεις στις Κάμπονες». Όλες αυτές οι διαφορετικές δράσεις συγκλίνουν σε μια κοινή κατεύθυνση, ενεργοποιώντας τη μνήμη και την τοπική γνώση, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και δημιουργώντας νέες σχέσεις ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία.

Η εξέλιξη του φεστιβάλ και οι συμμετοχές

Το φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» αποτελεί κεντρικό θεσμό στην πορεία του «Πολυκρίτη». Η διοργάνωση γεννήθηκε το 2022, αρχικά ως μια μουσική συνάντηση που λάμβανε χώρα κάτω από τις υπεραιωνόβιες ελιές του κτήματος Κάμπονες.

Μέσα σε μια περίοδο πέντε ετών, το φεστιβάλ εξελίχθηκε σε μια πολυήμερη πολιτιστική διοργάνωση, διευρύνοντας σταθερά το περιεχόμενό του, τις συνεργασίες του και την παρουσία του στον πολιτιστικό χάρτη. Στις προηγούμενες διοργανώσεις έχουν συμμετάσχει σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και των τεχνών.

Σημαντικές παρουσίες από τη μουσική και τη γαστρονομία

Μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν τιμήσει με την παρουσία τους το φεστιβάλ συγκαταλέγονται ο Μανόλης Μητσιάς, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργης Ξυλούρης, ο Γρηγόρης Βαλτινός και η Ανδριάνα Μπάμπαλη. Επίσης, έχει συμμετάσχει ο εθνομουσικολόγος Christopher King, προσφέροντας μια διαφορετική διάσταση στις εκδηλώσεις.

Η γαστρονομία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς άξονες του θεσμού, προσελκύοντας καταξιωμένους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι σεφ M.O.F. Arnaud Larher και Eulalie Rus, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην εμπλουτισμένη γαστρονομική εμπειρία του φεστιβάλ.

Με πληροφορίες από: Topontiki