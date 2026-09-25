Οι πολιτικές μετατοπίσεις του Στέφανου Κασσελάκη και οι πρόσφατες συναντήσεις του

Μια εντυπωσιακή πολιτική μεταστροφή καταγράφεται στην πορεία του Στέφανου Κασσελάκη μέσα σε διάστημα ενάμιση έτους. Από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου δήλωνε φανατικά αριστερός, ο νυν πρόεδρος των Δημοκρατών έχει πλέον υιοθετήσει μια νεοφιλελεύθερη στροφή. Αυτή η αλλαγή συνοδεύεται από μια σειρά συναντήσεων και συνεντεύξεων με πρόσωπα από τον χώρο της δεξιάς, ακόμα και της ακροδεξιάς, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Η εντυπωσιακή πολιτική μεταμόρφωση

Η πολιτική πορεία του Στέφανου Κασσελάκη χαρακτηρίζεται από μια αξιοσημείωτη εξέλιξη μέσα σε μόλις ενάμιση χρόνο. Η μεταστροφή αυτή, όπως περιγράφεται, είναι πράγματι εντυπωσιακή, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική του ταυτότητα και τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Από την αρχική του θέση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου δήλωνε με έμφαση φανατικά αριστερός, ο κ. Κασσελάκης έχει πλέον αναλάβει την ηγεσία των Δημοκρατών. Αυτή η μετάβαση συνδέεται με μια σαφή στροφή προς νεοφιλελεύθερες ιδέες, η οποία μάλιστα ανακοινώθηκε επίσημα, οδηγώντας στην αποχώρηση δεκάδων στελεχών από το κόμμα του.

Από την κεντροαριστερά στον φιλελευθερισμό

Η αλλαγή της πολιτικής του ταυτότητας από την κεντροαριστερά σε μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση σηματοδοτήθηκε και από τις επιλογές του στις δημόσιες εμφανίσεις. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών άρχισε να παραχωρεί συνεντεύξεις και να πραγματοποιεί συναντήσεις με πρόσωπα που ανήκουν στον δεξιό και, πιο πρόσφατα, στον ακροδεξιό χώρο.

Αυτή η νέα κατεύθυνση στην πολιτική του επικοινωνία και τις επαφές του υποδηλώνει μια ξεκάθαρη απομάκρυνση από τις προηγούμενες δηλώσεις του περί κεντροαριστερού προσανατολισμού. Η επίσημη απόφαση να μην εκφράζει πλέον την κεντροαριστερά ενίσχυσε αυτή την εικόνα.

Η συνάντηση στην Κύπρο με τον Φειδία Παναγιώτου

Μία από τις συναντήσεις που προκάλεσαν αίσθηση ήταν αυτή στην Κύπρο με τον Φειδία Παναγιώτου. Η συζήτηση αυτή, αν και σχολιάστηκε ευρέως, φάνηκε να περνά αναίμακτα για τον ίδιο τον Στέφανο Κασσελάκη, χωρίς να έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία του.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε ένα από τα πρώτα δείγματα της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής του, η οποία περιλαμβάνει επαφές με ένα ευρύτερο φάσμα προσωπικοτήτων, πέρα από τον παραδοσιακό πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκε αρχικά.

Η «παρτίδα τένις» με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Ακολούθως, ο Στέφανος Κασσελάκης είχε μια συνάντηση που περιγράφηκε ως «παρτίδα τένις» με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Αυτή η συνάντηση έλαβε χώρα σε ένα διάστημα κατά το οποίο ο κ. Κασσελάκης είχε αποφασίσει ότι δεν επιθυμούσε πλέον να εκφράζει επίσημα την κεντροαριστερά.

Η συγκεκριμένη συνάντηση με τον κ. Γεωργιάδη εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων του επαφών με πρόσωπα από τον δεξιό χώρο, υπογραμμίζοντας την αλλαγή στην πολιτική του τοποθέτηση και τις συμμαχίες που επιδιώκει.

Η εμφάνιση στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο

Πιο πρόσφατα, ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες του Open, παραχωρώντας συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Κατά την εμφάνισή του, ο κ. Κασσελάκης ήταν χαμογελαστός.

Ως πρόεδρος ενός «φιλελεύθερου κέντρου», η συνέντευξη αυτή πιθανότατα τον έκανε να αισθάνεται πιο άνετα. Η πηγή υποθέτει ότι αν ο κ. Κασσελάκης δήλωνε ακόμα κεντροαριστερός, ένα τέτοιο βήμα, δηλαδή η συνέντευξη σε έναν «φανατικό δεξιό», δεν θα ήταν πιθανό.

Με πληροφορίες από: Topontiki