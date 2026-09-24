Ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την παρουσία της Millennium στην Αθήνα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στην απόφαση της Millennium να ενισχύσει την παρουσία της στην Αθήνα, τονίζοντας τη σημασία της για την ελληνική οικονομία και τη διεθνή επενδυτική εικόνα της χώρας. Σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός χαιρέτισε την κίνηση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει η Ελλάδα ως επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας.

Η ενίσχυση της επενδυτικής εικόνας της Ελλάδας

Ο κ. Πιερρακάκης, μέσω της ανάρτησής του, υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης της Millennium να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα. Η ενέργεια αυτή θεωρείται κρίσιμη για την ελληνική οικονομία και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς επενδυτικής εικόνας της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανέφερε πως «η απόφαση της Millennium να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει η Ελλάδα ως επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνουν διεθνείς εταιρείες στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Συναντήσεις με την ηγεσία της Millennium

Η απόφαση της εταιρείας για την ανάπτυξη της παρουσίας της στην Ελλάδα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε υψηλό επίπεδο. Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υπουργός είχε επίσης προσωπική συνάντηση με τον πρόεδρο της Millennium, Ajay Nagpal, και τον EMEA CEO, Martin Pabari. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, συζητήθηκαν λεπτομερώς οι προοπτικές ανάπτυξης της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα, καθώς και οι δυνατότητες που ανοίγονται για την προσέλκυση τόσο κεφαλαίων όσο και ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα.

Η Αθήνα ως ευρωπαϊκός κόμβος επενδύσεων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνέδεσε την παρουσία της Millennium στην Αθήνα με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αναβάθμιση της θέσης της ελληνικής πρωτεύουσας στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη. Ο στόχος είναι σαφής και φιλόδοξος.

«Στόχος μας είναι η Αθήνα να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό κόμβο για επενδύσεις και διεθνές ταλέντο», υπογράμμισε ο υπουργός. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την πρόθεση να καταστεί η Αθήνα πόλος έλξης για διεθνείς επενδύσεις και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ευκαιρίες και εισόδημα για τους πολίτες

Ο υπουργός τόνισε περαιτέρω τις θετικές επιπτώσεις αυτής της στρατηγικής για την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση της θέσης της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη έχει άμεσες και ουσιαστικές συνέπειες.

«Όσο μεγαλώνει η θέση της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, τόσο ενισχύονται οι δυνατότητες της οικονομίας να δημιουργεί ευκαιρίες και εισόδημα για τους πολίτες», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης. Αυτή η προοπτική υπογραμμίζει τη σύνδεση μεταξύ των διεθνών επενδύσεων και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki