Συναυλία Άννας Βίσση: Παράταση δρομολογίων ΗΣΑΠ το Σάββατο

Παράταση στο ωράριο λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ανακοινώθηκε για το Σάββατο 26/9, λόγω της προγραμματισμένης συναυλίας της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ). Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με επιπλέον δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα.

Λεπτομέρειες για τη λειτουργία του ΗΣΑΠ

Συγκεκριμένα, το ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 1 του Μετρό θα παραταθεί έως τις 02:10. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, έρχεται για να διευκολύνει το κοινό που θα παρακολουθήσει τη συναυλία.

Μετά τα μεσάνυχτα, θα προστεθούν επιπλέον συρμοί για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν με ειδικό τρόπο, όπως ανακοινώθηκε.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr