Αγωνία για τον καιρό στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Οι διαφορετικές προγνώσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (26/9) έχει ξεκινήσει, ωστόσο η αγωνία για τις καιρικές συνθήκες είναι μεγάλη. Οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν άστατο καιρό στην Αττική με πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Γιώργου Τσατραφύλλια και Κλέαρχου Μαρουσάκη παρουσιάζουν διαφορές.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν η προβλεπόμενη βροχή θα συμπέσει με τις ώρες που δεκάδες χιλιάδες θεατές θα βρίσκονται στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας δίνει τη δική του πρόγνωση, εκτιμώντας ότι η εικόνα του καιρού αναμένεται να είναι επιβαρυμένη νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Προβλέπονται αρκετές νεφώσεις και αυξημένες πιθανότητες ασθενών βροχοπτώσεων, με ασθενή βροχή να αναμένεται το μεσημέρι, αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας.

Ωστόσο, όσο πλησιάζει το βράδυ, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη. Συγκεκριμένα, για τις 21:00, ώρα έναρξης της συναυλίας, τα στοιχεία του meteo.gr δείχνουν λίγες νεφώσεις και απουσία βροχής. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί περίπου στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι προβλέπονται βορειοανατολικοί και ασθενείς, περίπου στα 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτιμάται ότι θα φτάσει έως περίπου τους 24 βαθμούς, πριν αρχίσει να υποχωρεί το βράδυ. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα για την ώρα της συναυλίας, ο κ. Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι η πρόγνωση δεν έχει ακόμη «κλειδώσει».

Η πιο επιφυλακτική εκτίμηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Πιο επιφυλακτικός εμφανίζεται ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος προβλέπει ότι η Αττική θα αρχίσει να επηρεάζεται από την κακοκαιρία μετά το μεσημέρι και προς το απόγευμα του Σαββάτου (26/9). Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα το Σάββατο (26/9) για την Αττική. Μετά το μεσημέρι-απόγευμα, φαίνεται ότι θα “κλείσει” ο καιρός και στον νομό Αττικής».

Επιπλέον, ο κ. Μαρουσάκης εκτίμησε ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν ένταση, τονίζοντας: «Δεν φαίνεται για ψιλόβροχο, φαίνεται να έχει δυναμική η κακοκαιρία αυτή». Η δήλωσή του υποδηλώνει μια πιο σοβαρή εξέλιξη των καιρικών φαινομένων για την περιοχή της Αττικής.

Το πρόγραμμα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ

Ενώ οι προετοιμασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο βρίσκονται στην τελική ευθεία, το κοινό αναμένει με αγωνία τις τελικές καιρικές προβλέψεις. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ticketmaster, η προσέλευση του κοινού αρχίζει στις 16:00, το pre-show είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr