Η παράσταση «The Dreamers» του Κωνσταντίνου Ρήγου έρχεται στο Σύγχρονο Θέατρο

Από τις 3 Οκτωβρίου 2026, το Σύγχρονο Θέατρο θα φιλοξενήσει για λίγες μόνο παραστάσεις το εμβληματικό έργο «The Dreamers». Η People Entertainment Group παρουσιάζει τη σκηνική μεταφορά της νουβέλας που αποτέλεσε την έμπνευση για μία από τις πιο γοητευτικές ταινίες του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Ρήγος, φέρνοντας στη σκηνή μια ιστορία όπου τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα, με φόντο το Παρίσι του ’68.

Η ιστορία πίσω από την παράσταση

Το έργο «The Dreamers» βασίζεται στο μυθιστόρημα του Gilbert Adair, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Για τη σκηνική του μεταφορά, χρησιμοποιήθηκε η διασκευή του Tom Kinninmont, στενού συνεργάτη του συγγραφέα, εξασφαλίζοντας έτσι μια πιστή και ταυτόχρονα φρέσκια προσέγγιση του υλικού.

Η παράσταση αποτελεί ταυτόχρονα μια ερωτική ιστορία, ένα δράμα ενηλικίωσης, ένα πολιτικό σχόλιο και ένα νοσταλγικό ταξίδι στην εποχή της Nouvelle Vague. Είναι γεμάτη αναφορές σε εμβληματικές μορφές της κινηματογραφικής ιστορίας, εξερευνώντας τη δύναμη των εικόνων να διαμορφώνουν τον τρόπο ύπαρξης των ανθρώπων στον κόσμο, αλλά και την αδυναμία της φαντασίας να προσφέρει προστασία από την αδυσώπητη πραγματικότητα.

Το Παρίσι του ’68 και οι πρωταγωνιστές

Η πλοκή εκτυλίσσεται στο Παρίσι του 1968, μια περίοδο έντονων κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών. Ο Αμερικανός Μάθιου φτάνει στη γαλλική πρωτεύουσα με σκοπό να βελτιώσει τα γαλλικά του. Εκεί, συναντά τα δίδυμα αδέλφια Τεό και Ιζαμπέλ, με τους οποίους αναπτύσσει μια σχεδόν θρησκευτική αφοσίωση στον κινηματογράφο.

Ενώ η Γαλλία φλέγεται από την εξέγερση του Μάη, με τους δρόμους να γεμίζουν διαδηλωτές, οδοφράγματα και πολιτικά συνθήματα, οι τρεις νέοι επιλέγουν να ζήσουν μέσα σε μια ιδιωτική ουτοπία. Αυτή η ουτοπία ορίζεται από τον πόθο, το σινεμά και ένα επικίνδυνο παιχνίδι έρωτα και εξουσίας, μέχρι τη στιγμή που η Ιστορία θα χτυπήσει την πόρτα τους και θα τους φέρει αντιμέτωπους με την εξωτερική πραγματικότητα.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Κωνσταντίνου Ρήγου

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος συναντά επί σκηνής το σύμπαν των Dreamers, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και τη συλλογική ευθύνη. Η σκηνοθετική του ματιά εστιάζει στην αντίθεση μεταξύ της επιθυμίας για φυγή από την πραγματικότητα και της αναπόφευκτης συνάντησης με αυτήν.

Η παράσταση, που χαρακτηρίζεται ως μια ιστορία για τον έρωτα, τη νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση, απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Η προσέγγιση του Ρήγου υπόσχεται να φωτίσει τις βαθύτερες πτυχές των χαρακτήρων και των διλημμάτων τους, μέσα από ένα δυναμικό σκηνικό περιβάλλον.

Το καστ της παράστασης

Το καστ της παράστασης αποτελείται από ένα τρίο εξαιρετικών νέων ηθοποιών. Στους ρόλους των δίδυμων αδελφών, Τεό και Ιζαμπέλ, πρωταγωνιστούν η πρωτοεμφανιζόμενη Ινώ Αθανασιάδου και ο Βασίλης Μπούτσικος. Ο Βασίλης Μπούτσικος είναι ο νικητής του φετινού Βραβείου Χορν, γεγονός που προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην ερμηνεία του.

Τον ρόλο του Αμερικανού Μάθιου, ο οποίος φτάνει στο Παρίσι και εντάσσεται στον κόσμο των διδύμων, ερμηνεύει ο Νικόλας Χαλκιαδάκης. Η χημεία και οι ερμηνείες των τριών νέων ηθοποιών αναμένεται να ζωντανέψουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων και των συναισθημάτων που διατρέχουν το έργο.

Συντελεστές και παραγωγή

Την παραγωγή της παράστασης έχει αναλάβει η People Entertainment Group, η οποία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την υλοποίηση του εγχειρήματος. Οι δημόσιες σχέσεις της παραγωγής έχουν ανατεθεί στις Entechno Sessions, με τον Κωνσταντίνο Τσακαλάκη να επιμελείται την επικοινωνία.

Η συνεργασία αυτών των φορέων στοχεύει στην παρουσίαση ενός θεατρικού γεγονότος που θα αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το εμβληματικό σύμπαν των «Dreamers» και θα προσφέρει στο κοινό μια αξέχαστη εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta