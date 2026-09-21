Η Μαριλένα Καραντίνη διέσχισε 3.500 χιλιόμετρα με ποδήλατο από τη Δανία στο Λιτόχωρο

Η 34χρονη Μαριλένα Καραντίνη ολοκλήρωσε ένα ταξίδι 3.500 χιλιομέτρων, διασχίζοντας δέκα χώρες, με μοναδικό μέσο μετακίνησης το ποδήλατο. Ξεκίνησε από τη Δανία και έφτασε στο Λιτόχωρο, πραγματοποιώντας αυτή τη διαδρομή ολομόναχη. Η ιστορία της αποτελεί, όπως αναφέρει, μια απόδειξη ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Η διαδρομή και οι χώρες που διέσχισε

Το ταξίδι της Μαριλένας Καραντίνη ξεκίνησε τον Ιούλιο από τη Δανία, με τελικό προορισμό την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της πορείας της, η νεαρή αθλήτρια πέρασε συνολικά από δέκα χώρες.

Οι χώρες αυτές ήταν η Δανία, η Γερμανία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Αλβανία και τέλος η Ελλάδα. Σε όλη τη διαδρομή, η Μαριλένα χρησιμοποίησε αποκλειστικά το ποδήλατό της για τη μετακίνηση, με εξαίρεση δύο αναγκαία περάσματα με πλοίο: ένα από τη Δανία στη Γερμανία και ένα άλλο από την Αλβανία στην Κέρκυρα.

Καταγωγή και η σχέση με το Λιτόχωρο

Η Μαριλένα Καραντίνη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ η καταγωγή της είναι από τα Τρίκαλα Ημαθίας και την Πτολεμαΐδα. Παρόλο που μεγάλωσε στο εξωτερικό, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, το Λιτόχωρο αποτελεί για εκείνη έναν τόπο ιδιαίτερης σημασίας.

Το Λιτόχωρο είναι το μέρος όπου έζησε όλα της τα καλοκαίρια και το οποίο θεωρεί «το χωριό της». Σήμερα, η μόνιμη κατοικία της βρίσκεται στη Δανία, από όπου και ξεκίνησε το μεγάλο της ταξίδι.

Η αρχική ιδέα και τα κίνητρα του ταξιδιού

Η ιδέα για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι με ποδήλατο ξεκίνησε, όπως εξηγεί η ίδια, σχεδόν σαν αστείο. «Έλεγα "φέτος θα πάω στο Λιτόχωρο με το ποδήλατο"», δήλωσε η Μαριλένα Καραντίνη μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτό προέκυψε επειδή είχε κάνει διάφορες ολιγοήμερες εκδρομές με το ποδήλατό της και επιθυμούσε κάτι που να διαρκεί περισσότερο.

Η πίστη ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα ενισχύθηκε όταν γνώρισε ανθρώπους που είχαν πραγματοποιήσει μεγάλα ταξίδια με ποδήλατο. Το ταξίδι αυτό ήταν, όπως εξηγεί, ένα δώρο στον εαυτό της για την τελευταία της αποφοίτηση.

Επαγγελματική πορεία και νέες σπουδές

Η Μαριλένα Καραντίνη έχει σπουδάσει διάφορα πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής της. Μέχρι πριν από δύο χρόνια, εργαζόταν σε μια εταιρεία μάρκετινγκ με έδρα το Λονδίνο. Ωστόσο, αποφάσισε να σταματήσει την εργασία της για να αφοσιωθεί στις σπουδές της και να γίνει οδηγός και εκπαιδευτής φύσης.

Η νέα της επαγγελματική κατεύθυνση έχει να κάνει με δραστηριότητες στη φύση, όπως το βουνό, τη θάλασσα, τα ποτάμια και τις λίμνες. Η σχολή στην οποία φοίτησε βρισκόταν στη Δανία, ενώ η εκπαίδευσή της πραγματοποιήθηκε σε Σουηδία και Νορβηγία. Παράλληλα με τις σπουδές της, εργαζόταν ως δασκάλα κολύμβησης, διδάσκοντας παιδιά ηλικίας από μηδέν έως οκτώ ετών. Αυτή η εργασία της επέτρεψε να κυνηγήσει το όνειρό της, καθώς έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η θέση της στην πισίνα και οι μικροί κολυμβητές της θα την περίμεναν κατά την επιστροφή της.

Ο λόγος πίσω από την απόφαση

Η ίδια η Μαριλένα δυσκολεύεται να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση για τον ακριβή λόγο που την οδήγησε σε αυτό το ταξίδι. «Απλώς ήθελα να το κάνω. Δεν υπήρχε κάτι πιο βαθύ», υπογραμμίζει. Προσθέτει επίσης ότι ίσως να μην υπήρχε ξανά το περιθώριο στη ζωή της να λείψει τόσο μεγάλο διάστημα από τη δουλειά της και να μπορέσει να επιστρέψει και πάλι στην ίδια θέση.

Με πληροφορίες από: Reader