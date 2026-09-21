«Η επιστροφή του Χουντίνι» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου ανεβαίνει στο θέατρο Διάνα

Το σύγχρονο νεοελληνικό έργο «Η Επιστροφή του Χουντίνι» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Διάνα. Η πρεμιέρα της παράστασης έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου, προσκαλώντας το κοινό να παρακολουθήσει μια ιστορία που εκτυλίσσεται γύρω από ένα φαινομενικά συνηθισμένο οικογενειακό δείπνο.

Το έργο παρουσιάζει την επιστροφή ενός γιου στο πατρικό του σπίτι, πυροδοτώντας μια σειρά από αποκαλύψεις και εντάσεις που δοκιμάζουν τις σχέσεις των μελών της οικογένειας. Μέσα από την αφήγηση, αναδεικνύονται ζητήματα ταυτότητας, απώλειας και αναζήτησης, με τον σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς να υπόσχονται μια παράσταση που κοιτάζει κατά πρόσωπο την εποχή μας.

Η υπόθεση του έργου και το οικογενειακό δείπνο

«Η Επιστροφή του Χουντίνι» ξεκινά με ένα οικογενειακό δείπνο τεσσάρων προσώπων, ένα φαινομενικά συνηθισμένο βράδυ Παρασκευής. Ο Παύλος, ο μεγάλος γιος του Μίλτου, επιστρέφει στην Αθήνα και στο πατρικό του σπίτι ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας. Η επιστροφή του αποτελεί το έναυσμα για την εξέλιξη της ιστορίας.

Ο εικοσάχρονος ετεροθαλής αδερφός του, ο Νίκος, είναι εκείνος που επιθυμεί περισσότερο αυτή τη συνάντηση. Επιδιώκει να γνωρίσει ξανά τον μεγάλο του αδερφό και να κερδίσει μαζί του τον χαμένο χρόνο. Ωστόσο, ανακύπτει το ερώτημα αν ο πατέρας τους, ο Μίλτος, έχει την ίδια επιθυμία για αυτή την επιστροφή. Παράλληλα, οι προθέσεις της Ιωάννας, της θείας του Νίκου, η οποία οργανώνει το δείπνο με περισσή φροντίδα, τίθενται υπό αμφισβήτηση, ειδικά καθώς η αδερφή της, η Μαρία, βρίσκεται βαριά άρρωστη στο νοσοκομείο.

Η εξέλιξη της βραδιάς και οι αποκαλύψεις

Καθώς η βραδιά προχωρά και οι συζητήσεις βαθαίνουν, το αρχικά ήρεμο οικογενειακό τραπέζι μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο μάχης. Η ατμόσφαιρα φορτίζεται, καθώς παλιές πληγές, που παρέμεναν κλειστές για χρόνια, αρχίζουν να ανοίγουν ξανά. Μυστικά που είχαν θαφτεί βαθιά στην οικογενειακή ιστορία έρχονται στο φως, αλλάζοντας τις ισορροπίες.

Μέσα από αυτές τις αποκαλύψεις και τις εντάσεις, οι καθιερωμένοι ρόλοι εντός της οικογένειας αρχίζουν να καταρρέουν. Ο ρόλος του πατέρα, του γιου, του αδερφού και του προστάτη δοκιμάζονται και αμφισβητούνται, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων και τις επιπτώσεις του παρελθόντος στο παρόν.

Συμβολισμοί και βαθύτερα μηνύματα

Η «Επιστροφή του Χουντίνι» ξεκινά ως μια σύγχρονη παραλλαγή της γνωστής παραβολής του ασώτου, εξερευνώντας την έννοια της επιστροφής και της συγχώρεσης. Ωστόσο, η πορεία του έργου οδηγεί σε ένα ευρύτερο συμπέρασμα, καταλήγοντας στην επιστροφή μιας ολόκληρης, ταλαιπωρημένης γενιάς στον εαυτό της, σε μια αναζήτηση ταυτότητας και λύτρωσης.

Το έργο θέτει μια σειρά από καίρια ερωτήματα που προβληματίζουν το κοινό. Είναι τελικά μόνο ο μεγάλος αδερφός αυτός που επιστρέφει; Φεύγει κανείς πραγματικά για πάντα από τις ρίζες του και από τον εαυτό του; Και το κυριότερο, τί ρόλο παίζει μέσα σε όλα αυτά ο μεγαλύτερος Μάγος όλων των Εποχών, ο Χουντίνι, προσθέτοντας μια διάσταση μυστηρίου και συμβολισμού στην αφήγηση.

Η δημιουργική ομάδα και η παραγωγή

Τη σκηνοθεσία του έργου υπογράφει ο Γιώργος Σουλεϊμάν, ο οποίος, μετά την επιτυχημένη του δουλειά στο “blue train”, συναντιέται και πάλι με τη γραφή του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Η συνεργασία τους αναμένεται να προσφέρει μια παράσταση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της προηγούμενης επιτυχίας τους.

Στην παράσταση συμμετέχει ένα εκρηκτικό κουαρτέτο ηθοποιών, οι οποίοι με τη σύμπραξή τους παραδίδουν ακόμα μια παράσταση που κοιτάζει κατά πρόσωπο την εποχή μας, αναδεικνύοντας τα θέματα και τους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας. Η φωτογράφιση για την προώθηση της παράστασης πραγματοποιήθηκε στο BackLight Studio, με τον Σπύρο Χατζηαγγελάκη να είναι υπεύθυνος για αυτήν.

Με πληροφορίες από: Reader