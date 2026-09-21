«Resident Evil»: Ιστορικό ρεκόρ στο box office των ΗΠΑ με 60 εκατ. δολάρια

Εντυπωσιακή πρεμιέρα πραγματοποίησε η ταινία «Resident Evil» του Ζακ Κρέγκερ στο βορειοαμερικανικό box office, δίνοντας ώθηση στην εγχώρια κινηματογραφική αγορά. Η παραγωγή της Sony Pictures απέφερε 60 εκατομμύρια δολάρια από 3.684 αίθουσες σε ΗΠΑ και Καναδά κατά το πρώτο τριήμερο προβολής της, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του στούντιο. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση που έχει καταγράψει ποτέ το συγκεκριμένο franchise.

Ρεκόρ για το franchise και τον σκηνοθέτη

Η νέα προσθήκη στο σύμπαν του «Resident Evil» σημείωσε την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του franchise, το οποίο μετρά ήδη επτά ταινίες από το 2002. Η επιτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ταινία ξεπέρασε τις συνολικές εισπράξεις που είχαν οι περισσότερες από τις προηγούμενες ταινίες στις ΗΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής τους.

Παράλληλα, η πρεμιέρα αυτή αποτελεί την υψηλότερη επίδοση και για τον σκηνοθέτη Ζακ Κρέγκερ, ο οποίος βρίσκεται πίσω από κινηματογραφικά έργα όπως τα «Weapons» και «Barbarian». Η μόνη εξαίρεση στην ξεχωριστή αυτή πορεία είναι το «Resident Evil: Afterlife», το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και συγκέντρωσε συνολικά 60,1 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που η νέα ταινία προσέγγισε ήδη από το πρώτο τριήμερο.

Διεθνής απήχηση και πρωταγωνιστές

Το φιλμ, με προϋπολογισμό 75 εκατομμύρια δολάρια, δεν περιορίστηκε στην επιτυχία της Βόρειας Αμερικής. Διεθνώς, συγκέντρωσε επιπλέον 48,3 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το παγκόσμιο άνοιγμά του στα 108,3 εκατομμύρια δολάρια.

Στο «Resident Evil» πρωταγωνιστεί ο Όστιν Έιμπραμς, ο οποίος υποδύεται έναν μεταφορέα ιατρικού υλικού που φτάνει στο Raccoon City για μια σημαντική παράδοση. Εκεί, βρίσκεται αντιμέτωπος με επικίνδυνα πλάσματα, σε μια ιστορία που έχει κερδίσει το κοινό και τους κριτικούς.

Θετικές κριτικές και αναγνώριση

Οι κριτικές για την ταινία ήταν συντριπτικά θετικές, με το «Resident Evil» να συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή ένα εντυπωσιακό ποσοστό 95% στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes. Αυτή η αποδοχή υπογραμμίζει την ποιότητα της παραγωγής και την σκηνοθετική ματιά του Ζακ Κρέγκερ.

Ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν, επικεφαλής αναλυτής της Rentrak, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Ζακ Κρέγκερ είναι πλέον ένα ευρέως αναγνωρίσιμο όνομα στον κόσμο του τρόμου». Πρόσθεσε επίσης ότι «Υπάρχουν ορισμένοι σκηνοθέτες που γίνονται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της ταινίας», αναδεικνύοντας τον ρόλο του σκηνοθέτη στην επιτυχία του έργου.

Η δυναμική του τρόμου και η συνολική αγορά

Η επιτυχία του «Resident Evil» εντάσσεται σε μια ευρύτερη δυναμική του κινηματογραφικού είδους του τρόμου τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τη Rentrak, οι ταινίες τρόμου, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών όπως τα κινηματογραφικά έργα «Obsession» και «Backrooms», έχουν αποφέρει συνολικά περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office.

Στη δεύτερη θέση των εισπράξεων βρέθηκε το «Practical Magic 2», συγκεντρώνοντας 12,2 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 7 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, φτάνοντας τα 76,8 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Το «Spider-Man: Brand New Day» υποχώρησε στην τρίτη θέση με 6,5 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στις ΗΠΑ στα 944,5 εκατομμύρια δολάρια. Η «Οδύσσεια» πρόσθεσε ακόμη 4,9 εκατομμύρια δολάρια καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, ενώ το «Coyote vs. Acme» συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με 4,5 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από: News.gr