Το φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» παρουσιάζει το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το 2026

Το φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεών του για την περίοδο από τις 20 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2026. Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν διεθνείς μουσικές συμπράξεις, εξέχουσες προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής και ένα σημαντικό θεατρικό έργο. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει παραστάσεις που συνδυάζουν την τέχνη, τη μουσική και την επιστήμη, προσφέροντας μια πλούσια πολιτιστική εμπειρία.

Η μουσική σύμπραξη «Tomorrow Comes The Harvest»

Η μουσική σύμπραξη «Tomorrow Comes The Harvest» δημιουργήθηκε από τον Νιγηριανό ντράμερ Tony Allen, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της Afrobeat, και τον θρύλο της techno σκηνής του Ντιτρόιτ, Jeff Mills. Μαζί με τον παραγωγό Jean-Phi Dary, το τρίο βρήκε κοινό έδαφος σε μια παράδοση που αντιμετωπίζει τη μουσική ως μέσο πνευματικής ανύψωσης.

Η ομάδα περιόδευσε σε όλο τον κόσμο μέχρι τον θάνατο του Tony Allen το 2020. Ωστόσο, τα θεμέλια της ιδέας είχαν ήδη τεθεί και το εγχείρημα έχει πλέον εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο με την προσθήκη του βιρτουόζου της τάμπλα Prabhu Edouard. Σε κάθε εμφάνιση των Tomorrow Comes The Harvest, ο αυτοσχεδιασμός γίνεται εργαλείο εξερεύνησης του άγνωστου, υπέρβασης των ηχητικών ορίων και διάσχισης ρυθμών, προσφέροντας μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα.

Ο Max Cooper στην ηλεκτρονική σκηνή

Ο παραγωγός Max Cooper αποτελεί εξέχουσα προσωπικότητα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Έχει επιτύχει να διερευνήσει και να προωθήσει τη σύνδεση μεταξύ εικαστικής τέχνης, μουσικής και επιστήμης τα τελευταία δέκα χρόνια, κάτι που λίγοι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει.

Οι ζωντανές εμφανίσεις του Max Cooper καλύπτουν όλο το φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής, από την αέρινη downtempo electronica και τη φορτισμένη μελωδική techno, μέχρι το drum & bass. Έχει εμφανιστεί σε όλα σχεδόν τα παγκόσμια φεστιβάλ και έχει στο ενεργητικό του πολυάριθμες sold out παραστάσεις σε υψηλού κύρους χώρους ανά τον κόσμο. Οι ιδιοφυείς και πρωτότυπες παραγωγές του, οι αδιαμφισβήτητες ικανότητές του ως DJ και οι παραστάσεις του έχουν τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις.

Οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη με την Ελένη Ευθυμίου

Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό και βαθιά αντιπολεμικό έργο του μεγάλου τραγωδού Ευριπίδη ζωντανεύει επί σκηνής. Η παράσταση ανεβαίνει με ένα ensemble 22 ηθοποιών, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και μέλη της Ομάδας Εν Δυνάμει, κάθε ηλικίας, με και χωρίς αναπηρία. Η ζωντανή μουσική επί σκηνής ενισχύει την ατμόσφαιρα του έργου.

Πρόκειται για μια παράσταση που εστιάζει στη διαχρονική φρίκη του πολέμου και την απώλεια ως συλλογική μνήμη. Κυρίως, όμως, αναδεικνύει το γυναικείο σώμα ως παγκόσμιο σύμβολο της ανθρώπινης τραγωδίας. Στις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, τα σώματα των γυναικών δεν ήταν πάντοτε υπό κατοχή. Παρότι μεγάλωναν σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία, ήταν, για τα μέτρα της εποχής, ελεύθερες, με επιλογές, όνειρα και τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς ζωής.

Καθώς το τέλος μιας εποχής πλησιάζει, οι Τρωάδες μιλούν για τη φρίκη του πολέμου μέσα από το φίλτρο του θηλυκού σώματος, το οποίο γνωρίζει πως θα αντικειμενοποιηθεί και θα απανθρωποποιηθεί. Στο ανέβασμα της Ελένης Ευθυμίου, οι Τρωάδες δεν είναι μόνο τα όμορφα, υγιή κορμιά των προνομιούχων γυναικών της βασιλικής οικογένειας που αναμένουν την τελική διαλογή.

Με πληροφορίες από: Topontiki