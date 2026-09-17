Η ταινία «Back to the Beginning» για τους Black Sabbath και τον Όζι Όσμπορν στους κινηματογράφους

Η ταινία «Back To The Beginning», η οποία καταγράφει την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath και του Όζι Όσμπορν, πρόκειται να προβληθεί στους κινηματογράφους. Οι προβολές θα ξεκινήσουν από τις 28 Οκτωβρίου, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να βιώσει ξανά ένα ιστορικό μουσικό γεγονός. Η συναυλία αυτή αποτέλεσε την τελευταία κοινή εμφάνιση των θρυλικών Black Sabbath και του Όζι Όσμπορν.

Η ιστορική συναυλία στο Μπέρμιγχαμ

Η αποχαιρετιστήρια συναυλία, που αποτελεί το θέμα της ταινίας, έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2025 στο στάδιο Villa Park. Το στάδιο βρίσκεται στο Μπέρμιγχαμ, την πόλη καταγωγής του συγκροτήματος, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία στην εκδήλωση. Η βραδιά αυτή σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για τους Black Sabbath και τον Όζι Όσμπορν, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία της μουσικής.

Στο πλαίσιο αυτής της ξεχωριστής βραδιάς, τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος, ο Όζι Όσμπορν, ο Γκίζερ Μπάτλερ, ο Τόνι Αϊόμι και ο Μπιλ Γουόρντ, εμφανίστηκαν ξανά μαζί στη σκηνή. Αυτή ήταν η πρώτη τους κοινή εμφάνιση έπειτα από δύο δεκαετίες, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους παρευρισκόμενους και τους θαυμαστές τους.

Ένα φιλανθρωπικό γεγονός ρεκόρ

Η συναυλία δεν είχε μόνο μουσική σημασία, αλλά εξελίχθηκε και σε ένα φιλανθρωπικό γεγονός με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών. Συγκεντρώθηκε το εντυπωσιακό ποσό των περίπου 11 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών, τα οποία διατέθηκαν για τη στήριξη διαφόρων οργανώσεων. Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και η συμμετοχή πλήθους καλλιτεχνών συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του ρεκόρ.

Στη σκηνή ανέβηκαν και άλλα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, πλαισιώνοντας τους Black Sabbath και τον Όζι Όσμπορν. Μεταξύ αυτών ήταν οι Guns N’ Roses, οι KoRn, οι Tool, οι Slayer, οι Pantera, οι Metallica, οι Alice In Chains, οι Gojira, οι Anthrax, καθώς και ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith. Η παρουσία τόσων σημαντικών συγκροτημάτων και καλλιτεχνών ανέδειξε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Η κληρονομιά του «Πρίγκιπα του Σκότους»

Ο Όζι Όσμπορν, γνωστός ως ο «Πρίγκιπας του Σκότους», γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη μουσική. Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών τον Ιούλιο του 2025, λίγο μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία κατά την οποία επανενώθηκε με τα μέλη του συγκροτήματός του. Η ταινία αποτελεί έναν φόρο τιμής στην καριέρα του και στην τελευταία του εμφάνιση με τους Black Sabbath.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Όσμπορν, ο οποίος έπασχε από τη νόσο Πάρκινσον, απηύθυνε ένα συγκινητικό μήνυμα στο κοινό. Είπε: «Δεν ξέρω τι να πω, φίλοι μου, είμαι καθηλωμένος εδώ και περίπου έξι χρόνια. Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω – σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου». Η δήλωσή του αυτή υπογράμμισε τη δύναμη και το πάθος του για τη μουσική, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Η παραγωγή και η σκηνοθετική ομάδα της ταινίας

Η παραγωγή της ταινίας «Back To The Beginning» πραγματοποιήθηκε από τη Mercury Studios. Τα στελέχη της εταιρείας, ο Κεν Ντάνκαχ και η Άντρεα Νταν, τόνισαν τη σημασία της προβολής αυτής της συναυλίας. Δήλωσαν ότι ο Όζι Όσμπορν είναι μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στην ιστορία της μουσικής και η τελευταία του εμφάνιση με τους Black Sabbath αξίζει να προβληθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σκηνή.

Επιπλέον, ανέφεραν ότι πέρυσι, η θρυλική αυτή συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά διαδικτυακά σε εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Η ταινία έρχεται ως το επόμενο κεφάλαιο, προσφέροντας στους θαυμαστές έναν νέο τρόπο να βιώσουν εκείνη τη βραδιά στη μεγάλη οθόνη. Τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής μεταφοράς ανέλαβε ο Μπεν Γουέινραϊτ-Πιρς, ενώ τη σκηνοθεσία του live υπέγραψε ο Τιμ Bαν Σόμερεν. Τη μουσική διεύθυνση της βραδιάς είχε αναλάβει ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine, Τομ Μορέλο, και παρουσιαστής ήταν ο ηθοποιός Τζέισον Μομόα.

Με πληροφορίες από: Topontiki