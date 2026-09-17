Η όπερα «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» ανεβαίνει στο θέατρο Ολύμπια

Η εμβληματική μορφή της βυζαντινής ιστορίας, η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, ζωντανεύει στη σκηνή του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας» μέσα από τη νέα ελληνική όπερα «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου». Το έργο, που υπογράφει ο Θεόδωρος Στάθης, είναι προγραμματισμένο να παρουσιαστεί στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου του 2026. Πρόκειται για το τέταρτο λυρικό έργο του συνθέτη, το οποίο αποτελεί καρπό πολυετούς μελέτης και έρευνας.

Οι παραστάσεις στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο

Η όπερα «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» θα φιλοξενηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Οι παραστάσεις έχουν οριστεί για δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, την 30ή Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου του έτους 2026. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ιστορία της Θεοδώρας, μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της βυζαντινής ιστορίας, μέσα από μια σύγχρονη λυρική προσέγγιση.

Το καλλιτεχνικό επιτελείο και οι ερμηνευτές

Στον ομώνυμο ρόλο της Θεοδώρας, θα εμφανιστεί η διεθνώς καταξιωμένη υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση. Τον ρόλο του Ιουστινιανού ερμηνεύει ο κορυφαίος βαρύτονος Δημήτρης Τηλιακός, ενώ τον Απόστολο–Αφηγητή ενσαρκώνει ο διακεκριμένος τενόρος Φίλιππος Μοδινός. Η μουσική διεύθυνση της παράστασης έχει ανατεθεί στον Ραφαήλ Πυλαρινό, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πάνος Αγγελόπουλος.

Στην παραγωγή συμμετέχουν ενεργά η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων. Η συνύπαρξη αυτών των καταξιωμένων καλλιτεχνών και συνόλων αναμένεται να προσδώσει στην όπερα μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική διάσταση, αναδεικνύοντας τη μουσική και τη δραματουργική αξία του έργου.

Η νέα ιστορική ερμηνεία της Θεοδώρας

Η όπερα του Θεόδωρου Στάθη αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολυετούς και ενδελεχούς μελέτης. Η έρευνα του συνθέτη και συγγραφέα αποκαλύπτει μια νέα ιστορική ερμηνεία, η οποία ανατρέπει τη διαδεδομένη αντίληψη σχετικά με την καταγωγή και τα νεανικά χρόνια της αυτοκράτειρας Θεοδώρας. Το λιμπρέτο, βασισμένο σε αυτή την έρευνα, προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη, πολιτική και ηθική διάσταση μιας γυναίκας που υπερέβη τα όρια της εποχής της.

Ο συνθέτης αναφέρει ότι η όπερα γεννήθηκε μέσα από μια πολυετή ιστορική έρευνα που τον οδήγησε να προσεγγίσει εκ νέου τη μορφή της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, μιας από τις σημαντικότερες αλλά και πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της βυζαντινής ιστορίας. Για αιώνες, η εικόνα της καθορίστηκε από αφηγήσεις που επισκίασαν την πολιτική της ιδιοφυΐα και την καθοριστική συμβολή της στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η μελέτη των ιστορικών πηγών και της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας ανέδειξε μια πολύ πιο σύνθετη προσωπικότητα, πέρα από μύθους και προκαταλήψεις.

Η πολυσύνθετη προσωπικότητα της αυτοκράτειρας

Το έργο αναδεικνύει την πολυσύνθετη προσωπικότητα της Θεοδώρας, μιας γυναίκας που κατάφερε να υπερβεί τα κοινωνικά και πολιτικά όρια της εποχής της. Η συμβολή της στην πολιτική και πολιτισμική πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπήρξε καθοριστική. Το λιμπρέτο εστιάζει όχι μόνο στη δυναμική πολιτική της προσωπικότητα, αλλά και στη συμβολική της διάσταση ως πρότυπο κοινωνικής ανέλιξης, γυναικείας χειραφέτησης και πολιτικής διορατικότητας.

Η Θεοδώρα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ιστορίας, και η όπερα επιδιώκει να φωτίσει την αλήθεια πίσω από τις σιωπές της ιστορίας, εκεί όπου οι πηγές δεν μπορούν να αφηγηθούν πλήρως. Η μουσική, σε αυτή την περίπτωση, γίνεται η φωνή που εκφράζει τα ανείπωτα, προσφέροντας μια νέα οπτική στην κατανόηση της ιστορικής της πορείας και της επιρροής της.

Δραματουργική προσέγγιση και μουσικό θέαμα

Η αφήγηση της όπερας εξελίσσεται μέσα από τον «Απόστολο της Ιστορίας», έναν κεντρικό δραματουργικό χαρακτήρα που λειτουργεί ως αφηγητής. Ο Απόστολος συνομιλεί με τη χορωδία, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο σήμερα και το Βυζάντιο, επιτρέποντας στο κοινό να συνδεθεί με τα γεγονότα του παρελθόντος. Η παράσταση συνδυάζει λυρική έκφραση, θεατρική δράση, ιστορική αφήγηση και μουσικό θέαμα, μεταφέροντας τους θεατές στα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής της Θεοδώρας.

Η «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» αποτελεί μια πρόσκληση για το κοινό να προσεγγίσει, μέσω της δύναμης της μουσικής και του θεάτρου, μια προσωπικότητα που εξακολουθεί να εμπνέει τον επιστημονικό διάλογο και την καλλιτεχνική δημιουργία. Το έργο υπόσχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει την ιστορική ακρίβεια με την καλλιτεχνική ελευθερία, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία της αυτοκράτειρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki