Το Teen Drama Club φέρνει το θέατρο στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Ένα πρωτότυπο βιωματικό θεατρικό εργαστήριο για εφήβους, το Teen Drama Club, ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026 στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου Δήμου Αθηναίων. Το εργαστήριο προσκαλεί νέους και νέες ηλικίας 13 έως 17 ετών να ανακαλύψουν τον κόσμο του θεάτρου, μετατρέποντας τον μουσειακό χώρο σε μια ζωντανή σκηνή δημιουργίας και έκφρασης. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τρία Σάββατα, στις 3, 10 και 24 Οκτωβρίου.

Εξερεύνηση του θεάτρου και της έκφρασης

Το Teen Drama Club έχει ως στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναπτύξουν τα εκφραστικά τους μέσα και να γνωρίσουν διαφορετικές μορφές θεατρικής έκφρασης. Μέσα από την ομαδική δουλειά και τη συνεργασία, οι έφηβοι θα δημιουργήσουν, συνδυάζοντας το παιχνίδι, τον πειραματισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Οι νεαροί συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες της θεατρικής τέχνης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από την ιστορία και την εξέλιξη του θεάτρου έως τη σύγχρονη performance. Παράλληλα, θα εξερευνήσουν τη φωνή, την κίνηση, το σώμα, τη μάσκα, την ενδυμασία και τη δυναμική του σκηνικού χώρου, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στην θεατρική τέχνη.

Ο μουσειακός χώρος ως σκηνή

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου, ο χώρος του Νέου Υδαταερίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, θα μεταμορφωθεί σε μια μοναδική σκηνή. Ο μουσειακός χώρος αποκτά ιδιαίτερη θέση στο εργαστήριο, καθώς αξιοποιείται ως ένα διαφορετικό πεδίο θεατρικής έκφρασης και δημιουργίας, προσφέροντας ένα ξεχωριστό περιβάλλον για τους εφήβους.

Η πλούσια βιομηχανική ιστορία και η πολιτιστική μνήμη του συγκεκριμένου χώρου αποτελούν την αφετηρία για αυτοσχεδιασμό και πειραματισμό. Αυτό δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξερευνήσουν στην πράξη τη σχέση ανάμεσα στον χώρο, το θέατρο και το κοινό. Με αυτόν τον τρόπο, το μουσείο παύει να είναι απλώς το σκηνικό της δράσης και γίνεται αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της θεατρικής εμπειρίας.

Οι θεματικές συναντήσεις: Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη performance

Οι τρεις θεματικές συναντήσεις του Teen Drama Club συνθέτουν μια ολοκληρωμένη, βιωματική εμπειρία, με την καθεμία να λειτουργεί ως ένας ξεχωριστός κρίκος στην αλυσίδα της μάθησης. Κάθε Σάββατο, οι έφηβοι θα εμβαθύνουν σε διαφορετικές πτυχές του θεάτρου, χτίζοντας σταδιακά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Στην πρώτη συνάντηση, οι νεαροί «ηθοποιοί» θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους μέσω θεατρικών παιχνιδιών, δημιουργώντας ένα κλίμα συνεργασίας. Στη συνέχεια, θα εισαχθούν στην ιστορία του θεάτρου, από την αρχαία Ελλάδα έως την Αναγέννηση, και θα ανακαλύψουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η μάσκα σε αυτές τις περιόδους.

Σύγχρονο θέατρο και δημιουργία δρώμενου

Το επόμενο Σάββατο είναι αφιερωμένο στο σύγχρονο θέατρο, εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο η έννοια της σκηνής έχει αναδιαμορφωθεί ανά τα χρόνια. Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν τη σημασία της ενδυματολογίας στη θεατρική παράσταση, καθώς και τη δυναμική σχέση του ηθοποιού με το κοινό, κατανοώντας πώς αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία.

Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με μία συνάντηση κατά την οποία οι έφηβοι θα ακολουθήσουν όλα τα στάδια της δημιουργίας ενός θεατρικού δρώμενου, από τη σύλληψη της ιδέας έως την υλοποίησή του. Παράλληλα, θα εξερευνήσουν την έννοια της τέχνης της performance και του site-specific performance theatre, προτού παρουσιάσουν ένα σχετικό ολιγόλεπτο θεατρικό δρώμενο, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν και δημιούργησαν.

Με πληροφορίες από: Topontiki