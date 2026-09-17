Ο Αστέριος Πελτέκης για την παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει» και τα σκυλάδικα του ’80 και ’90

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη της πορεία στη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) «Αυτή η νύχτα μένει» ετοιμάζεται να παρουσιαστεί στην Αθήνα. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, Αστέριος Πελτέκης, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην παρουσίαση αυτής της παράστασης. Η παραγωγή φωτίζει με ένταση και συγκίνηση τον παλμό της ελληνικής νύχτας, τις ιστορίες και τις διαδρομές ανθρώπων που έζησαν ανάμεσα στη λάμψη της σκηνής και τις σκιές της.

Η επιτυχία στη Θεσσαλονίκη και η άφιξη στην Αθήνα

Η παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει» σημείωσε εξαιρετική επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, με συνεχόμενες παρατάσεις που προσέλκυσαν εντυπωσιακή προσέλευση θεατών. Η παραγωγή απέσπασε επίσης βραβεύσεις και θερμές κριτικές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της απήλαυση στο κοινό.

Τον Σεπτέμβριο, η μουσικοθεατρική παραγωγή μεταφέρεται στην Αθήνα, όπου θα φιλοξενηθεί στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, προσφέροντας στο κοινό της πρωτεύουσας την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια από τις σημαντικές παραγωγές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στην ελληνική νύχτα

Ο Αστέριος Πελτέκης, ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, ανέλαβε τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος του Θάνου Αλεξανδρή. Μέσα από αυτή τη δουλειά, δημιούργησε ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας.

Η παράσταση «ταξιδεύει» το κοινό στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, μια περίοδο όπου η αισιοδοξία της μεταπολίτευσης και η οικονομική ευημερία συνυπήρχαν με τη λάμψη της νύχτας. Παράλληλα, αναδεικνύονται και οι πιο σκοτεινές πτυχές εκείνης της εποχής, όπως η μοναξιά, οι υπερβολές και οι βαθιές κοινωνικές αντιφάσεις που χαρακτήριζαν τις ανθρώπινες σχέσεις και επιλογές.

Η κοινωνικοπολιτική σημασία των σκυλάδικων

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την παράσταση, ο Αστέριος Πελτέκης αναφέρθηκε εκτενώς στην κοινωνικοπολιτική σημασία των σκυλάδικων κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Περιέγραψε αυτά τα κέντρα διασκέδασης ως ένα είδος απελευθέρωσης για τη χώρα μας εκείνη την περίοδο.

Επίσης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ μίλησε για τους θαμώνες των σκυλάδικων, οι οποίοι έζησαν στα όρια, αγάπησαν χωρίς μέτρο και πλήρωσαν το τίμημα των επιλογών τους. Η παράσταση επιχειρεί να αποτυπώσει αυτές τις ανθρώπινες διαδρομές, συνδυάζοντας τη δύναμη του θεάτρου με τη ζωντανή μουσική και τη συγκίνηση μιας διαχρονικής ιστορίας.

Η εξωστρέφεια του ΚΘΒΕ και το χειμερινό πρόγραμμα

Ο Αστέριος Πελτέκης υπογράμμισε την εξωστρέφεια που διακρίνει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η παρουσίαση της παράστασης στην Αθήνα αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τις παραγωγές του ΚΘΒΕ.

Τέλος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής αποκάλυψε ότι θα υπάρξουν ορισμένες εκπλήξεις στις παραστάσεις της Αθήνας. Επιπλέον, παρουσίασε λεπτομερώς το πλουσιότατο χειμερινό πρόγραμμα του ΚΘΒΕ, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, προσφέροντας μια πληθώρα επιλογών στο θεατρόφιλο κοινό.

Με πληροφορίες από: Topontiki