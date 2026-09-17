«Παράλληλες ιστορίες»: Η νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί εξερευνά τη συγγραφική φαντασία

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή με τίτλο «Παράλληλες ιστορίες» φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία που διαδραματίζεται σε μια συνοικία του Παρισιού. Μια ώριμη συγγραφέας παρακολουθεί τη γειτόνισσά της, συνθέτοντας παράλληλα το δικό της έργο. Η είσοδος του ανηψιού της στο σκηνικό ανατρέπει τις ισορροπίες, οδηγώντας τις ζωές όλων σε κρίσιμα σταυροδρόμια.

Η υπόθεση και το πρωταγωνιστικό καστ

Η ταινία «Παράλληλες ιστορίες» εστιάζει στην καθημερινότητα μιας συγγραφέως που ζει στο Παρίσι. Η γυναίκα αυτή χρησιμοποιεί την παρατήρηση της γειτόνισσάς της ως πηγή έμπνευσης για το έργο της, δημιουργώντας μια σύνθετη αφήγηση.

Η πλοκή περιπλέκεται με την ανάμειξη του ανηψιού της συγγραφέως, γεγονός που επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν τους χαρακτήρες σε κρίσιμα σταυροδρόμια, επηρεάζοντας τις ζωές τους.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει σημαντικά ονόματα του γαλλικού κινηματογράφου. Πρωταγωνιστούν οι Ιζαμπέλ Ιπέρ, Βιρζινί Εφιρά, Βενσάν Κασέλ, Κατρίν Ντενέβ και Πιέρ Νινιέ.

Το μοτίβο της παρακολούθησης στον κινηματογράφο

Η ιδέα της παρακολούθησης γειτόνων μέσω τηλεσκοπίου δεν αποτελεί πρωτότυπο κινηματογραφικό εύρημα. Έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με διάφορους τρόπους, βρίσκοντας εφαρμογή και στην ταινία του Ασγκάρ Φαραντί.

Στις «Παράλληλες ιστορίες», το μοτίβο αυτό παίρνει τη μορφή μιας έξαψης της δημιουργικής, συγγραφικής φαντασίας. Ο κινηματογράφος, άλλωστε, μπορεί να θεωρηθεί ότι αναλαμβάνει έναν ηδονοβλεπτικό ρόλο, επιτρέποντας στους θεατές να δανείζονται το βλέμμα του.

Μέσα από την «κλειδαρότρυπα» της οθόνης, οι θεατές παρακολουθούν ιστορίες, ταυτίζονται, αγωνιούν και συμμετέχουν, ενώ οι ηθοποιοί μετατρέπονται σε αντικείμενα πόθου στη φαντασία.

Από τον Χίτσκοκ στον Κισλόφσκι

Το εύρημα της παρακολούθησης έχει ιστορία στον κινηματογράφο. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ το χρησιμοποίησε ως μέσο αστυνομικής πλοκής στην ταινία του «Σιωπηλός μάρτυς».

Ο Κριστόφ Κισλόφσκι, από την πλευρά του, εκμεταλλεύτηκε τον ηδονοβλεπτικό χαρακτήρα της πράξης στη «Μικρή ιστορία για έναν έρωτα». Αυτή η ταινία αποτελεί την επιμηκυμένη εκδοχή της έκτης εντολής του κισλοφσκικού «Δεκάλογου», που είναι το «Ου μοιχεύσεις».

Στη «Μικρή ιστορία για έναν έρωτα», ένας νεαρός ανηψιός μιας ηλικιωμένης κυρίας παρακολουθεί τη γειτόνισσά του με το τηλεσκόπιο, την ερωτεύεται και τελικά αισθάνεται προδομένος. Ο νεαρός αυτός χαρακτήρας περιγράφεται ως παθητικός.

Η προσέγγιση του Ασγκάρ Φαραντί

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί οικοδομεί την αφήγησή του στις «Παράλληλες ιστορίες» με ανάλογο τρόπο. Στη δική του εκδοχή, η θεία είναι η Ιζαμπέλ Ιπέρ, η γυναίκα υπό παρακολούθηση είναι η Βιρζινί Εφιρά, ενώ συμμετέχει και η Κατρίν Ντενέβ.

Ο Φαραντί συγκεντρώνει εμβληματικές μορφές του γαλλικού σινεμά, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενα ηδονοβλεπτικού πόθου στη μεγάλη οθόνη. Ο σκηνοθέτης έχει στο ενεργητικό του δύο οσκαρικές ταινίες, τα «Ένας χωρισμός» και «Ο Εμποράκος».

Μέσα από την ταινία του, ο Φαραντί προσπαθεί να εξερευνήσει τη φύση του κινηματογράφου, της συγγραφικής φαντασίας και του έρωτα, επαναπροσεγγίζοντας το έργο του Κισλόφσκι.

Νέα πνοή και αμφισβήτηση

Έχοντας περάσει στα χέρια της γαλλικής παραγωγής, ο Ασγκάρ Φαραντί αποπειράται να μεταδώσει τη δική του πνοή ζωής στο έργο. Αυτή η προσπάθεια απαιτεί κουράγιο, καθώς επιχειρεί τόσο να αναστήσει όσο και να αμφισβητήσει το αρχικό έργο.

Ο Φαραντί, παρά τον θαυμασμό του προς τον Πολωνό δημιουργό, επιχειρεί και τα δύο ταυτόχρονα. Μεταγγίζει νέους χαρακτήρες και ιδέες στην αρχική σύλληψη.

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης αφαιρεί από το αρχικό έργο τη μεταφυσική του διάσταση, προσδίδοντας μια διαφορετική οπτική στην ιστορία.

Με πληροφορίες από: Topontiki