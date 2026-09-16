Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI: Ο απολογισμός της δοκιμής διαρκείας

Η δοκιμή διαρκείας του Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI φτάνει στο τέλος της, προσφέροντας ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με την ουσία, την καθημερινή πρακτικότητα και την συνολική αξία του δημοφιλούς SUV. Η επιστροφή των κλειδιών του αυτοκινήτου σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός σημαντικού κεφαλαίου αξιολόγησης για το συγκεκριμένο μοντέλο. Μια εκτεταμένη περίοδος συμβίωσης αποκάλυψε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνήθως παραμένουν κρυμμένα κατά τη διάρκεια μιας τυπικής, ολιγοήμερης δοκιμής.

Η ουσία της μακροχρόνιας αξιολόγησης

Η εκτεταμένη συμβίωση με το Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI αποτέλεσε μια ουσιαστική διαδικασία αξιολόγησης, πέρα από τις συνήθεις δοκιμές που περιορίζονται σε λίγες ημέρες. Αυτή η συνεχής τριβή με το όχημα στην καθημερινότητα έφερε στην επιφάνεια τον πραγματικό βαθμό ωριμότητας του μοντέλου, επιβεβαιώνοντας τους λόγους για τους οποίους το T-Roc διατηρεί σταθερά μια κορυφαία θέση στις ευρωπαϊκές πωλήσεις.

Παράλληλα, η μακροχρόνια δοκιμή ανέδειξε και τους συμβιβασμούς που επέλεξαν οι μηχανικοί της Volkswagen σε συγκεκριμένους τομείς του αυτοκινήτου. Ο τελικός απολογισμός της δοκιμής προσφέρει πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις σε όποιον εξετάζει σοβαρά την απόκτηση του T-Roc, παρέχοντας πληροφορίες μακριά από θεωρητικές προσεγγίσεις και διαφημιστικά τερτίπια.

Αντιμετωπίζοντας την ελληνική πραγματικότητα

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το γερμανικό crossover κλήθηκε να αντιμετωπίσει την σκληρή πραγματικότητα των ελληνικών δρόμων και τις ιδιαίτερες συνθήκες οδήγησης που επικρατούν στη χώρα. Αυτό περιλάμβανε ατελείωτες ώρες σε συνθήκες ασφυκτικού μποτιλιαρίσματος, όπως αυτές που παρατηρούνται στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι συνεχής και απαιτητική για κάθε όχημα.

Επιπλέον, το T-Roc δοκιμάστηκε ενάντια στις κακοτεχνίες και τις λακκούβες που χαρακτηρίζουν το οδικό δίκτυο στο κέντρο της Αθήνας, αναδεικνύοντας την αντοχή και την απόσβεση των κραδασμών του. Δεν έλειψαν επίσης οι απαιτητικές οικογενειακές εξορμήσεις, όπου το αυτοκίνητο κινήθηκε με πλήρες φορτίο, καθώς και τα γρήγορα ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο, όπου αξιολογήθηκε η συμπεριφορά του σε υψηλότερες ταχύτητες.

Ο κινητήρας και η αποδοτικότητά του

Στην καρδιά του Volkswagen T-Roc βρίσκεται ο τετρακύλινδρος κινητήρας 1.5 eTSI, ο οποίος αποδίδει 150 ίππους και 250 Nm ροπής. Το συγκεκριμένο κινητήριο σύνολο είναι εξοπλισμένο με ένα ήπια υβριδικό σύστημα 48V, το οποίο συμβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία του. Επιπλέον, διαθέτει τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων (ACT), μια λειτουργία που επιτρέπει στον κινητήρα να λειτουργεί με λιγότερους κυλίνδρους υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της δοκιμής συγκέντρωσε η αποδοτικότητα αυτού του κινητήρα. Η ενσωμάτωση του ήπια υβριδικού συστήματος και της τεχνολογίας ACT είχε ως στόχο τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου και τη μείωση των εκπομπών, στοιχεία που εξετάστηκαν διεξοδικά σε διάφορα οδηγικά σενάρια.

Κατανάλωση καυσίμου σε αστικό και ανοιχτό δρόμο

Στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις, όπου η χρήση του κλιματισμού ήταν συνεχής και η κίνηση έντονη, η κατανάλωση καυσίμου του T-Roc σταθεροποιήθηκε κοντά στα 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η ηλεκτρική υποβοήθηση από τη μίζα-γεννήτρια εξασφαλίζει άμεση επανεκκίνηση του θερμικού κινητήρα χωρίς κραδασμούς, καθιστώντας τη λειτουργία του συστήματος Start-Stop ανεπαίσθητη στις συχνές στάσεις στα φανάρια.

Στον ανοιχτό δρόμο, η τεχνολογία του κινητήρα ανέδειξε πλήρως τις δυνατότητές της. Η λειτουργία ελεύθερης κύλισης, γνωστή ως coasting, απενεργοποιεί πλήρως τον κινητήρα όταν ο οδηγός αφήνει το πόδι από το γκάζι σε ταχύτητες ταξιδιού, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση καυσίμου. Η μετάβαση ανάμεσα στη λειτουργία δύο κυλίνδρων και στην πλήρη τετρακύλινδρη λειτουργία πραγματοποιείται ομαλά, με τη μοναδική ένδειξη να είναι η σχετική πράσινη επισήμανση στον πίνακα οργάνων.

Με σταθερό ρυθμό στα 120 με 130 χιλιόμετρα ανά ώρα στην εθνική οδό, η κατανάλωση καυσίμου περιορίστηκε στα 6,0 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ωστότερα, σε πιο σβέλτο ρυθμό οδήγησης σε ορεινό επαρχιακό δίκτυο και με πλήρες φορτίο, η ένδειξη του υπολογιστή ταξιδιού ανέβηκε αρκετά, όπως ήταν αναμενόμενο για τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta