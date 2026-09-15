Ο Μάικλ Τζ. Φοξ αποθεώθηκε στα βραβεία Emmy: «Το να αποδεχτώ το Πάρκινσον δεν σήμαινε ότι έπρεπε να παραδοθώ»

Σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, ο Μάικλ Τζ. Φοξ έλαβε θερμό χειροκρότημα από το κοινό κατά την 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy. Ο διάσημος ηθοποιός τιμήθηκε με το Ανθρωπιστικό Βραβείο Bob Hope, προσφέροντας μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς με τα λόγια του.

Ο βραβευμένος με πέντε Βραβεία Emmy αναγνωρίστηκε για την «καθοριστική συμβολή του στην έρευνα και την ευαισθητοποίηση για τη νόσο του Πάρκινσον». Η ομιλία του, την οποία προλόγισε η συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Good Wife», Τζουλιάνα Μάργκουλις, ευχαρίστησε την Ακαδημία Τηλεόρασης για την «τεράστια τιμή».

Η συγκινητική ομιλία και η αποδοχή

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ αναφέρθηκε στον Μπομπ Χόουπ, προς τιμήν του οποίου θεσπίστηκε το βραβείο, και στην αδιάκοπη προσφορά του καλλιτέχνη. Ο ίδιος δήλωσε ότι διδάχθηκε από το παράδειγμά του, χωρίς να γνωρίζει πόσο θα επηρέαζαν αυτά τα μαθήματα τη ζωή του μέχρι τα τέλη της δεκαετίας των 20 του, όταν η μοίρα του επεφύλαξε έναν ρόλο που δεν ήθελε.

Αρχικά, κράτησε τη διάγνωση μυστική, ανησυχώντας ότι θα επηρέαζε τη δουλειά του και τις σχέσεις του με το κοινό. Ωστόσο, όπως σημείωσε, έμεινε άναυδος από τη στήριξη που έλαβε, νιώθοντας δυνατός και συνειδητοποιώντας ότι δεν είχε χάσει αυτό που κάνει. Τόνισε ότι «το να αποδεχτώ το Πάρκινσον δεν σήμαινε ότι έπρεπε να παραδοθώ σε αυτό. Σήμαινε ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για όλους όσους ζουν με αυτή την ασθένεια».

Η μάχη με τη νόσο και η προσφορά

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Family Ties» διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 1991, σε ηλικία 29 ετών, και δημοσιοποίησε την κατάστασή του το 1998. Όπως ανέφερε, ξεκίνησε με σκοπό να αγωνιστεί για τη νόσο και να συγκεντρώσει χρήματα.

Ο Φοξ βρήκε ανθρώπους να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας εκ μέρους του και υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει την καλύτερη επιστημονική έρευνα στον κόσμο. Εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς όφελος των ασθενών με Πάρκινσον και των οικογενειών τους, δηλώνοντας ότι πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην οριστική εξάλειψη αυτής της νόσου. Ευχαρίστησε βαθιά το προσωπικό, τους δωρητές, τους ερευνητές και την κοινότητα των ασθενών που καθιστούν εφικτό το έργο του ιδρύματος.

Άλλη υποψηφιότητα στα Emmy

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ήταν επίσης υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερου Guest Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για τη συμμετοχή του στο «Shrinking». Το βραβείο σε αυτή την κατηγορία απονεμήθηκε στον Ρομπ Ράινερ, λίγους μήνες μετά τον τραγικό θάνατό του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr