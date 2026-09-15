Το Geely E5 αποκτά νέα μπαταρία 68 kWh και αυξημένη αυτονομία

Η Geely προχωρά στη διεύρυνση της γκάμας του επιτυχημένου μοντέλου Geely E5 στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας δύο νέες εκδόσεις. Πρόκειται για τις εκδόσεις PRO+ και TECH+, οι οποίες εξοπλίζονται με μια νέα μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας. Αυτή η εξέλιξη προσφέρει αυξημένη αυτονομία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του μοντέλου στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Νέες εκδόσεις με αυξημένη αυτονομία

Οι νέες εκδόσεις E5 PRO+ και E5 TECH+ του Geely E5 εξοπλίζονται με μια νέα μπαταρία που διαθέτει χωρητικότητα 68 kWh. Η προσθήκη αυτής της μπαταρίας προσφέρει σημαντικά αυξημένη αυτονομία για το μοντέλο, καλύπτοντας τις ανάγκες για μεγαλύτερες αποστάσεις. Συγκεκριμένα, η αυτονομία του Geely E5 φτάνει πλέον έως τα 475 χιλιόμετρα, όπως μετράται σε μικτό κύκλο WLTP.

Η κίνηση αυτή της Geely έρχεται να προσφέρει στους καταναλωτές μια αναβαθμισμένη επιλογή, με έμφαση στην αυτονομία. Οι νέες εκδόσεις ενισχύουν την ελκυστικότητα του μοντέλου στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες στους οδηγούς που αναζητούν μεγαλύτερη εμβέλεια.

Δυναμική πορεία στην ελληνική αγορά

Το Geely E5 έχει ήδη καταγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία στην ελληνική αγορά, επιδεικνύοντας ισχυρή παρουσία από την αρχή της κυκλοφορίας του. Κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους 2026, το μοντέλο κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στα τρία κορυφαία σε πωλήσεις οχήματα στην κατηγορία των D-SUV. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την αποδοχή του από το ελληνικό κοινό και την ανταγωνιστικότητά του.

Πέρα από τη συνολική του κατάταξη, το Geely E5 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις λιανικές πωλήσεις εντός της κατηγορίας του. Επιπλέον, συγκαταλέχθηκε στο Top-10 των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, ανεξαρτήτως κατηγορίας οχήματος. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την ισχυρή του θέση τόσο στην κατηγορία των SUV όσο και στην ευρύτερη αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Κορυφή στις πωλήσεις τον Ιούλιο

Η ανοδική πορεία του Geely E5 στην ελληνική αγορά κορυφώθηκε τον μήνα Ιούλιο του 2026. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, το μοντέλο αναρριχήθηκε στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας του. Η επίδοση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Geely E5, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του και την προτίμηση των καταναλωτών για τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά του.

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης τον Ιούλιο φανερώνει την αυξανόμενη ζήτηση και την ανταγωνιστικότητα του Geely E5 έναντι άλλων μοντέλων της ίδιας κατηγορίας. Η συνεχής βελτίωση και η διεύρυνση των επιλογών του μοντέλου, όπως οι νέες εκδόσεις, συμβάλλουν στην εδραίωσή του στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους αγοραστές.

Διαθέσιμες εκδόσεις και τιμές

Το Geely E5 συνεχίζει να διατίθεται και με την αρχική μπαταρία των 60 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα. Η ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή για αυτή την έκδοση, με την μπαταρία των 60 kWh, ανέρχεται στα 32.990 ευρώ, προσφέροντας μια οικονομικά προσιτή επιλογή για τους ενδιαφερόμενους που αναζητούν ένα ηλεκτρικό D-SUV.

Όσον αφορά τις νέες εκδόσεις, το E5 PRO+ και το E5 TECH+, οι οποίες εφοδιάζονται με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 68 kWh και προσφέρουν τη μικτή αυτονομία των 475 χιλιομέτρων, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: Η έκδοση E5 PRO+ έχει προτεινόμενη λιανική τιμή 34.990 ευρώ, ενώ η έκδοση E5 TECH+ διατίθεται στα 36.990 ευρώ. Αυτές οι τιμές αντικατοπτρίζουν τις αναβαθμισμένες δυνατότητες και την αυξημένη αυτονομία που προσφέρουν οι νέες εκδόσεις του Geely E5 στην ελληνική αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki