Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Χιλιάδες άνθρωποι που συνδέθηκαν με τον αγαπημένο τραγουδιστή μέσα από τις ερμηνείες του, βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Παράλληλα, οι γιατροί στα χέρια των οποίων πέθανε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, διώκονται από τις αρχές με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Το τελευταίο αντίο στη Νίκαια

Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, με την παρουσία της οικογένειάς του, φίλων, συνεργατών, αλλά και χιλιάδων θαυμαστών. Από χθες το απόγευμα, πολλοί θαυμαστές από διάφορα μέρη της Ελλάδας είχαν συγκεντρωθεί στην εκκλησία, κρατώντας λουλούδια και υπό τους ήχους των τραγουδιών του, για να δώσουν το παρών στη λαϊκή αγρυπνία.

Η σορός του τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία από τις 19:00 χθες το απόγευμα έως σήμερα το μεσημέρι στις 12:00. Ένας κάτοικος του Κορυδαλλού, ο οποίος βρέθηκε στην εκκλησία της Νίκαιας με λουλούδια στα χέρια, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν ένα παιδί της γειτονιάς. Εγώ που μεγάλωσα σε αυτά τα μέρη τον είδα αρκετές φορές να έρχεται εδώ».

Πλήθος καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων

Στην κηδεία, αλλά και στην αγρυπνία, παρευρέθηκαν πολλοί καλλιτέχνες, τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Μεταξύ αυτών ήταν η Πάολα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Βέρτης, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Πάνος Κιάμος, ο Θάνος Πετρέλης, ο Στάθης Αγγελόπουλος, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Γιάννης Βαρδής, ο Γιώργος Λιανός, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Φοίβος, η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Μιχάλης Κουινέλης, η Ήβη Αδάμου, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Stan, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Σάκης Αρσενίου, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Βασίλης Μπουλούμπασης, η Μαρία Μπεκατώρου, η Αγάπη Πολίτη και ο Γιώργος Λεβέντης.

Επίσης, το «παρών» έδωσαν και άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως η Μαριάννα Λάτση, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Γιώργος Λεμπέσης, ο Γιώργος Αρσενάκος, ο Κώστας Μαρτάκης, ο Δημήτρης Σκουλός, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Άντζελα Δημητρίου και ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Η παρουσία του πολιτικού κόσμου

Από τον πολιτικό κόσμο, στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Οικονομικών, Δ. Μαρκόπουλος, καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρ.

Η συγκίνηση του Πάνου Κιάμου

Ο Πάνος Κιάμος, ένας από τους πολλούς καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε δηλώσεις του στην κάμερα του ANT1, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης τόνισε ότι «πενθεί όλη η Ελλάδα».

Ο Πάνος Κιάμος δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του, δηλώνοντας: «Παιδιά να είστε καλά, απλά δεν είμαι καλά αυτή την στιγμή». Συνεχίζοντας, ανέφερε εμφανώς συγκινημένος: «Να είναι καλά, να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει».

Οι νομικές εξελίξεις για τους γιατρούς

Σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι γιατροί στα χέρια των οποίων πέθανε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, διώκονται από τις αρχές. Η δίωξη αφορά το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν αποκλείεται, βάσει των στοιχείων που δείχνουν εγκληματική ευθύνη, να υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos