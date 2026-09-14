Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με κοσμοπλημμύρα τελέστηκε πριν από λίγο η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, συνάδελφοι και αμέτρητοι θαυμαστές συνέρρεαν αδιάκοπα από χθες το απόγευμα στην περιοχή, την «παλιά του γειτονιά», προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η πομπή αναχωρεί αυτή την ώρα με προορισμό το Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου η ταφή θα πραγματοποιηθεί αυστηρά σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Το ύστατο χαίρε στην «παλιά γειτονιά»

Η Νίκαια, η περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πενθεί σήμερα για τον χαμό του «παιδιού της νύχτας» που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική. Ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου κατέκλυσε την περιοχή, δημιουργώντας μια «λαοθάλασσα» και ένα κλίμα σπαραγμού. Το σύνθημα «Όσο ζω Μαζώ» δόνησε τη Νίκαια και ακούστηκε σε κάθε άκρη της Ελλάδας, αποδεικνύοντας την επιδραστικότητα του καλλιτέχνη που ένωσε τρεις γενιές.

Φίλοι και θαυμαστές προσήλθαν με δάκρυα στα μάτια και λουλούδια στα χέρια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Ο προαύλιος χώρος του ναού κατακλύστηκε από στεφάνια, ενώ κάποιοι νεότεροι θαυμαστές θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή με τραγούδια του, χορεύοντας ακόμα και ζεϊμπέκικο στους δρόμους έξω από την εκκλησία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκε συντετριμμένη στον Ιερό Ναό.

Συγκίνηση και δηλώσεις

Στην εξόδιο ακολουθία μίλησαν ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος, ο οποίος ανέφερε πως ο τραγουδιστής επέστρεψε στην «παλιά του γειτονιά», εκεί όπου μεγάλωσε, καθώς και ο δήμαρχος Νίκαιας, Κώστας Μαρακάκης. Ο Μητροπολίτης Αλέξιος, στον επικήδειο λόγο του, αναφέρθηκε και στους στίχους του τραγουδιού του καλλιτέχνη «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δήλωσε συγκλονισμένος από τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή, πνευματικές αναζητήσεις και αθόρυβη φιλανθρωπική δράση. Τόνισε ότι «ήταν ένα παιδί του Θεού, στάθηκε πάντα ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη». Ο τραγουδιστής Πέτρος Ίμβριος δήλωσε: «Έχει ορφανέψει και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ορφάνεψε ο κόσμος από ένα καλό παιδί. Καλό του ταξίδι».

Θαυμαστές του εκλιπόντος εξέφρασαν τη θλίψη τους, αναφέροντας: «Κρίμα και άδικο! Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης. Θα πω κάτι που είχε πει ο ίδιος, “Δεν θελω να με αγαπούν, θέλω να με σέβονται”. Ας τον σεβαστούμε όλοι την ύστατη στιγμή. Αντίο δεν λέμε ποτέ δε έναν μεγάλο τραγουδιστή, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι γονείς έχασαν ένα παιδί».

Το «παρών» από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο

Πλήθος επωνύμων από τον καλλιτεχνικό και τον πολιτικό κόσμο έδωσαν το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία. Μεταξύ αυτών ήταν οι Γιάννης Βαρδής, Γιώργος Λιανός, Πάνος Μουζουράκης, Γιώργος Καπουτζίδης, Μάρκος Σεφερλής, Τάκης Ζαχαράτος, Νατάσα Θεοδωρίδου, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας, Μιχάλης Κουϊνέλης, Ήβη Αδάμου, Ελένη Πετρουλάκη, Κωστής Μαραβέγιας, Ραλία Χρηστίδου, Σάκης Αρσενίου, Θάνος Πετρέλης, Πάολα, Νίκος Βουρλιώτης, Γιώργος Σαμπάνης, Θανάσης Βισκαδουράκης, Νίκος Οικονομόπουλος, Πάνος Κιάμος και Γιώργος Λεβέντης.

Από τον πολιτικό χώρο παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έφτασε συντετριμμένος στην εκκλησία, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους πως ο συνάδελφός του προσπαθούσε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του τον τελευταίο ενάμιση μήνα και δεν έμαθε τι ήθελε να του πει, νιώθοντας ενοχές. Ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε εμφανώς συγκινημένος, ενώ ο Χρήστος Μάστορας εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ενός από τους πιο επιδραστικούς λαϊκούς ερμηνευτές.

Ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο του Κολωνακίου, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα. Σοκαριστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των πειστηρίων σχετικά με τους χειρισμούς των γιατρών την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο. Το στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα είναι η καταγραφή του ίδιου του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, στο οποίο έκανε τη διαδικασία και το οποίο παρακολουθούσε και τους καρδιακούς παλμούς του τραγουδιστή.

Το καταγραφικό του μηχανήματος αποτελεί αψευδή μάρτυρα για το μοιραίο, καθώς στο διάστημα από τις 15:23 έως τις 15:27 καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές της ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέπρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του καλλιτέχνη και ζήτησε συγγνώμη που το σύστημα Υγείας δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο. Πρόσθεσε πως «πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος» και «τι έχει πάει στραβά», με τα υπόλοιπα να αναζητηθούν τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos