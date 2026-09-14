Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση»

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο τελευταίος των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια λιτή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Το μήνυμά του υπογράμμισε τη μοναδική ικανότητα του τραγουδιστή να μετατρέπει το λαϊκό τραγούδι σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση. Η είδηση του πρόωρου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία μόλις 54 ετών, έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Το «αντίο» του Σταύρου Ξαρχάκου

Στην ανάρτησή του, ο Σταύρος Ξαρχάκος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια, χαρακτηρίζοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη ως «το τελευταίο λαϊκό είδωλο». Ο συνθέτης τόνισε πως ο Μαζωνάκης ήταν «ένας καλλιτέχνης καθολικής αποδοχής».

«Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα – το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος, αποχαιρετώντας τον τραγουδιστή.

Το τέλος ενός κατασκευασμένου μύθου

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ανέδειξε περίτρανα ότι το χάσμα ανάμεσα στο έντεχνο και στο εμπορικό τραγούδι αποτελεί περισσότερο ένα κατασκευασμένο μύθευμα και λιγότερο μια πραγματικότητα. Η απώλειά του ένωσε τους κορυφαίους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, ανεξαρτήτως της σκηνής που υπηρετούν.

Ο ένας μετά τον άλλο, καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα τον αποχαιρέτησαν με ειλικρινή αγάπη και σεβασμό, αποδεικνύοντας την ευρεία αποδοχή και την καλλιτεχνική του αξία.

Η συγκίνηση του καλλιτεχνικού κόσμου

Πολλοί σημαντικοί εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού εξέφρασαν την απέραντη θλίψη τους για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Φοίβος Δεληβοριάς, με τον οποίον ο Μαζωνάκης είχε συνεργαστεί, καθώς και ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Οι δηλώσεις τους αντικατοπτρίζουν τον σεβασμό και την αγάπη που έτρεφε ο καλλιτεχνικός κόσμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή του θέση στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr