Το ανανεωμένο Changan Deepal S07 Pro έφτασε στην Ελλάδα

Το ανανεωμένο ηλεκτρικό SUV της Changan, το DEEPAL S07 Pro, είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Το μοντέλο ενισχύει την παρουσία του αμιγώς ηλεκτρικού D-SUV, φέρνοντας βελτιώσεις στους τομείς της αυτονομίας, της φόρτισης και της οδικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, διατηρεί τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας που χαρακτήριζε την έκδοση Ultra.

Νέα μπαταρία LFP και αυξημένη αυτονομία

Μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις του DEEPAL S07 Pro είναι η ενσωμάτωση νέας μπαταρίας τεχνολογίας LFP. Η μπαταρία αυτή έχει χωρητικότητα 77,94 kWh και, σύμφωνα με την Changan, προσφέρει αυξημένη θερμική σταθερότητα και ασφάλεια κατά τη λειτουργία της.

Χάρη στη νέα αυτή μπαταρία, η μεικτή αυτονομία του μοντέλου φτάνει πλέον τα 500 χιλιόμετρα, βάσει του πρωτοκόλλου WLTP. Επιπλέον, στον αντίστοιχο αστικό κύκλο, η αυτονομία μπορεί να αγγίξει τα 728 χιλιόμετρα, καθιστώντας το DEEPAL S07 Pro μια ακόμα πιο ελκυστική επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Βελτιωμένες δυνατότητες φόρτισης και επιδόσεις

Το ανανεωμένο ηλεκτρικό SUV παρουσιάζει επίσης σημαντικές βελτιώσεις στις δυνατότητες φόρτισης. Η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος έχει αυξηθεί στα 200 kW, επιτρέποντας την ταχύτερη αναπλήρωση της μπαταρίας.

Συγκεκριμένα, η φόρτιση της μπαταρίας από το 30% στο 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 15 λεπτά, προσφέροντας μεγάλη ευκολία στον χρήστη. Για φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα, το μοντέλο υποστηρίζει ισχύ έως 11 kW.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του DEEPAL S07 Pro αποδίδει 190 kW, ισχύς που αντιστοιχεί σε 258 ίππους, και 290 Nm ροπής. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται σε 7,8 δευτερόλεπτα.

Καινοτόμος ανάρτηση για βελτιωμένη οδική συμπεριφορά

Στον βασικό εξοπλισμό του ανανεωμένου μοντέλου περιλαμβάνεται πλέον η ανάρτηση Frequency Selective Damping με Hydraulic Rebound Stop. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στην απόσβεση να προσαρμόζεται στις διαφορετικές συχνότητες των κινήσεων που προκαλούνται από το οδόστρωμα.

Ο στόχος αυτής της προσαρμογής είναι η καλύτερη απορρόφηση των ανωμαλιών του δρόμου, καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος του αμαξώματος τόσο στις στροφές όσο και κατά το φρενάρισμα. Σύμφωνα με την Changan, το DEEPAL S07 Pro είναι το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του που διαθέτει αυτή τη συγκεκριμένη τεχνολογία ανάρτησης.

Προηγμένα συστήματα ελέγχου και εξωτερική σχεδίαση

Στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα οδήγησης, Eco, Comfort, Sport και Customize, προστίθεται πλέον και το πρόγραμμα Snow. Αυτό το νέο πρόγραμμα προσαρμόζει τη λειτουργία του συστήματος κίνησης ειδικά για ολισθηρές και χειμερινές συνθήκες, ενισχύοντας την ασφάλεια και τον έλεγχο.

Επιπλέον, τα συστήματα Super Anti-Slip και Dynamic Motor Control είναι ικανά να ρυθμίσουν την παρεχόμενη ροπή σε μόλις 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται αποτελεσματικά η ολίσθηση των τροχών σε επιφάνειες όπως βρεγμένο οδόστρωμα, χιόνι ή πάγο, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα.

Εξωτερικά, το ανανεωμένο S07 διατηρεί την χαρακτηριστική coupe-SUV σιλουέτα του. Η εμφάνισή του εμπλουτίζεται με πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος, κρυφές ηλεκτρικές χειρολαβές, παράθυρα χωρίς πλαίσιο, φωτιστική υπογραφή LED και ζάντες Aeroblade 20 ιντσών, οι οποίες φέρουν ελαστικά Continental.

Με πληροφορίες από: Gazzetta