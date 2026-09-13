Πολυτελές εστιατόριο στις Ιταλικές Άλπεις απαγορεύει τα κινητά τηλέφωνα με μενού 650 ευρώ

Ένα πολυτελές εστιατόριο στην καρδιά των Ιταλικών Άλπεων προσφέρει μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία, θέτοντας ως απαράβατο όρο την πλήρη ψηφιακή αποτοξίνωση των επισκεπτών. Με κόστος 650 ευρώ ανά άτομο, οι συνδαιτυμόνες καλούνται να κλειδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα σε ειδικούς χώρους πριν καθίσουν στο τραπέζι. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ανθρώπινης επικοινωνίας και η απόλυτη εστίαση στην απόλαυση της γεύσης, μακριά από τους περισπασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία στις Άλπεις

Το εστιατόριο, μέρος του πεντάστερου ξενοδοχείου Forestis, βρίσκεται στο Νότιο Τιρόλο, στην καρδιά των Ιταλικών Άλπεων. Επαναπροσδιορίζει την έννοια της γαστρονομικής απόλαυσης, προσφέροντας ένα μενού που φτάνει τα 650 ευρώ ανά άτομο, τιμή που περιλαμβάνει τόσο το φαγητό όσο και τα ποτά.

Ο χώρος φιλοξενεί μόλις 18 επισκέπτες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αποκλειστικότητας και ιδιωτικότητας. Πριν την είσοδο στη σάλα, οι πελάτες καλούνται να αφήσουν τις συσκευές τους σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους.

Ψηφιακή αποτοξίνωση και ανθρώπινη επικοινωνία

Η βασική αρχή πίσω από την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων είναι η ενθάρρυνση της εστίασης στην ουσία της γεύσης και στην ανθρώπινη επικοινωνία. Οι δημιουργοί της ιδέας επιδιώκουν να απομακρύνουν την πίεση για την καταγραφή φωτογραφιών και την ανάρτηση ιστοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η τακτική στοχεύει στην πλήρη αποσύνδεση των επισκεπτών από τον ψηφιακό κόσμο, επιτρέποντάς τους να βιώσουν την εμπειρία χωρίς διακοπές και εξωτερικούς περισπασμούς, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Ατμόσφαιρα και αρχιτεκτονική που εμπνέει

Η διαδρομή προς τη σάλα του εστιατορίου προδιαθέτει τους επισκέπτες για μια εμπειρία απομόνωσης και ηρεμίας. Οι πελάτες διασχίζουν ένα ημισκότεινο μονοπάτι, φωτισμένο από δάδες, το οποίο οδηγεί στον κυρίως χώρο.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του εστιατορίου είναι εμπνευσμένος από τη φύση. Στηρίζεται στη χρήση ξύλου και πέτρας, δημιουργώντας μια αίσθηση που παραπέμπει σε φυσική σπηλιά και ενσωματώνεται αρμονικά στο αλπικό τοπίο.

Η γαστρονομία του δάσους στο προσκήνιο

Στο επίκεντρο της γαστρονομικής προσέγγισης βρίσκεται η «forest cuisine», μια φιλοσοφία που βασίζεται στην αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και στην άγρια συγκομιδή. Το μενού περιλαμβάνει εδέσματα όπως ζαρκάδι, λαγό και μούρα του δάσους, αναδεικνύοντας τους γευστικούς θησαυρούς της περιοχής.

Η παρασκευή των εδεσμάτων αποτελεί μέρος της συνολικής εμπειρίας. Εκτελείται μπροστά στα μάτια των παρευρισκόμενων, γύρω από μια κεντρική εστία φωτιάς, ενισχύοντας την αίσθηση της συλλογικής συμμετοχής και της αυθεντικότητας.

Μια αναδυόμενη τάση στη φιλοξενία

Η επιλογή της απόλυτης ψηφιακής αποτοξίνωσης δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Παρόμοιες πρακτικές, που αφορούν τον περιορισμό της χρήσης της τεχνολογίας, υιοθετούνται σταδιακά και σε άλλους χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης, ιδιαίτερα στη Βρετανία, με στόχο την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών.

Αν και η πλήρης απαγόρευση των συσκευών παραμένει μια επιλογή που απευθύνεται σε ένα μικρότερο κοινό, η ανάγκη για πραγματική αποσύνδεση από τον ψηφιακό κόσμο φαίνεται να μετατρέπεται σε ένα από τα πιο περιζήτητα αγαθά στον σύγχρονο τομέα της φιλοξενίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta